Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае

Отключение связано с плановыми мероприятиями на тепломагистрали. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото evening-kazan.ru

В связи с проводимыми работами 3 октября подача горячей воды будет прекращена по 28 адресам: