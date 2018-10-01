"Нам нелегко пришли эти 3 очка", - главный тренер "Тобола" о матче с "Ордабасы"

В домашнем матче 28-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги в воскресенье, 30 сентября, "Тобол" с минимальным счетом обыграл гостей из Шымкента, команду "Ордабасы" - 1:0.

Послематчевая пресс-конференция началась не совсем обычно, потому что стартовала она не в пресс-клубе костанайской команды, а в кабинете директора ФК «Тобол» - охранник стадиона не сумел сразу разглядеть ключ от пресс-клуба у себя под носом.

- Достойная игра обоих команд, - сказал главный тренер клуба «Ордабасы» Кахабер ЦХАДАДЗЕ. - Я думаю, что мы очень здорово первый тайм играли. Единственное - в завершающих фазах у нас не хватало смелости, у нас не хватало чуть-чуть мастерства. А так - первый тайм прошёл очень здорово. Позиционно очень хорошо стояли и в атаке, много подходов было к воротам, но повторюсь - в завершающей фазе у нас есть очень большая проблема. Свои моменты мы не смогли использовать. В таких играх один гол всё решает. В последнем ударе, в последнем пасе "Тобол" смотрелся лучше. И вот то, что мы получили, - мы проиграли. Столько подходов к воротам и не забить гол... Конечно, надо искать причины уже в мастерстве футболистов значит. Единственная это наша проблема, остальных проблем я не вижу

Далее действо всё-таки перенеслось в пресс-клуб, где своими мыслями по поводу игры поделился главный тренер ФК «Тобол» Марек ЗУБ:

- Эта победа очень важна, но в игре нам нелегко пришли эти 3 очка. Соперник очень серьезно вел игру в обороне, очень опасные у них нападающие, несколько моментов создали у наших ворот. И их надо было бояться, чтобы не пропустить гол. Смотря на игру, надеюсь, что она была очень интересна зрителям, болельщикам, которые сегодня пришли. И это было слышно на трибунах, когда они переживали. В домашних играх, очень важно, чтобы команда победила. Мы добавили теперь немного больше отдыха, полный недельный цикл. Последние 9-10 дней мы постоянно в пути, тренировки, игры. Готовимся к "Иртышу", а потом будет перерыв, и последняя часть сезона.

Началась игра довольно ярко, несколько моментов создали гости у ворот "Тобола". Нужно отдать должное вратарю костанайского клуба Дмитрию Непогодову – он много раз спасал ворота от прострелов и угловых. Нападающий "Тобола" Максим Федин уже стал играть в полную силу и оправился от травмы. Не оказалось на поле еще одного нападающего - аргентинского легионера Хуана Лескано. Фернандер Кассай, отважно защищая ворота, упал на газон, причём шымкенский нападающий рухнул ему прямо на голову, но защитник "Тобола" не умирал на поле и продолжил бодрым ходом игру в своём фирменном мягком стиле игры, но с очень точными передачами и скоростью в защите. Вообще, смотря на защитные действия Кассая, понимаешь класс и уровень игры легионеров.

Первый тайм прошёл захватывающе, но всё же ровно, завершившись двумя "баранками" в счете.

Во втором тайме шымкенская команда усилила напор, однако Джабу Канкаву не так просто пройти, отлично вел защитные действия и Артурас Жулпа. Хочется отметить точные навесы и скорость в подборах капитана "Тобола" Азата Нургалиева. А Дмитрий Непогодов во втором тайме схлопотал "жёлудя" от судьи за задержку ввода мяча в игру. На 65-й минуте принес победу своей команде Танат Нусербаев - 1:0.

Победа хозяев и плотно занятое 3 место в турнирной таблице.