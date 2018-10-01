Благотворительный полумарафон «Бег с открытым сердцем» прошёл в Костанае

В массовом благотворительном пробеге, который провели в субботу, 29 сентября, приняли участие около тысячи спортсменов и любителей. Полумарафон стартовал от парка Победы в сторону ТЦ «Костанай плаза» и дизельного завода.

Старт полумарафона (21 км)

В программу пробега вошли полумарафон (21 097,5 м, лимит времени - 3 часа) и дистанции-спутники: 5 000 м, 2 400 м и 400 м. Возраст участников определялся по состоянию на 31 декабря 2018 года. Согласно условиям, к участию допускались лица, имеющие соответствующую техническую и физическую подготовку и подписавшие заявление о личной ответственности на следующих дистанциях: 21097,5 м – мужчины и женщины в возрасте от 16 до 55 лет; 5 000 м – юноши и девушки, мужчины и женщины в возрасте от 14 до 70 лет; 2 400 м – юноши и девушки, мужчины и женщины в возрасте от 14 до 70 лет; 400 м – дети до 12 лет.

Старт дистанции на 5 км

Сотрудники полиции оцепили дорогу по маршруту пробега и дали сопровождение. Недалеко от места старта установили палатки с едой и напитками, где за символическую сумму 50 тенге можно было получить тарелку плова с довольно крупной мясной нарезкой впридачу. Не умолкала музыка, веселые ведущие подзывали народ к сцене и развлекали, как могли: то шутками, то танцами с фитнес-инструкторами, не забывая награждать победителей и призёров забегов.

В общем, всё прошло на высоте, как и обещала инициатор и организатор благотворительного полумарафона Маргарита КЛИМЕНКО.

- Я очень благодарна большому количеству людей, которые поддержали меня, потому что это был непростой проект, честно скажу, - поделилась она с "НГ". - Но у нас получилось, не идеально, конечно, много всяких моментов и деталей. Мы будем стараться, улучшаться. Надеюсь, что людям принесло радость посещение пробега. Я считаю, что регионам необходимы такие мероприятия, потому что так можно разнообразить свое свободное время и это массовый спорт, привлечение к здоровому образу жизни. Мне кажется они могут принести много позитива и радости.

- Вы довольны своим детищем? – спросил корреспондент "НГ".

- Я, как перфекционист, честно говоря, недовольна (смеётся), потому что много всяких косяков. Ну, наверно, как и в любой организации большого мероприятия. Но, в принципе, по большому счёту, если не смотреть на какие-то детали, то скорее да, чем нет.

- Вы сегодня тоже бежали?

- Нет, лучше бегать чем организовывать, - снова рассмеялась Маргарита. - Радость, конечно, приносит и то, и другое, но просто бегать - куда проще.

Проигравших в этом полумарафоне не было, все получили медали, а также футболки добротного качества от «Жилстройсбербанка». Также каждому участнику выдавали индивидуальный номер с электронным чипом, фамилией и именем.

- Я участвую в пробеге первый раз, я и бегать-то не бегаю в жизни, если честно, признался "НГ" участник пробега Юрий ВАГИН. - Увидел анонс и решил поддержать. Бежал я 5 км, ощущения непередаваемые, очень здорово. Чувство вот этого единства, когда все в одном порыве бегут, а на последних 200 метрах уже идёт настоящая борьба. Желания остановится не было, да и бежал я не на призовое место, а для себя. В принципе, большая часть людей бежала для души – это было видно по общему темпу участников. При выборе дистанции исходил из того, что 2,1 км – мало, 21 км – много, выбрал посередине. Подумал, что 3 км если пробегу и будет совсем уж тяжело, то 2 км дойду пешком. Но по итогу хватило на все 5 км.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

- Вообще часто принимаешь участие в благотворительных мероприятиях?

- Да, работаю в городском обществе инвалидов, поэтому не мог пройти мимо.

- В целом как ощущение от организации?

- Вы знаете, продумали абсолютно всё до мелочей. На протяжении всей дистанции стояли волонтёры. Я думал, что их будет меньше, они там чуть не через каждый километр стояли с водой. Сопровождали на велосипедах, сопровождали и машины скорой помощи, установили палатки с чаем и перекусами, даже два биотуалета поставили. На мой взгляд, непредвиденных ситуаций не могло быть, так как было всё предусмотрено, что нужно. И это здорово.

В толпе болельщиков, кричащих в поддержку участников пробега, мы смогли разглядеть двукратную чемпионку Европы по легкой атлетике в беге на 800 м из Украины Наталью ПРИЩЕПА. И спросили, как она здесь оказалась.

- Приехала в гости, о полумарафоне мне подсказали, пришла просто посмотреть, - ответила Наталья. - По организации - в принципе все очень мило. Всё достаточно компактно, вовремя, весело и интересно. Для подрастающего поколения популяризация спорта очень важна, даже могу сказать по личному опыту, поскольку являюсь одной из основателей бегового клуба у себя в городе Ровно. Это небольшой город, но мы вывели бег на такой уровень, что у нас такие мероприятия проводятся около 10 раз в год - от благотворительных соревнований до общегородских праздников. Мы насчитываем участников уже более тысячи, так что это работает.

Но позже корреспондент "НГ" всё-таки увидел Наталью с номерным нагрудным знаком - по всей видимости, не удержалась, смотря на общее настроение.

На дистанции 21 км среди женщин победила Юлия Зеленская (Костанай). Среди мужчин победителем полумарафона стал Владмир Поварницин (Костанай), на втором месте - Александр Савгуров (Костанай).

В забеге на 5 км первыми были Вячеслав Чувяков (Житикара) и Данна Хусаинова (Тарановский р-н), на 400 м - Денис Тихонов (Костанай) и Милана Кулаева (Костанай).

Вячеслав Чувяков, победитель на дистанции 5 км среди мужчин

Награждение победителей на дистанции 400 м среди мужчин

Милана Кулаева, победитель на дистанции 400 м среди женщин

Вступительный взнос участников пробега начинался от 2 500 тенге, в зависимости от дистанции. Деньги, вырученные от мероприятия, поступят на счет благотворительного фонда "Добровольное общество милосердие" Аружан Саин.

В марафоне приняли участие люди с ограниченными возможностями