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elektron
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drakon: В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник:www.ng.kz Вот ещё...
28.09.18 19:55
elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211: Все то вам там на Западе интересно..Источник:www.ng.kz Ну я думаю это не только мне одному интересно и не только на западе, но и самим жителям и гражданам... 8-) 211: Ты задавал ровно...
28.09.18 19:39
drakon
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве. Источник:www.ng.kz Гога: Как...
28.09.18 19:39
Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Не дороговато ли ?* *Брусчатка Прямоугольник 1 700 тг/кв.м В наличии 29.06.18* - это в Караганде. *Брусчатка из гранита 5 500 тг/кв.м В наличии 26.09.18* - а это в Астане.
28.09.18 19:33
211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron: Тогда правда сного вопрос? кому и зачем Источник:www.ng.kz Все то вам там на Западе интересно.. Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и? Как то помогло...
28.09.18 19:29
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Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят

Ольга ЛИХОГРАЙ

28 сентября 2018, 17:05 |  Государство

Возле здания Русского театра драмы сняли старую брусчатку. Скоро вместо нее появится новая - от местного производителя ТОО «Костанай МБИ».

- Всего будет заменено 1 500 кв. м брусчатки, - пояснил «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Стоимость замены 1 кв. м - 5 000 тенге. На замену брусчатки бюджет потратит 7,5 млн тенге. Закончить работы планируем к 20 октября.

По словам Нургалиева, менять брусчатку возле здания театра в этом году не планировали, но после того, как выделили деньги на ремонт фасада, решили обновить и улицу. На ней также установят подсветку - как на брусчатке рядом с ТД «Атриум».

Изначально власти заявили только о замене брусчатки в Сити-центре и на пешеходной зоне ул. Байтурсынова, рядом с областным акиматом, что вызвало шквал критики со стороны горожан. Критиковали за то, что власти приняли решение о замене нормальной брусчатки и не выделили ни тенге на ту, по которой давно невозможно ходить. В частности, возле здания Русского драмтеатра, школы им. Мауленова и историко-краеведческого музея.

Олжас Нургалиев пояснил, что в этом году заменят только брусчатку возле драмтеатра.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.09.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что власти приняли решение о замене нормальной брусчатки

пока как тех котят не потычешь, они не видят.
И опять заслуга только Нашей Газеты... бюджетные прикормыши ходят спотыкаются, но молчат ибо а-я-я-й против кормушки слово написать.
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§ Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дороговато ли ?*

*Брусчатка Прямоугольник
1 700 тг/кв.м
В наличии 29.06.18* - это в Караганде.
*Брусчатка из гранита
5 500 тг/кв.м
В наличии 26.09.18* - а это в Астане.
Профайл

§ Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:48
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