Начало октября в Костанайской области пройдет под влиянием антициклона

По прогнозам синоптиков, в первых числах октября установится теплая солнечная погода. Обусловлена она будет воздействием области высокого атмосферного давления.

- В понедельник, 1 октября, по области местами еще возможны небольшие дожди, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Но, начиная со вторника, небо будет безоблачным. По ночам на большей части территории области ожидаются колебания температуры в пределах 5-10, местами 15 градусов. Днем 1 октября, в понедельник ожидаем от 8 до 12, а местами до 15 градусов. Дни 2-3 октября будут теплыми, прогнозируемая температура воздуха - 18-20, местами до 25 градусов.

Ветер будет сохранять юго-западное направление скорость его составит 9-12 м/с.