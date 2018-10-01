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Vital
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
kbkz1980: А менты по долгу своей. ОБЯЗАНЫ. проверить вызов. Они за это если на то пошло. Деньги получают.
01.10.18 20:29
Vital
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
kbkz1980: На пристане как на корейский мост ехать если со стороны зтб. Дети пошли купатся. Мой родной братишка. Утонул у всех на глазах. Казалось бы. Вот дорога . Выйди позови на помощь. Многие...
01.10.18 20:26
211
Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по городу
Сегодня поразился. По Костанаю по Гоголя ехал один из этих и не нарушал правила и практически не подрезал.. Правда полицейкая машина ехала недалеко, но все равно.. Обычно они как недорезанные гонят и...
01.10.18 20:19
kbkz1980
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Victor Yang: Может, свидетель был с недостатком веса - что он сделает Возможно не правильно говорить,когда всё произошло. Но привлечь внимамание машин едущих по дороге думаю можно было.
01.10.18 20:14
211
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Menden1968: давай не будем сравнивать цены за ком. услуги ваши и наши, а за свет, воду, телефон, машина дорожные и страховку на неё исли ты на сциале оплачиваешь сам,плюс продукты и ...
01.10.18 20:13
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Холодную воду отключат на сутки в нескольких домах Костаная

1 октября 2018, 20:06 |  ЖКХ

В связи с реконструкцией объекта по ул. Карбышева в Костанае будет прекращена подача питьевой воды 2 октября 2018 года с 08-00 до 24-00 в границах от улицы Воинов-Интернационалистов до улицы Гвардейской. Об этом сообщила пресс-служба городского акимата.

Иллюстративное фото Vistanews.ru

Подача ХВС будет прекращена по следующим адресам:

- ул. Воинов-Интернационалистов, 24 ,

- ул. Карбышева, 45, 47, 49, 51, 53, 55,

- 8 микрорайон, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 19а ,

- частный сектор по ул. Челябинская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Челябинская.

Также социальные объекты:

- по ул. Воинов-Интернационалистов: № 18 (СК «Казахстан»), № 20/4 (кафе «Сая Лау»), № 26 (магазин «Дизель» ).

- по ул. Карбышева: №45/3 (кафе «Для вас»), №№ 12, 14, 16 - предприятия ,

- 8 микрорайон: № 6/1 (кафе «Алладин»), № 3а («Андрофарм»), СШ № 16. 
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