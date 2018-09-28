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elektron
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drakon: В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник:www.ng.kz Вот ещё...
28.09.18 19:55
elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211: Все то вам там на Западе интересно..Источник:www.ng.kz Ну я думаю это не только мне одному интересно и не только на западе, но и самим жителям и гражданам... 8-) 211: Ты задавал ровно...
28.09.18 19:39
drakon
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве. Источник:www.ng.kz Гога: Как...
28.09.18 19:39
Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Не дороговато ли ?* *Брусчатка Прямоугольник 1 700 тг/кв.м В наличии 29.06.18* - это в Караганде. *Брусчатка из гранита 5 500 тг/кв.м В наличии 26.09.18* - а это в Астане.
28.09.18 19:33
211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron: Тогда правда сного вопрос? кому и зачем Источник:www.ng.kz Все то вам там на Западе интересно.. Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и? Как то помогло...
28.09.18 19:29
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Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень инфляции плюс 2%

28 сентября 2018, 17:50 |  Государство

Индексация солидарной пенсии будет проведена с 1 января 2019 года. В этом году инфляцию обещали удержать в коридоре 5-7%, передает Informburo.kz.

Индексация солидарной пенсии в Казахстане будет проведена в начале 2019 года, сообщила министр труда и соцзащиты населения РК Мадина Абылкасымова.

"Индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению главы государства. Она проводится с опережением инфляции на 2%. В этом году мы на 9% провели индексацию. С 1 января 2019 года дополнительно на уровень инфляции плюс 2% будет проведена индексация", – сказала Мадина Абылкасымова журналистам на парламентских слушаниях в Мажилисе.

Она напомнила, что 1 июля 2017 года Казахстан перешёл на новый формат базовой пенсии. В среднем её повысили на 67%. Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть она для них увеличилась в два раза.

"Сейчас уровень пенсии в Казахстане выше, чем во всех близлежащих странах, во всех странах СНГ. Средний размер пенсии с учётом трех компонентов (базовой, солидарной и накопительной) составляет 101 тысячу тенге", – заявила министр.

Она отметила, что государство гарантирует сохранность и накопительной пенсии.

"Если заработал меньше и накопления, индексированные на весь совокупный уровень инфляции, оказались меньше, то вот эту разницу мы за счёт государства возмещаем. Это позволяет отвечать на риски, когда происходят финансовые кризисы, волатильность обменного курса. Этот подход позволяет полностью учесть все риски", – заключила Абылкасымова.

Инфляция в Казахстане за январь-август 2018 года составила 2,9%. В 2018 году Правительство должно удержать уровень инфляции в коридоре 5-7%.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4766
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 процентов от прожиточного уровня одного известного животного в джунглях Амазонии, и то оно ест там на гораздо больше, конечно сильно сказано..
Но мы то не обезьяны по моему..
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