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таноми52
Хотим вернуть природное время
Мишаня: Такое бывает только при узурпированной власти. Но ведь в наших странах нет так!? Источник:www.ng.kz Знак вопроса в конце Вашей фразы показателен - видимо, есть сомнения?
04.10.18 15:13
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: И деревенька отойдет электронщику. Источник:www.ng.kz Виталий, возьмёшь мою деревеньку - себе? Sniper: Про определения пола спящего кота Источник:www.ng.kz Кот есть у тебя,...
04.10.18 15:11
Sniper
Рискованные игры в демократию
таноми52: ваш герой прокуракекал на всю страну о том, что он поднял восстание. Источник:www.ng.kz эти люди были изначально обречены по своей сути... ежовско-бериевские мясорубки не оставляли...
04.10.18 15:11
таноми52
Рискованные игры в демократию
Sniper: . ваш герой прокуракекал на всю страну о том, что он поднял восстание. Источник:www.ng.kz Какие были на тот момент лидеры, такие были, за неимением других. Вы думаете казахские...
04.10.18 15:02
Гога
Хотим вернуть природное время
*Ты лично тогда был на акции * Источник:www.ng.kz Фейсом не вышел я .
04.10.18 14:39
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Евгений ШИБАРШИН: Есть сомнения

«Норма о добровольной отставке – одно, ее применение на практике – другое»
4 октября 2018, 09:04 |  Мнения

После долгих лет борьбы с коррупционерами в Казахстане решились перейти к реальному «противодействию коррупции» как явлению. Именно так хотелось бы оценить инициативу Агентства РК по делам госслужбы о введении персональной ответственности руководителей за своих подчиненных, совершивших коррупционные преступления. Но есть сомнения.

О внесении в Парламент законопроекта с названными поправками в Закон «О госслужбе» сообщил на совещании в Министерстве энергетики заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас БЕКТЕНОВ. Повод озвучить данную информацию именно в этом ведомстве оказался более чем достаточный. В 2018 года арестовали двух заместителей министра энергетики, которые, по версии следствия, «погрели руки» на очистке озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Если суд признает их виновными, то чем не повод подать в отставку главе этого ведомства? Такая мера в законопроекте и предусмотрена - к должностным лицам, имеющим политический статус. Госслужащих, занимающих административные должности, в подобных случаях предлагается увольнять, не ожидая их прошения об отставке.

По мнению Бектенова, такой подход подтолкнет руководителей активнее задействовать механизм внутренних проверок.

- Внутренний анализ коррупционных рисков должен проводиться самим госорганом по внутренним бизнес-процессам, - отметил зампредседателя АДГСП. - По моему убеждению, он более эффективен, чем внешний анализ. Потому что вы лучше внешнего эксперта знаете все ваши внутренние проблемы. Все лазейки, которые используются недобросовестными чиновниками для своих коррупционных поползновений.

Далее последовало уточнение: министру энергетики Канату Бузумбаеву в случае принятия такого закона не обязательно подавать в отставку. Потому как вводимые санкции не будут касаться фактов, возникших до введения в действие будущих поправок.

К этому можно добавить еще один момент. Президент наверняка удовлетворит просьбу высокопоставленного чиновника об уходе с занимаемой должности из-за коррупционности его подчиненных. Но добровольную отставку министра могут трактовать, как проявление «политической ответственности», и назначить его на новую высокую должность.

Хотя в истории с вице-министрами энергетики удивительно, как мимо их непосредственного руководителя могли пройти почти 2 млрд тенге, хищение которых сейчас вменяется его подчиненным. Или миллиарды в общем объеме средств Минэнерго - все равно, что несколько тенге в бюджете безработного? Поэтому и факт их выпадения после очистки озера осадком в чьи-то карманы оказался замеченным только «водолазами» из правоохранительных органов? И даже если коррупции не было, разве нет причины главе ведомства, в котором миллиарды средств уходят неизвестно куда, покинуть свой пост уже добровольно?

Так что норма в законе о добровольной отставке – одно, ее применение на практике – другое. Еще в марте 2013 года Указом президента РК в Положение о порядке прохождения государственной службы внесли изменение о добровольной отставке. С тех пор многие коррупционеры оказались за решеткой, но случаи ухода с должности их начальников, если и были, то единичные.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Есть сомнения
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2852
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.10.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такой закон должен быть , но никогда не примут , иначе еще в памяти судилище над премьером ахметовым , за назначением которого ответственность нес лично глава государства
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Есть сомнения
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько дают присяги, клянутся, еще одно новшество, прижимают к сердцу руку, которой берут взятки, а все то же самое..
Может отменить эти понты с руками то?
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