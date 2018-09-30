Кто представит Казахстан на "Мисс Мира-2018"
Tengrinews.kz
Казахстан в финале "Мисс Мира-2018" представит Екатерина Дворецкая, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В этом году 68 международный конкурс "Мисс Мира-2018" пройдет 8 декабря на острове Хайнань в Китае. Обладательницы титулов лучших девушек всей планеты соберутся в китайском городе Санье 10 ноября, где в течение месяца примут участие в благотворительных проектах "Красота во имя цели" и конкурсе на лучший национальный костюм и шоу талантов.
Действующая "Мисс Казахстан" Альфия Ерсайын из Атырау в этом году не сможет принять участие в финале "Мисс Мира-2018" из-за возрастного ценза так как ей 16 лет. Она представит Казахстан на следующий год на "Мисс Мира-2019", когда достигнет 17-летия.
Согласно условиям мировой лицензии, в этом году право на участие передается "Первой Вице-Мисс Казахстан 2017" Екатерине Дворецкой.
Екатерина Дворецкая родом из Караганды, она является студенткой третьего курса Университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.
В 2017 году девушка выиграла конкурс "Мисс Караганда", после чего передала все выигранные в конкурсе деньги одному из детских домов города.
На "Мисс Казахстан-2017" Екатерина Дворецкая завоевала титул "Первой вице-мисс". Сейчас она уже приступила к подготовке.
Также стало известно о том, что в этом году, поддержать представительницу Казахстана, в Санью приедет казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайбергенов.
В финальном шоу "Мисс Мира-2018" жюри традиционно сначала выберут 10 участниц, затем ТОП-5 финалисток и победительницу. Самая красивая девушка мира будет названа 8 декабря во время прямой трансляции церемонии, которую по предварительным данным, будут смотреть более миллиарда телезрителей в 200 странах мира.
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