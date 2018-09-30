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Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро. Источник:www.ng.kz Я доллар считал на июнь месяц, курс евро в 2016г в июне был 374тнг. Ну и вообще валют много и ...
30.09.18 15:49
elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф: Ну так ,а если... То да согласен, знал бы прикуп, жил бы в сочи! ;-)
30.09.18 15:46
elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Упс, не в курсе был, что ссылки скидывать нельзя! 8-) Но можно просто через гугл набрать: "wall street euro tenge" В графике поставить "max" и проследить курс с 2008-го года ;-)
30.09.18 15:44
Rexyn
Учим казахский язык!
Есть такая штука, контекстом называется. И многозначность еще есть... В моем детстве тоже переводили как синий. А если посмотреть здесь, то в зависимости от того, что описывают, это слово еще начнет...
30.09.18 15:42
Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли Источник:www.ng.kz Ну так ,а если...Всегда нужно вовремя зайти и вовремя выйти. Я знаю кучу людей...
30.09.18 15:42
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Кто представит Казахстан на "Мисс Мира-2018"

Tengrinews.kz

30 сентября 2018, 12:29 |  Культура

Казахстан в финале "Мисс Мира-2018" представит Екатерина Дворецкая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В этом году 68 международный конкурс "Мисс Мира-2018" пройдет 8 декабря на острове Хайнань в Китае. Обладательницы титулов лучших девушек всей планеты соберутся в китайском городе Санье 10 ноября, где в течение месяца примут участие в благотворительных проектах "Красота во имя цели" и конкурсе на лучший национальный костюм и шоу талантов.

Действующая "Мисс Казахстан" Альфия Ерсайын из Атырау в этом году не сможет принять участие в финале "Мисс Мира-2018" из-за возрастного ценза так как ей 16 лет. Она представит Казахстан на следующий год на "Мисс Мира-2019", когда достигнет 17-летия.

Согласно условиям мировой лицензии, в этом году право на участие передается "Первой Вице-Мисс Казахстан 2017" Екатерине Дворецкой.

Екатерина Дворецкая родом из Караганды, она является студенткой третьего курса Университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

В 2017 году девушка выиграла конкурс "Мисс Караганда", после чего передала все выигранные в конкурсе деньги одному из детских домов города.

На "Мисс Казахстан-2017" Екатерина Дворецкая завоевала титул "Первой вице-мисс". Сейчас она уже приступила к подготовке.

Также стало известно о том, что в этом году, поддержать представительницу Казахстана, в Санью приедет казахстанский певец с мировым именем Димаш Кудайбергенов.

В финальном шоу "Мисс Мира-2018" жюри традиционно сначала выберут 10 участниц, затем ТОП-5 финалисток и победительницу. Самая красивая девушка мира будет названа 8 декабря во время прямой трансляции церемонии, которую по предварительным данным, будут смотреть более миллиарда телезрителей в 200 странах мира.
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§ 211
Re: Кто представит Казахстан на "Мисс Мира-2018"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4792
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Казахстан представляет себя на мировой арене не ездой, а чем то очень личным..
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