Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят

Возле здания Русского театра драмы сняли старую брусчатку. Скоро вместо нее появится новая - от местного производителя ТОО «Костанай МБИ».

- Всего будет заменено 1 500 кв. м брусчатки, - пояснил «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Стоимость замены 1 кв. м - 5 000 тенге. На замену брусчатки бюджет потратит 7,5 млн тенге. Закончить работы планируем к 20 октября.

По словам Нургалиева, менять брусчатку возле здания театра в этом году не планировали, но после того, как выделили деньги на ремонт фасада, решили обновить и улицу. На ней также установят подсветку - как на брусчатке рядом с ТД «Атриум».

Изначально власти заявили только о замене брусчатки в Сити-центре и на пешеходной зоне ул. Байтурсынова, рядом с областным акиматом, что вызвало шквал критики со стороны горожан. Критиковали за то, что власти приняли решение о замене нормальной брусчатки и не выделили ни тенге на ту, по которой давно невозможно ходить. В частности, возле здания Русского драмтеатра, школы им. Мауленова и историко-краеведческого музея.

Олжас Нургалиев пояснил, что в этом году заменят только брусчатку возле драмтеатра.