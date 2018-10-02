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Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае
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Xacatel: И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти. Источник:www.ng.kz Народ тоже у нас такой, что побегут только тогда, когда скажут, что через...
02.10.18 16:07
Xacatel
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.
02.10.18 15:42
DENISKA
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02.10.18 15:37
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211: Провокаторов нужно привлечь к ответственности и по самое не хочу.. Какие то интернет тролли в реальной жизни.. Источник:www.ng.kz Лучше перебдить чем недобдить.
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Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае

2 октября 2018, 16:01 |  ЖКХ

Отключение связано с плановыми мероприятиями на тепломагистрали. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото evening-kazan.ru

В связи с проводимыми работами 3 октября подача горячей воды будет прекращена по 28 адресам:

  • ул. Алтынсарина 1/1, 5, 7, 9, 26, 28, 32, 34;
  • ул. Наримановская 64, 71;
  • ул. Фролова 65, 67, 77;
  • ул. Л.Беды 36, 38, 40, 42, 44, 23а;
  • ул. Абая 62, 68;
  • ул. Хакимжанова 5/1, 56, 60, 13, 62;
  • ул. Маяковского 102 А;
  • ул. Комарова 13.
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§ Xacatel
Re: Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.10.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и вылазят опрессовки боком.
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