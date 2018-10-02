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Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае
2 октября 2018, 16:01 | ЖКХ
Отключение связано с плановыми мероприятиями на тепломагистрали. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото evening-kazan.ru
В связи с проводимыми работами 3 октября подача горячей воды будет прекращена по 28 адресам:
- ул. Алтынсарина 1/1, 5, 7, 9, 26, 28, 32, 34;
- ул. Наримановская 64, 71;
- ул. Фролова 65, 67, 77;
- ул. Л.Беды 36, 38, 40, 42, 44, 23а;
- ул. Абая 62, 68;
- ул. Хакимжанова 5/1, 56, 60, 13, 62;
- ул. Маяковского 102 А;
- ул. Комарова 13.
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Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае
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