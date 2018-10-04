Евгений ШИБАРШИН: Есть сомнения

После долгих лет борьбы с коррупционерами в Казахстане решились перейти к реальному «противодействию коррупции» как явлению. Именно так хотелось бы оценить инициативу Агентства РК по делам госслужбы о введении персональной ответственности руководителей за своих подчиненных, совершивших коррупционные преступления. Но есть сомнения.

О внесении в Парламент законопроекта с названными поправками в Закон «О госслужбе» сообщил на совещании в Министерстве энергетики заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас БЕКТЕНОВ. Повод озвучить данную информацию именно в этом ведомстве оказался более чем достаточный. В 2018 года арестовали двух заместителей министра энергетики, которые, по версии следствия, «погрели руки» на очистке озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Если суд признает их виновными, то чем не повод подать в отставку главе этого ведомства? Такая мера в законопроекте и предусмотрена - к должностным лицам, имеющим политический статус. Госслужащих, занимающих административные должности, в подобных случаях предлагается увольнять, не ожидая их прошения об отставке.

По мнению Бектенова, такой подход подтолкнет руководителей активнее задействовать механизм внутренних проверок.

- Внутренний анализ коррупционных рисков должен проводиться самим госорганом по внутренним бизнес-процессам, - отметил зампредседателя АДГСП. - По моему убеждению, он более эффективен, чем внешний анализ. Потому что вы лучше внешнего эксперта знаете все ваши внутренние проблемы. Все лазейки, которые используются недобросовестными чиновниками для своих коррупционных поползновений.

Далее последовало уточнение: министру энергетики Канату Бузумбаеву в случае принятия такого закона не обязательно подавать в отставку. Потому как вводимые санкции не будут касаться фактов, возникших до введения в действие будущих поправок.

К этому можно добавить еще один момент. Президент наверняка удовлетворит просьбу высокопоставленного чиновника об уходе с занимаемой должности из-за коррупционности его подчиненных. Но добровольную отставку министра могут трактовать, как проявление «политической ответственности», и назначить его на новую высокую должность.

Хотя в истории с вице-министрами энергетики удивительно, как мимо их непосредственного руководителя могли пройти почти 2 млрд тенге, хищение которых сейчас вменяется его подчиненным. Или миллиарды в общем объеме средств Минэнерго - все равно, что несколько тенге в бюджете безработного? Поэтому и факт их выпадения после очистки озера осадком в чьи-то карманы оказался замеченным только «водолазами» из правоохранительных органов? И даже если коррупции не было, разве нет причины главе ведомства, в котором миллиарды средств уходят неизвестно куда, покинуть свой пост уже добровольно?

Так что норма в законе о добровольной отставке – одно, ее применение на практике – другое. Еще в марте 2013 года Указом президента РК в Положение о порядке прохождения государственной службы внесли изменение о добровольной отставке. С тех пор многие коррупционеры оказались за решеткой, но случаи ухода с должности их начальников, если и были, то единичные.