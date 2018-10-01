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Menden1968
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Знаешь пойди в дет. сад в ясли группу и расскажи малышам для чего дяди в фурашках останавливают у вас авто.
01.10.18 01:32
211
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Хотелось бы послушать наших несоглашсек, которые не отличились во времена переименования одноименной улицы в Костанае.. Будут челом себя бить в интенете?
01.10.18 01:12
211
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Ну это просто замечательно.. 25 лет прошло, чего вы боитесь, не будем напоминать, но это конкретный и прагматичный выбор..
01.10.18 01:07
211
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Menden1968: Идиот или претворяешься...по ходу лыжи у тебя не едут Источник:www.ng.kz Вот видишь.. Все вы говорите одно и то же.. А по сути то? Потому то я и за остановку, она ни сделает хуже,...
01.10.18 00:58
Menden1968
В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Ну вот кто тебя знает? У тебя на лбу, то есть на лобовом это вписано? Идиот или претворяешься...по ходу лыжи у тебя не едут
01.10.18 00:03
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Закрытие мотосезона в Костанае отметили проездом колонны по городу

Артём МАРУСИЧ

30 сентября 2018, 23:55 |  Общество

Начальной точкой маршрута была выбрана парковка супермаркета “Астыкжан” на проспекте Абая. Сбор был назначен на 13 часов в субботу, 29 сентября, а в 13:30 уже объявили построение. В сопровождении двух полицейских машин колонна из нескольких десятков мотоциклов проехала по городу до бульвара Молодежи.

Мотоциклисты остановились у дворца бракосочетания, на ступенях которого сделали общее фото на память. Скопление техники привлекло внимание окружающих, в том числе новобрачных. Традиционно желающим сфотографироваться на мотоциклах не отказывали.

 - Сегодня мы собрались на официальное закрытие сезона, - рассказал “НГ” возглавлявший колонну мембер мотоклуба Steppe Riders Сергей ГОРБАЧ. - Прокатились по городу, попрощались с нашим мотоциклетным сезоном, а вечером у нас будет традиционный фуршет. На этом сами покатушки не заканчиваются, каждый закрывает свои индивидуальный сезон самостоятельно. Кто то катается до "белых мух”, до мороза, другие шипуют резину и продолжают кататься весь год.

После непродолжительной фотосессии мотоциклисты отправились в заранее арендованный коттедж.

На его территории в большом казане уже готовился ужин - картошка с мясом.

- Сезон прошел нормально, - продолжил Сергей. - Этот год, как могли, мы провели плодотворно, путешествовали, катались. Сейчас строим капитальный байкпост. На данный момент это обыкновенная дача в СО “Весна”, расположена прямо у трассы - никуда не нужно сворачивать. За лето мы расчистили участок, сделали беседку крытую, получили окончательные документы на разрешение строительства. 21 сентября прошел ровно год после аварии, в которой погиб Евгений Пасечник, этом году бог миловал, никто у нас не разбился.

По словам Сергея, несмотря на закрытие сезона, клубу будет чем заняться. Уже осенью в социальных сетях начнут появляться анонсы зимнего Костанайского мотофестиваля Snow Riders, на котором соберутся любители езды на шипованных шинах.

- У меня начался сезон с Астаны, туда на общеказахстанское открытие мотосезона ездили с ребятами из клуба Steppe Riders, - рассказал “НГ” мотоциклист из Житикары Евгений МАРКЕЛОВ. - Вторая поездка была в Орск, на байк фестиваль “Орк-Рок” - у них мотоклуб местный называется “Орки”, они каждый год проводят фестиваль. Следующая поездка была в Екатеринбург - на байк-фестиваль “Черные ножи”. Ну и основная поездка у меня была на байк-шоу в Крым. Я ехал через Волгоград - заехал на Мамаев курган, из Краснодара по новому крымскому мосту мы поехали в Севастополь. Туда-назад у меня вышло 7 400 км, а за сезон - где-то 16 000 км.

Поездки по области, в Рудный и Костанай Евгений даже не считает. Зимой он планирует готовить мотоцикл к новому сезону. Доработать музыку и провести плановое ТО, а на следующий год посетить фестиваль “Дорога к звездам” на Байконуре. В планах - попасть на фестиваль “Мотополярник” и проехаться до Калининграда.

Вечером прошло вручение “цветов” - нашивок клуба новичкам, а сами гуляния продолжались до раннего утра. То и дело за столом были слышны сожаления: “Жаль что у нас сезон - не как в..." И далее произносилось название любой территории с теплым летом.

Больше фото в альбоме: https://vk.com/album-32144563_259177247

Фото Артёма МАРУСИЧА
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