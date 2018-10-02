«Не бойтесь продавать нам свой страх» - компания «КазахЭкспорт» призвала костанайских предпринимателей к сотрудничеству

Заседание Совета экспортеров Костанайской области с участием председателя правления АО «Экспортная страховая компания «КазахЭкспорт» Руслана ИСКАКОВА и акима региона Архимеда МУХАМБЕТОВА прошло в понедельник, 1 октября.

Председатель правления сообщил, что местные бизнесмены могут не сомневаться в надежности их компании, потому что с 2017 года она стала национальной, а собственный капитал составляет 43 млрд тенге.

- В 2019 году капитализация компания продолжится и составит еще 34 млрд тенге, - добавил Искаков. - Наша задача - финансирование страхования услуг на каждом этапе экспортного рынка. Мы минимизируем риски предпринимателей, которые продают нам свой страх.

И привел пример - некоторые покупатели настаивают на отсрочке платежа, а в итоге вообще не рассчитываются за товары. Если предприниматель страхуют свои риски, то «КазахЭкспорт» возвращает до 90% от невозвращенной суммы. Компания также занимается сбором информации о потенциальных партнерах и составляет рейтинг надежности зарубежных компания для местных производителей.

Руслан Искаков заявил, что «КазахЭкспорт» помогает предпринимателям советами и деньгами

- Если наши производители работают с покупателями из РФ, то страховой взнос от поставок на $100 составляет 53 цента, а в случае невозврата этих $100 мы возмещаем $80, - пояснил Искаков. - То есть, себестоимость товаров предприниматель вернет в любом случае. Мы страхуем займ оборотных средств, если их не хватает для выпуска товара повышенного спроса, осуществляем предэкспортное финансирование, выступаем гарантами залогов. Банки сейчас очень консервативны и требует очень большие залоги под свои кредиты. Когда мы выступаем гарантами, то объясняем, что в случае невозврата предпринимателям средств банкам второго уровня, мы возместим до 90% его основного долга в течение 3-4 месяцев. Получить живые деньги за такой короткий срок для любого банка лучше, чем давать деньги под самый дорогой залог, который еще нужно реализовать с торгов.

Председатель правления АО ГК «Allur Group» Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ сообщил, что эта компания регулярно сотрудничает с «КазахЭкспорт» и обеспечивает себе повышение продаж автомобилей.

- Сейчас спрос на наши автомобили повышается в России, - отметил Лаврентьев. - В прошлом году в РФ мы продали 104 единицы авто, за 8 месяцев этого года - уже 120 единиц. В этом году наши машины были представлены в автосалонах Екатеринбурга и Москвы, ими интересуются в Санкт-Петербурге и Западной Сибири. Сейчас решается вопрос с большим проектом по реализации автомобилей в Таджикистан, где ими также заинтересовались. Стоимость проекта - более 3,8 млрд тенге. По «Агромашхолдингу» тоже есть большие перспективы по реализации 134 единиц в Беларусь. Это большой контракт, по которому нам не хватает оборотных средств, 70% рисков взяла на себя страховая компания.

- Какие планы по экспорту легковых и сельскохозяйственных машин? - поинтересовался аким области.

- Довести экспорт до 30%, - ответил Лаврентьев. - В 2019 году планируем производить 25 000 автомобилей, из них 7 500 - на экспорт.

Экспортеры рассказали об опыте сотрудничества со страховой компанией

Генеральный директор агрохолдинга «Зерновая индустрия» Даулет АХМЕТКАЛИЕВ рассказал, что это предприятие занимается полным циклом производства говядины - от заготовки кормов для откорма до реализации готовой продукции.

- «КазахЭкспорт» поддержал наш проект по финансированию заявок и мы смогли увеличить количество скотомест единовременного содержания КРС с 8 000 до 20 000, - объяснил Ахметкалиев. - Финансирование позволило обеспечить кормовую базу, закуп КРС и расширить поставки высококачественной говядины на экспорт.

О выгодном сотрудничестве со страховой компанией заявил и президент кондитерской фабрики АО «Баян-Сулу» Тимур САДЫКОВ. Перед этим он пояснил, что за 10 лет в развитие фабрики было вложено более 20 млрд тенге, что повлияло на расширение ассортимента. Были построены шоколадный и бисквитный цеха.

- С 2015 по 2017 год объем производства вырос с 31 600 до 53 000 тонн в год, - отметил Садыков. - Экспорт увеличился с 8 400 до 18 200 тонн продукции в год. За 8 месяцев этого года экспорт составил 15 200 тонн продукции в год, что выше аналогичного периода прошлого года на 9,4%. Мы давно сотрудничаем с «КазахЭкспортом», которые страхуют наши займы в БРК (Банк развития Казахстана - «НГ»). Страхование рисков помогает нам развиваться и распространять свою продукцию в 13 странах мира, хотя, конечно, 80% нашей продукции идет на экспорт в РФ, где наши изделия продают от Владивостока до Калининграда.

Архимед Мухамбетов тоже призвал активно сотрудничать с АО «КазахЭкспорт»

В конце совещания Архимед Мухамбетов сообщил, что представители «КазахЭкспорт» приехали в Костанайскую область всего на два дня, поэтому предприниматели должны активно использовать эту возможность для решения своих вопросов. Впрочем, задавать вопросы призывали прямо на совещании, но производители почему-то были малоактивны, сообщив, что хотят решать свои проблемы в рабочем порядке. Вопрос поступил лишь от главы КХ «Каржау» и владельца предприятия Мукамбетжана АКУЛОВА.

- Подскажите, как нам воздействовать на банки второго уровня в принятии решения по кредитованию наших заявок? - спросил он. - Хотелось бы, чтобы они быстрее принимали решения и сообщали нам об этом - да или нет. Мы работали с АТФ-Банком, принятие решения тянется очень долго. Возможно, у вас есть партнерские отношения с этим банком, чтобы вы могли на него повлиять...

- Обычно мы советуем работать не с одним банком, а с несколькими, но хотя бы с двумя, - посоветовал Руслан Искаков. - Чтобы можно было оформить заявки в том банке, который быстрее примет решение. Давайте постараемся решить ваши вопросы.

На совещании отметили, что два дня представители «КазахЭкспорт» будут находиться в управлении предпринимательства Костанайской области в здании по пр. Аль-Фараби, 65 (бизнес-центр), куда предприниматели региона могут обращаться со своими вопросами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА