Холодную воду отключат в двух районах Костаная

1 октября холодную воду на весь день отключат в микрорайонах Костанай-2, Северо-Западный и "Арман", а 2 октября воды не будет в 8 мкрн и близлежащих районах.

Первое отключение связано со строительством микрорайона "Юбилейный". Подачу воды прекратят в 8.00 и возобновят в полночь.

Воды не будет в жилых домах, расположенных в микрорайонах "Арман", Северо-западный и Костанай-2, а также в социальных объектах:

«ЕвразКаспианСталь»;

ДСК;

«Сарыарка автопром»;

ТОО «Вираж»;

Агромаш Холдинг;

УК-161/11;

школа им.Назарбаева ул.Гагарина, 239;

школа №15;

«Ясли-сад № 1» ул. Белинского, 5;

Поликлиника №1 (филиал) ул.Химиков, 24;

Библиотека ул.Станционная, 1.

А уже 2 октября в связи с реконструкцией объекта по ул. Карбышева по такому же графику с 8.00 до 24.00 воду отключат по следующим адресам:

ул. В.Интернационалистов, 24;

ул. Карбышева, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

8 мкр. д. 1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 19а;

частный сектор по ул. Челябинская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Челябинская .

Также под отключение попадут социальные объекты: