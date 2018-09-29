ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Темиртау"

Матчи прошли в рамках очередного тура чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги 27-го и 28 сентября в Темиртау. В первой встрече подопечные Кирилла Двуреченского уступили хозяевам площадки с минимальной разницей в счете - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

1:0 - Зеленков (Ананичев Ал.) - 03:25

2:0 - Пряхин (Буяльский, Дёмин) - 12:44

2:1 - Лушников (Туспеков, Пукс) - 50:17

Вратари: Белоконский - Хозяшев

Броски: 28-14 (7-5, 10-6, 11-3)

Штраф: 10-14

Во втором матче "Горняк" вновь проиграл «черно-желтым» 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

1:0 - Писарев (Волков, Незнамов) - 02:47 ГБ

1:1 - Жилин (Тихонов, Моренец) - 05:52

2:1 - Буяльский (Ананьин, Дёмин) - 07:26 ГБ

3:1 - Ананичев Ал. (Катков) - 08:38

4:1 - Мещеряков (Писарев) - 16:06 ГМ

4:2 - Каравдин (Святына, Жилин) - 23:57 ГБ

4:3 - Ахроменков (Жилин) - 46:22

5:3 - Зеленков (Мещеряков) - 58:47 ПВ

Вратари: Белоконский - Хозяшев

Броски: 40-15 (14-5, 18-5, 8-5)

Штраф: 10-10

Главный тренер ХК «Горняк» Кирилл ДВУРЕЧЕНСКИЙ:

- Во-первых хочу поздравить команду «Темиртау» с двумя победами в этих двух встречах. С нашей стороны, по своей команде, хочу сказать, что игроки приложили максимум усилий. Беру ответственность за два поражения на себя. Не смог достучаться до ребят, не смог настроить. Спасибо за доверие от руководства клуба, вся ответственность на мне. Буду делать выводы по своей работе с командой, по отношению к команде. Очень рад тому, что наши болельщики реагируют, смотрят. Команда передает привет! Руки мы не опускаем. Выезд тяжелый, продолжается, мы готовимся к следующим играм. Думаю, будем добиваться результатов, несмотря на эти два поражения.

Главный тренер ХК «Темиртау» Дмитрий МАКСИМОВ:

- Результатом очень доволен, думаю - и болельщики тоже. Доволен содержанием игры. Может быть, не самые лучшие времена у соперника, но могу сказать, что у нас очень многое получалось. Ребята были нацелены на ворота. Достаточно терпеливой выдалась первая игра, особенно второй и третий периоды. По сегодняшней игре хочу сказать, что небольшие «качельки» были, ребята старались, терпели, пытались выполнить установку тренера. Очень приятно, что наша молодежь стала регулярно забивать. Поздравляю жителей города Темиртау, а также всех тех, кто причастен к этому городу. Считаю, что мы сделали хороший подарок в преддверии праздника. Думаю, мы должны преподнести еще один подарок непосредственно в День города. С праздником!

Фото со страницы официальной группы ХК "Темиртау"