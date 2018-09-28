Начало октября в Костанайской области пройдет под влиянием антициклона
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в первых числах октября установится теплая солнечная погода. Обусловлена она будет воздействием области высокого атмосферного давления.
- В понедельник, 1 октября, по области местами еще возможны небольшие дожди, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Но, начиная со вторника, небо будет безоблачным. По ночам на большей части территории области ожидаются колебания температуры в пределах 5-10, местами 15 градусов. Днем 1 октября, в понедельник ожидаем от 8 до 12, а местами до 15 градусов. Дни 2-3 октября будут теплыми, прогнозируемая температура воздуха - 18-20, местами до 25 градусов.
Ветер будет сохранять юго-западное направление скорость его составит 9-12 м/с.
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