Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором

В конце сентября российский контролирующий орган не пропустил более 20 тонн сельхозпродукции из Казахстана, передает Informburo.kz.

Минсельхоз Казахстана намерен ввести ответные меры на действия Россельхознадзора по возврату овощей, сообщается на сайте ведомства.

28 сентября Россельхознадзор опубликовал информацию о возврате в Казахстан трёх фур с картофелем и дынями. Контролирующий орган сослался на то, что сельхозпроизводителей нет в списках тех, кому разрешено экспортировать растительную продукцию в Российскую Федерацию.

На это в Министерстве сельского хозяйства Казахстана пояснили, что возврат подкарантинной продукции по причине отсутствия в списке производителей является неправомерными.

"Нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза в области карантина растений не предусмотрено ведение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию. Более того, возврат продукции по причинам, не предусмотренным требованиям законодательства, является ущемлением прав участников внешнеэкономической деятельности. Конкретные случаи, при которых осуществляется возврат или уничтожение подкарантинной продукции, предусмотрены положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза", – сказано в сообщении Минсельхоза.

В ведомстве объяснили, что едиными нормативами ЕАЭС также не предусмотрены требования к наличию указанного реестра предприятий при перемещении подкарантинной продукции.

"В адрес Россельхознадзора будет направлено официальное письмо о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе. В случае возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, Казахстан будет вынужден принять аналогичные меры в отношении продукции, ввозимой из Российской Федерации", – подытожили в МСХ РК.

Более 20 тонн продукции из Казахстана не пропустил Россельхознадзор. С 17 по 21 сентября сотрудники российского контролирующего органа по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия пресекли попытку ввоза на территорию России более 43 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана.