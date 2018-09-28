Жильцы, опасаясь разрушения дома, попытались остановить земляные работы в Костанае

Жильцы пятиэтажного дома по ул. Дзержинского, 92 сегодня, 28 сентября, решили воспрепятствовать прокладке газопровода к строящемуся рядом объекту. Они пришли к выводу, что траншею для укладки трубы роют слишком близко к торцевой стене здания, которая и без того уже повреждена, и теперь создается угроза ее сохранности.

И потребовали от экскаваторщика прекратить начатую работу.

Улаживать конфликт приехали главный специалист ГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области» Нурлан БАЯХМЕТОВ, участковый инспектор полиции Темирлан САРСЕНОВ и заказчик этих работ ИП Тимур АСКАРОВ.

Жители заявили, что место, где собираются рыть траншею, это дворовая территории, поэтому работы должны проводить только после согласования с ними, но этого не сделали. В ответ Аскаров показал схему расположения строящего объекта и коммуникаций к нему со всеми необходимыми официальными согласованиями. Включая и разрешение газовой службы.

По этому документу труба должна пройти на расстоянии 3,5 м от торцовой стены пятиэтажки. Траншею в этом месте рыть еще не начали, но путь ее прокладки уже обозначили разрезом асфальта на тротуаре. По просьбе корреспондента «НГ» расстояние от стены до этой черты замерили. Оказалось 2,8 м.

- Это будет край траншеи, а труба будет положена на том расстоянии, как указано на схеме, - заверил предприниматель Тимур Аскаров.

Однако примерно в 3,5 м, по линии уклады трубы, параллельно стене и будущей траншее установлен забор, ограждающий частную территорию рядом расположенного магазина. Выяснилось, что забор демонтировать никто не собирается.

Отвечая на вопрос, как в таких условиях будет закладываться газовая труба на запланированном расстоянии от стены дома, предприниматель сослался на профессионализм исполнителя работ, который «лучше знает, как это сделать». Стоявший рядом представитель подрядчика заявил, что для таких случаев можно использовать бестраншейный метод, который называют «проколом».

Участковый полицейский предложил жильцам свои претензии разрешать в гражданском суде или с участием сотрудников акимата. Жильцы с высказанными доводами не согласились, но препятствовать работе экскаватора больше не стали.

Данный конфликт имеет свою историю. Более месяца назад «НГ» писала, как жильцы этого дома пытаются убедить местные власти, что ради малого и среднего бизнеса в их микрорайоне акимат ухудшил условия их проживания. Речь шла о сомнительном с этой точки зрения выделении земельного участка под строительство того самого объекта, куда сейчас укладывают газовую трубу. Теперешний владелец этой территории говорит, что строит здание для магазина промышленных товаров, которое планирует передать в аренду. Для этой стройки вырубили деревья, которые служили экологической защитой от рядом находящейся нефтебазы.

После статьи в «НГ» жильцы обратились с жалобой в Администрацию президента РК, откуда ее переслали в областной акимат. По словам одного из подписантов Татьяны НУРМАГАМБЕТ, ответ обещали дать до 10 октября.

- Нас это не удовлетворило, поэтому мы решили добиваться немедленного приема у акима области, - сообщила корреспонденту «НГ» Нурмагамбет. – В акимате нам сказали, что акима сейчас в Костанае нет, и записали нас на прием на 29 октября. Но к этому времени здание уже построят и разговаривать на эту тему не будет смысла. Поэтому мы всячески пытаемся сдерживать строительные работы. А они наглеют. Вот и траншею для своей газовой трубы начали рыть в опасной близости к стене нашего дома.

Встретившийся с жильцами главный специалист земельной инспекции области Нурлан Баяхметов сказал, что газовые дела в компетенцию его ведомства не входят.

- Я приехал сюда, чтобы сделать проверку по вашим жалобам, связанным с выделением и использованием земельного участка, - пояснил он. - После получения экспертной оценки мы немедленно доведем ее вам.

Что касается траншеи под газовую трубу, то сегодня вечером житель этого дома Марина ПЕТРОВА сообщила «НГ»:

- Траншею они выкопали, как хотели и уже положили туда трубу. Никто никаких «проколов» не делал. На каком расстоянии она лежит от стены нашего дома, проверить уже невозможно – ее закопали. Мы будем добиваться немедленного приема у акима области.