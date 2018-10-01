Холодную воду отключат на сутки в нескольких домах Костаная
В связи с реконструкцией объекта по ул. Карбышева в Костанае будет прекращена подача питьевой воды 2 октября 2018 года с 08-00 до 24-00 в границах от улицы Воинов-Интернационалистов до улицы Гвардейской. Об этом сообщила пресс-служба городского акимата.
Иллюстративное фото Vistanews.ru
Подача ХВС будет прекращена по следующим адресам:
- ул. Воинов-Интернационалистов, 24 ,
- ул. Карбышева, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
- 8 микрорайон, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 19а ,
- частный сектор по ул. Челябинская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Челябинская.
Также социальные объекты:
- по ул. Воинов-Интернационалистов: № 18 (СК «Казахстан»), № 20/4 (кафе «Сая Лау»), № 26 (магазин «Дизель» ).
- по ул. Карбышева: №45/3 (кафе «Для вас»), №№ 12, 14, 16 - предприятия ,
- 8 микрорайон: № 6/1 (кафе «Алладин»), № 3а («Андрофарм»), СШ № 16.
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