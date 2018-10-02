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02.10.18 16:07
Xacatel
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.
02.10.18 15:42
DENISKA
Причину ДТП, в котором пострадали шесть человек, назвали в ДВД Костанайской области
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Причину ДТП, в котором пострадали шесть человек, назвали в ДВД Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

2 октября 2018, 14:28 |  Происшествия

Как сообщали 1 октября в рубрике "Народные новости" читатели, вечером 30 сентября в Костанайском районе, между п. Жамбыл и Алтын дала, произошла авария. В ней пострадали шесть человек.

- В машине было три парня и три девушки, - написал очевидец. - Один парень и две девушки в очень тяжёлом состоянии.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32477

Сегодня, 2 октября, в ДВД Костанайской области "НГ" официально сообщили: ДТП случилось из-за того, что водитель не справился с управлением.

- 30 сентября, около 20.00, житель Костанайского района, управляя автомашиной «Ауди», двигаясь по Введенской трассе, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет, - сказано в ответе ДВД. - В результате водитель и пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в Костанайскую областную больницу.

ДВД Костанайской области проводит досудебное расследование по ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения).
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§ DENISKA
Re: Причину ДТП, в котором пострадали шесть человек, назвали в...
DENISKA


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6194
Регистрация: 22.10.11
Отправлено: 02.10.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестеро в машине
Ауди
Безлюдная трасса

Вот и погоняли...
Здоровья всем
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