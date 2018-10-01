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Vital
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
kbkz1980: А менты по долгу своей. ОБЯЗАНЫ. проверить вызов. Они за это если на то пошло. Деньги получают.
01.10.18 20:29
Vital
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
kbkz1980: На пристане как на корейский мост ехать если со стороны зтб. Дети пошли купатся. Мой родной братишка. Утонул у всех на глазах. Казалось бы. Вот дорога . Выйди позови на помощь. Многие...
01.10.18 20:26
211
Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по городу
Сегодня поразился. По Костанаю по Гоголя ехал один из этих и не нарушал правила и практически не подрезал.. Правда полицейкая машина ехала недалеко, но все равно.. Обычно они как недорезанные гонят и...
01.10.18 20:19
kbkz1980
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Victor Yang: Может, свидетель был с недостатком веса - что он сделает Возможно не правильно говорить,когда всё произошло. Но привлечь внимамание машин едущих по дороге думаю можно было.
01.10.18 20:14
211
Процесс по обвинению в халатности полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, начался в Костанайском районном суде
Menden1968: давай не будем сравнивать цены за ком. услуги ваши и наши, а за свет, воду, телефон, машина дорожные и страховку на неё исли ты на сциале оплачиваешь сам,плюс продукты и ...
01.10.18 20:13
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Бизнесменам разрешили не использовать печати в Казахстане

Tengrinews.kz

1 октября 2018, 17:11 |  Государство

Госорганам запретили требовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Поправки в Предпринимательский кодекс внесли, чтобы бизнес мог сэкономить. Теперь для удостоверения документов субъекты частного предпринимательства не обязаны использовать печати, достаточно подписи уполномоченного лица. При этом использовать печать не запрещается.

"Субъекты частного предпринимательства имеют право в своей деятельности использовать печать или отказаться от нее по своему усмотрению. Право не использовать печать значительно упростит взаимодействие субъектов частного предпринимательства с госорганами, финансовыми организациями", - поясняют в министерстве.

Также, согласно поправкам, государственные органы, финансовые организации, в том числе банки второго уровня, не вправе требовать оттиск печати как обязательный реквизит документа. Они обязаны принять документы субъектов частного предпринимательства, удостоверенные только подписью уполномоченного лица.

Как пояснили в Минюсте, поправки основаны на рекомендациях Всемирного банка и опыта стран: США, Дании, Норвегии, Швеции, Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады, Финляндии и Грузии, в обеспечении легкости ведения бизнеса.
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§ 211
Re: Бизнесменам разрешили не использовать печати в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4829
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.10.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, теперь печати не нужны?
А если подпись подделают и поди докажы что ты не слон..
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