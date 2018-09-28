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elektron
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
drakon: В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник:www.ng.kz Вот ещё...
28.09.18 19:55
elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211: Все то вам там на Западе интересно..Источник:www.ng.kz Ну я думаю это не только мне одному интересно и не только на западе, но и самим жителям и гражданам... 8-) 211: Ты задавал ровно...
28.09.18 19:39
drakon
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве. Источник:www.ng.kz Гога: Как...
28.09.18 19:39
Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Не дороговато ли ?* *Брусчатка Прямоугольник 1 700 тг/кв.м В наличии 29.06.18* - это в Караганде. *Брусчатка из гранита 5 500 тг/кв.м В наличии 26.09.18* - а это в Астане.
28.09.18 19:33
211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron: Тогда правда сного вопрос? кому и зачем Источник:www.ng.kz Все то вам там на Западе интересно.. Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и? Как то помогло...
28.09.18 19:29
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Начало октября в Костанайской области пройдет под влиянием антициклона

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

28 сентября 2018, 17:07 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в первых числах октября установится теплая солнечная погода. Обусловлена она будет воздействием области высокого атмосферного давления.

- В понедельник, 1 октября, по области местами еще возможны небольшие дожди, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Но, начиная со вторника, небо будет безоблачным. По ночам на большей части территории области ожидаются колебания температуры в пределах 5-10, местами 15 градусов. Днем 1 октября, в понедельник ожидаем от 8 до 12, а местами до 15 градусов. Дни 2-3 октября будут теплыми, прогнозируемая температура воздуха - 18-20, местами до 25 градусов.

Ветер будет сохранять юго-западное направление скорость его составит 9-12 м/с.
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