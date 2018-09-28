Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Ольга ЛИХОГРАЙ
Возле здания Русского театра драмы сняли старую брусчатку. Скоро вместо нее появится новая - от местного производителя ТОО «Костанай МБИ».
- Всего будет заменено 1 500 кв. м брусчатки, - пояснил «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Стоимость замены 1 кв. м - 5 000 тенге. На замену брусчатки бюджет потратит 7,5 млн тенге. Закончить работы планируем к 20 октября.
По словам Нургалиева, менять брусчатку возле здания театра в этом году не планировали, но после того, как выделили деньги на ремонт фасада, решили обновить и улицу. На ней также установят подсветку - как на брусчатке рядом с ТД «Атриум».
Изначально власти заявили только о замене брусчатки в Сити-центре и на пешеходной зоне ул. Байтурсынова, рядом с областным акиматом, что вызвало шквал критики со стороны горожан. Критиковали за то, что власти приняли решение о замене нормальной брусчатки и не выделили ни тенге на ту, по которой давно невозможно ходить. В частности, возле здания Русского драмтеатра, школы им. Мауленова и историко-краеведческого музея.
Олжас Нургалиев пояснил, что в этом году заменят только брусчатку возле драмтеатра.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 160
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
drakon: В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник:www.ng.kz Вот ещё...
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211: Все то вам там на Западе интересно..Источник:www.ng.kz Ну я думаю это не только мне одному интересно и не только на западе, но и самим жителям и гражданам... 8-) 211: Ты задавал ровно...
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве. Источник:www.ng.kz Гога: Как...
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Не дороговато ли ?* *Брусчатка Прямоугольник 1 700 тг/кв.м В наличии 29.06.18* - это в Караганде. *Брусчатка из гранита 5 500 тг/кв.м В наличии 26.09.18* - а это в Астане.
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron: Тогда правда сного вопрос? кому и зачем Источник:www.ng.kz Все то вам там на Западе интересно.. Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и? Как то помогло...