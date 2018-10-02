Сагинтаев раскритиковал акимов за растущие цены
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раскритиковал акимов областей и городов за рост цен, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Местные власти заверили правительство в том, что принимают все меры, чтобы стабилизировать цены на значимые товары.
"Работа заключается не только в том, чтобы стабилизировать цены на социально-значимые товары. Это также связано с ценами на услуги в образовании, оказание медицинских услуг. Если все эти цены вырастут, то никакого толка не будет от того, что вы стабилизируете. С одной стороны работа хорошо проводится, с другой стороны допускаете оплошности", - заявил премьер-министр.
"Проблемы роста цен на продовольственные продукт питания очень чувствительны для граждан, поэтому ответственность за недопущение роста цен на продукты питания несут в первую очередь местные исполнительные органы, хочу это подчеркнуть. Поэтому в целях регулирования рынка цен вы должны эффективно использовать возможности региональных стабилизационных фондов. Поручаю вам усилить мониторинг и в случае необходимости оперативно подключать все ресурсы", - добавил Бакытжан Сагинтаев.
По данным МНЭ, с текущего года уровень инфляции сохраняется в пределах коридора 5-7 процентов. В сентябре инфляция составила 0,4 процента, с начала года – 3,3 процента. Годовая инфляция составила 6,1 процента.
"Несмотря на общую стабильную картину, по некоторым товарам наблюдается значительный рост цен. За год максимальный рост цен зафиксирован по дизтопливу на 38,2 процента, свекле на 18,3 процента, пригородному проезду на 18,1 процента, по капусте на 16,7 процента и по каменному углю на 15,2 процента", - сообщил на заседании правительства первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.
По его словам, цены на продовольственные товары выросли на 2,3 процента с начала года, что ниже темпов роста по непродовольственным товарам - 4,3 процента.
Согласно докладу, в Западно-Казахстанской области цены на сбор мусора выросли на 87 процентов, на сжиженный газ 25 процентов. В Алматы цены на сбор мусора также возросли на 62,2 до 553 тенге с человека. В Туркестанской области произошел самый высокий рост цен на аренду жилья – 40,6 процента и кондитерские изделия – на 30,2 процента. В Кызылординской области услуги центрального отопления стали дороже на 21,3 процента. В Павлодарской области цены на твердое топливо возросли на 15,9 процента.
Среди социально значимых товаров больше всего подорожали сахар – на 17,6 процента, рис – на 11,3 процента, капуста – на 8,6 процента, масло подсолнечное – на 4,5 процента.
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