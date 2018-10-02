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Victor Yang
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
Xacatel: И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти. Источник:www.ng.kz Народ тоже у нас такой, что побегут только тогда, когда скажут, что через...
02.10.18 16:07
Xacatel
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.
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Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам

2 октября 2018, 12:58 |  Государство

Получение уникального кода связано с разработкой «Электронной домовой книги». Жителям Костаная нужно прийти в ЦОН и внести корректировку в адресный регистр. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе отдела миграционной службы УВД Костаная.

Иллюстративное фото zhaikpress.kz

Как пояснили в пресс-службе, информационная система «Адресный регистр» создана для формирования единого реестра адресов объектов недвижимости, зарегистрированных на территории РК. Каждый адрес в этой системе получит уникальный регистрационный код адреса (РКА).  

- Для каждого адреса, веденного в «Адресный регистр», в момент первичного ввода вычисляется регистрационный код, что дает возможность создать «Электронную  домовую  книгу», которая привязана к РКА, - сообщила старший инспектор отдела миграционной службы Сандугаш МНАЙДАРОВА. - Электронная домовая книга позволит собственнику жилья иметь доступ к сведениям о лицах, зарегистрированных по его адресу, и принять меры по снятию их с регистрации. 

Чтобы собственник мог получить информацию о количестве зарегистрированных лиц по одному адресу, необходимо обязательное внесение сведений не только собственником жилища, но и всем, кто зарегистрированн по этому адресу.

- Система не может работать эффективно, пока сами граждане не подтвердят свои данные, - отметила Мнайдарова.

Для корректировки РКА достаточно одного визита в ЦОН по адресам: Костанай, ул. Тауелсиздик, 46 и ул. Гашека, 14.
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Комментарии к новости
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§ Xacatel
Re: Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.10.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.
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§ Victor Yang
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10980
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.10.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780930&topic_id=35726&forumid=1#780930

Народ тоже у нас такой, что побегут только тогда, когда скажут, что через три дня штрафы будут выписывать, если не получат такие коды.
А в этом сообщении нифига не ясно - могу ли я один пойти и удостоверить всех зарегистрированных в моей квартире, если у меня доля 50%? Какие документы нужны - достаточно удостоверения личности или документы на собственность тоже с собой нужно взять?

[Исправлено: Victor Yang, 02.10.2018 - 16:18]
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