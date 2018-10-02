Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
Получение уникального кода связано с разработкой «Электронной домовой книги». Жителям Костаная нужно прийти в ЦОН и внести корректировку в адресный регистр. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе отдела миграционной службы УВД Костаная.
Иллюстративное фото zhaikpress.kz
Как пояснили в пресс-службе, информационная система «Адресный регистр» создана для формирования единого реестра адресов объектов недвижимости, зарегистрированных на территории РК. Каждый адрес в этой системе получит уникальный регистрационный код адреса (РКА).
- Для каждого адреса, веденного в «Адресный регистр», в момент первичного ввода вычисляется регистрационный код, что дает возможность создать «Электронную домовую книгу», которая привязана к РКА, - сообщила старший инспектор отдела миграционной службы Сандугаш МНАЙДАРОВА. - Электронная домовая книга позволит собственнику жилья иметь доступ к сведениям о лицах, зарегистрированных по его адресу, и принять меры по снятию их с регистрации.
Чтобы собственник мог получить информацию о количестве зарегистрированных лиц по одному адресу, необходимо обязательное внесение сведений не только собственником жилища, но и всем, кто зарегистрированн по этому адресу.
- Система не может работать эффективно, пока сами граждане не подтвердят свои данные, - отметила Мнайдарова.
Для корректировки РКА достаточно одного визита в ЦОН по адресам: Костанай, ул. Тауелсиздик, 46 и ул. Гашека, 14.
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