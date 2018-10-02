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Kairat stayer: Кстати, тогда с "Диссидентами", не церемонились, в настоящее время каждый может высказать своё мнение Я полностью согласен, а по цитате есть анекдот: Hезалежна Украина....
02.10.18 11:34
Dron
Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором
"Хорваты" решили на дурняк провезти свой картоп. Но не тут то было.
02.10.18 11:30
Victor Yang
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
В тему имени Тарана, статья отсюда : История для многих сегодня — приложение к политике. Портал Abai.kz поднимает вопрос переименования улиц в Костанае, проводя паралелли с современностью. ...
02.10.18 11:19
Kairat stayer
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Мишаня: А еще всяких блохеров немало. Куда ни ткни - эксперД или блохер. Правда еще журналиЗды встречаются. Найти эксперта и журналиста - это сродни чуду. В НГ журналисты еще есть, а вот публикуют...
02.10.18 11:15
Sniper
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Sergej: что это была одна клоунада, а не публичные слушания. Источник:www.ng.kz а что вы хотели, господин хороший? Думаете лет 40 назад, по другому переименовывали ваш район? Зашла упругая...
02.10.18 10:46
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Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором

2 октября 2018, 11:12 |  Государство

В конце сентября российский контролирующий орган не пропустил более 20 тонн сельхозпродукции из Казахстана, передает Informburo.kz.

Минсельхоз Казахстана намерен ввести ответные меры на действия Россельхознадзора по возврату овощей, сообщается на сайте ведомства.

28 сентября Россельхознадзор опубликовал информацию о возврате в Казахстан трёх фур с картофелем и дынями. Контролирующий орган сослался на то, что сельхозпроизводителей нет в списках тех, кому разрешено экспортировать растительную продукцию в Российскую Федерацию.

На это в Министерстве сельского хозяйства Казахстана пояснили, что возврат подкарантинной продукции по причине отсутствия в списке производителей является неправомерными.

"Нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза в области карантина растений не предусмотрено ведение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию. Более того, возврат продукции по причинам, не предусмотренным требованиям законодательства, является ущемлением прав участников внешнеэкономической деятельности. Конкретные случаи, при которых осуществляется возврат или уничтожение подкарантинной продукции, предусмотрены положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза", – сказано в сообщении Минсельхоза.

В ведомстве объяснили, что едиными нормативами ЕАЭС также не предусмотрены требования к наличию указанного реестра предприятий при перемещении подкарантинной продукции.

"В адрес Россельхознадзора будет направлено официальное письмо о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе. В случае возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, Казахстан будет вынужден принять аналогичные меры в отношении продукции, ввозимой из Российской Федерации", – подытожили в МСХ РК.

Более 20 тонн продукции из Казахстана не пропустил Россельхознадзор. С 17 по 21 сентября сотрудники российского контролирующего органа по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия пресекли попытку ввоза на территорию России более 43 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана.
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* Dron
Re: Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 02.10.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хорваты" решили на дурняк провезти свой картоп. Но не тут то было.
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