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Холодную воду отключат в двух районах Костаная
30 сентября 2018, 16:51 | ЖКХ
1 октября холодную воду на весь день отключат в микрорайонах Костанай-2, Северо-Западный и "Арман", а 2 октября воды не будет в 8 мкрн и близлежащих районах.
Первое отключение связано со строительством микрорайона "Юбилейный". Подачу воды прекратят в 8.00 и возобновят в полночь.
Воды не будет в жилых домах, расположенных в микрорайонах "Арман", Северо-западный и Костанай-2, а также в социальных объектах:
- «ЕвразКаспианСталь»;
- ДСК;
- «Сарыарка автопром»;
- ТОО «Вираж»;
- Агромаш Холдинг;
- УК-161/11;
- школа им.Назарбаева ул.Гагарина, 239;
- школа №15;
- «Ясли-сад № 1» ул. Белинского, 5;
- Поликлиника №1 (филиал) ул.Химиков, 24;
- Библиотека ул.Станционная, 1.
А уже 2 октября в связи с реконструкцией объекта по ул. Карбышева по такому же графику с 8.00 до 24.00 воду отключат по следующим адресам:
- ул. В.Интернационалистов, 24;
- ул. Карбышева, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
- 8 мкр. д. 1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 19а;
- частный сектор по ул. Челябинская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Челябинская .
Также под отключение попадут социальные объекты:
- ул. В.Интернационалистов, 18 СК «Казахстан», 20/4 кафе «Сая Лау», 26 магазин «Дизель»;
- кл. Карбышева, 45/3 кафе «Для вас», 12, 14, 16 - предприятия
- 8мкр. д. 6/1 кафе «Алладин», 3а «Андрофарм», школа №16
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