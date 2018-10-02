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Сняли обвинение и отпустили в зале суда - решение по делу о заказном убийстве вынесли в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

1 октября 2018, 20:33 |  Криминал

Костанайца Ярослава Мазура, которому вменяли организацию и покушение на убийство, сегодня, 1 октября, освободили из-под стражи в зале уголовного суда спустя 7 месяцев заключения. Причина такого решения - отказ прокуратуры от обвинения.

 

В последней публикации об этом деле от 25 сентября "НГ" писала, что гособвинитель Ермен КУАНЫШЕВ выдвинул ходатайство о привлечении к уголовной ответственности свидетеля Виталия Пикулева, который якобы по заказу Мазура должен был убить его знакомую Марию Распопову.

Пикулев давал самые разные показания. Сначала говорил, что только ударил Распопову, потом же "проболтался" - думал, что все-таки убил её, то есть, осознавал свое деяние и не отказывался от него добровольно.

Мотивом организации убийства Мазуром следствие называло большой долг перед пенсионеркой. Однако в суде выяснилось, что сам Ярослав Мазур отдал Распоповой все деньги за несколько дней до нападения.

Прокуратура хотела завести новое дело, уже в отношении Пикулева, исполнителя преступления, а дело Мазура вернуть на предварительную стадию. Однако адвокат Ярослава Мазура Ляззат Исмаилова выступила против этого, посчитав, что решение по делу её подзащитного должно быть вынесено в ближайшее время.

На следующий день, 26 сентября, судья Жасулан Асильбеков ходатайство отклонил. Планировалось продолжить судебное следствие в стандартном порядке и перейти к прениям. Но они так и не состоялись: прокуратура выдвинула новое ходатайство и хотела привлечь к ответственности Мазура за... поджог собственного кафе и убийство одной из его сотрудниц.

Логики прокуратуры судья не понял, поэтому переспросил - действительно ли Куанышев согласен с этим обвинением.

Речь идёт о пожаре в кафе "Восток" в Затобольске, который произошёл ещё в 2014 году. Мазур был хозяином заведения. Кафе почти полностью сгорело, погибла одна сотрудница, которая не смогла выбраться. Главной версией пожара называли поджог. Подозреваемого до сих пор не нашли.

Прокурор свою позицию объяснил тем, что во время следствия по делу о пожаре Мазур не был основательно допрошен.

- Мазур здесь ни в чем не обвиняется, в его действиях ничего противоправного не усматривается, - дал противоречивое толкование своему ходатайству Куанышев и выдвинул новое - в конце концов прокуратура пожелала отказаться от обвинения.

Для адвокатов подсудимого это было ожидаемо, так как они и добивались снятия вины со своего подзащитного.Журналисты же восприняли эту новость, как шок: не понятно, почему в то время, когда потерпевшая отказалась от претензий к Мазуру, а мотив преступления рассыпался, прокуратура продолжала настаивать на своём и только теперь решилась признать свою ошибку?

Гособвинитель Ермен Куанышев объяснил, что фактически все зависело от показаний потерпевшей. По его словам, изначально она говорила о деньгах, которые ей был должен Мазур, потом же кардинально поменяла свои показания.

В связи с несостоятельностью мотива прокуратура решила отозвать обвинение.

Для принятия решения судье Жасулану Асильбекову потребовалось два часа. В 17.00 он постановил: прекратить уголовное дело в отношении Ярослава Мазура и освободить его из-под стражи в зале суда. Кроме того, решением суда отзывается охрана, которое во время всего судебного процесса, была приставлена к Виталию Пикулеву.

Мазур рассказал "НГ", что рад восторжествовавшей справедливости. Его адвокат Ляззат Исмаилова дополнила, что её подзащитный, возможно, будет подавать в суд и заявлять о компенсации за проведённое в сизо время.

Открытым остался вопрос о судьбе Виталия Пикулева. Выходит, что он оклеветал Мазура, 6 раз ударил молотком Распопову и не понесет за это никакого наказания.

Фото Артёма МАРУСИЧА
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Сняли обвинение и отпустили в зале суда - решение по делу о...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4831
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы засадить..
Вот так работает наша полиция, которая сама не поддается логике и не может найти достаточно улик, лишь по доносу действует как во времена НКВД..
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§ 211
Re: Сняли обвинение и отпустили в зале суда - решение по делу о...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4831
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а с Пикулевым была банальная подстава чтоб засадить этого Мазура..
Потому его за попытку убийства вероятно не садят..
С 2014 го года кто то просто пытался ему отомстить..
Может он действительно в чем то виновен и Мститель не остановится ни перед чем..
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§ Сыкымы
Сняли обвинение и отпустили в зале суда - решение по делу о заказном убийстве вынесли в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.10.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот так работает наша полиция, к

Тут много факторов влияет, сам писал:
Цитата:
211:
У вас отопление среди зимы отключают?
У вас воду из крана пьют холодную?
У вас продукты не просроченные и не из настоящего млека или мяса?
У вас машины разбиваются об колдобины и потом им никто не выплачивает за это и сколько выплачивает страховка?
Дорогой мой, да если б у вас на лето и холодную и горячую отключали и из крана текла бы коричневая жижжа вы бы там с ума посходили и сказали бы давай качество..
У вас там , а это самое главное, уровень жизни благодаря чистым продуктам и постоянных качественных услуг, согласен, дорогих, какой?
Ты там откушиваешь ту же колбасу и ты что, не уверен от каких бруцелезных коров она и не только?
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