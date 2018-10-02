Причину ДТП, в котором пострадали шесть человек, назвали в ДВД Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
Как сообщали 1 октября в рубрике "Народные новости" читатели, вечером 30 сентября в Костанайском районе, между п. Жамбыл и Алтын дала, произошла авария. В ней пострадали шесть человек.
- В машине было три парня и три девушки, - написал очевидец. - Один парень и две девушки в очень тяжёлом состоянии.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32477
Сегодня, 2 октября, в ДВД Костанайской области "НГ" официально сообщили: ДТП случилось из-за того, что водитель не справился с управлением.
- 30 сентября, около 20.00, житель Костанайского района, управляя автомашиной «Ауди», двигаясь по Введенской трассе, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет, - сказано в ответе ДВД. - В результате водитель и пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в Костанайскую областную больницу.
ДВД Костанайской области проводит досудебное расследование по ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения).
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