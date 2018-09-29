Угощали варениками, пели песни под баян и приглашали на Сорочинскую ярмарку - украинская община Костанайской области отметила 25-летие

Вчерашним пасмурным и дождливым днем, 28 сентября, костанайцам предложили согреться в уютной и гостеприимной украинской хате - в ее роли выступила областная филармония им. Е. Умурзакова.

Там с размахом прошел 22-й фестиваль украинского творчества, посвященный 25-летию основания диаспоры.

Гостей праздника сначала покормили варениками и напоили компотом, а затем устроили для них масштабный концерт. Все было настолько колоритно, что даже первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ, посетивший фестиваль, заговорил по-украински.

С порога "хаты" костанайцев встречал рудненский хор украинской песни "Мрия". Десяток хлопцев и дивчин стройно выстроились в ряд и под мелодии баяна звонко тянули песню.

Пели артисты долго - еще за час до начала большого концерта, в 14.00, они вышли в холл филармонии и задразнивали основную программу. Учитывая, что почти все эти хлопцы и дивчины - предпенсионного и пенсионного возраста, их активности оставалось только восхищаться.

На баяне играла руководитель хора Раиса Федоровна ГОРДИЕНКО. После выступления она рассказала корреспонденту "НГ", что вместе со своими артистами побывала на всех фестивалях украинского творчества в Костанае, начиная с самого первого.

- Нам уже 24 года, нигде такого нет такого украинского центра, как у нас в Рудном! - отметила Гордиенко. - Мы и "хату" тут обустроили, и вареников понавезли. Такие фестивали объединяют людей! Мы тут, как одна семья, собираемся: и украинцы, и казахи, и татары, и русские.

Проникнуться украинской культурой можно было на Сорочинской ярмарке, названной в честь одноименного произведения Гоголя.

Там мастерицы продавали самодельные цветочные венки и ободки по образу тех, что носят украинки.

Несколько городов и районов представили свои выставки. На столах с белыми скатертями красовались маринованные грибочки, соленья, хворост, караваи и … вареники.

Это национальное блюдо, пожалуй, и задавало тон всему празднику. Главной изюминкой фестиваля стала не просто бесплатная дегустация этой вкуснятины - людей-таки хорошо накормили несколькими видами вареников. Для этого специально для фестиваля организаторы, областной Дом Дружбы, заказали их 42 кг! Эту часть праздника справедливо назвали "Вареничным разгуляем".

А разгуляться здесь действительно было где: начинки в виде грибов, творога, вареного и сырого картофеля, вишни, капусты… Каждый мог попросить то, что ему больше нравится, и заправить сметанкой.

Чтобы вареники попробовали все желающие, их раздавали порционно - по три штуки. Люди толпились у столов и жадно заглядывали в огромные тарелки с угощением. Не обошлось без стычек, но в целом все прошло мирно. Запить вареники можно было компотом из сухофруктов - узваром.

- Вареники у нас ручной лепки, магазинные решили не брать, потому что они слипаются, - рассказала журналистам пресс-секретарь Дома Дружбы Ольга ГОРАЙ. - Пока что даем по три вида в каждую тарелку, потому что людей много, а затем раздадим все остальное.

Некоторые гости фестиваля настолько прониклись вкусом настоящих украинских вареников, что в ответ говорили "Дякую", подпевали артистам и пританцовывали.

- Я попробовала с вишней и картошкой, мне очень понравились, - рассказала корреспонденту "НГ" Нина НАЗАРЕНКО. - Мне в тарелку много положили, не пожалели. Я часто бываю на мероприятиях Дома Дружбы, сегодня пришла посмотреть концерт.

Корреспонденты "НГ", чтобы не оставаться в стороне от народного "разгуляя" и попробовать на вкус украинскую культуру, угостились варениками. Из тонкого теста, они были очень хороши и буквально таяли во рту. Особенно необычной оказалась начинка в виде сырого картофеля - по вкусу чем-то напоминала белорусские драники.

- Для меня вареники с капустой - это воспоминание из детства, - поделилась с "НГ" солистка хора "Мрия" Раиса СЕМЕЧКИНА. - В ночь с 6-го на 7 января, в Рождество Христово, мама всегда обязательно готовила вареники с капустой, жарила рыбу и делала кутью - это вареная пшеница с медом. Тогда не было особого разнообразия, поэтому вареники часто и делали с капустой. Летом, когда были ягоды, - с вишней. Моя семья переехала в Казахстан из Черкасской области Украины в 60-м году на целину. И мы до сих пор чтим все свои традиции - готовим вместе и собираемся за столом.

- Знаете, вареники раньше - это редкость была, главное - галушки! - отметила представительница украинской диаспоры Любовь ФРОЛОВА. - С работы пришел, уже темно, тесто бегом замесил, детей кормить надо. Вода закипела, тесто нарвал и туда. И все, и вкусно!

Когда основную часть угощения, примерно к 14.40, уже съели, раздачу немного приостановили, чтобы дождаться заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова. Для него приготовили самую большую порцию вареников, однако он скромно отказался.

Замакима прибыл на день фестиваль, чтобы поздравить диаспору от имени главы региона Архимеда Мухамбетова.

Нурмухамбетов поднялся на сцену и приветствовал гостей по-украински: "Шаповнi, друзi моi!"

Зал зааплодировал, а замакима заулыбался. Он напомнил, что в Костанайской области проживают более 76 000 украинцев и среди них немало выдающихся личностей: профессоры КГУ им. Байтурсынова Юрий Бондаренко и Дмитрий Легкий, спортсмены Василий Левит и Иван Дычко и другие.

- С освоением целинных и залежных земель на костанайщину стали прибывать тысячи украинских семей, - отметил Гауез Нурмухамбетов. - Они первые закладывали фундаменты новых сел, названия которых до сих пор можно встретить на карте области: Барвиновка, Веселый Подол, Сорочинка, Вишневка, Черниговка, Харьковка…

Свою речь Нурмухамбетов завершил тоже по-украински.

Вообще весь концерт проходил, как у нас заведено, на двух языках. Только в этот раз вместо казахского был украинский.

Перед началом программы артисты вынесли в зал пышный каравай - им угощали Гауеза Нурмухамбетова, а сидящим в первых рядах предлагали сало и черный хлеб.

Для выступления на фестивале в Костанай съехались певцы, музыканты и танцоры со всей области.

Одним из первых выступил ансамбль из Житикары "Танцевальная графика". На сцену выбежали 14 артистов - парни в красных шароварах и белых рубахах, девчонки в черевичках и платьях с фартуками. Под задорную музыку они закружились в гопаке и взорвали зал.

- Мы всю последнюю неделю готовились к фестивалю, - рассказала "НГ" участница ансамбля Анна РЕЗНИКОВА. - Танец, в принципе, для нас не новый, но нужно было все еще раз отработать.

Всего в программе было заявлено 20 участников. В честь праздника каждому коллективу вручили благодарственные письма.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА и Татьяны НАЗАРУК