Бизнесменам разрешили не использовать печати в Казахстане

Госорганам запретили требовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Поправки в Предпринимательский кодекс внесли, чтобы бизнес мог сэкономить. Теперь для удостоверения документов субъекты частного предпринимательства не обязаны использовать печати, достаточно подписи уполномоченного лица. При этом использовать печать не запрещается.

"Субъекты частного предпринимательства имеют право в своей деятельности использовать печать или отказаться от нее по своему усмотрению. Право не использовать печать значительно упростит взаимодействие субъектов частного предпринимательства с госорганами, финансовыми организациями", - поясняют в министерстве.

Также, согласно поправкам, государственные органы, финансовые организации, в том числе банки второго уровня, не вправе требовать оттиск печати как обязательный реквизит документа. Они обязаны принять документы субъектов частного предпринимательства, удостоверенные только подписью уполномоченного лица.

Как пояснили в Минюсте, поправки основаны на рекомендациях Всемирного банка и опыта стран: США, Дании, Норвегии, Швеции, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады, Финляндии и Грузии, в обеспечении легкости ведения бизнеса.