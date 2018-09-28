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elektron
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
drakon: В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник:www.ng.kz Вот ещё...
28.09.18 19:55
elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211: Все то вам там на Западе интересно..Источник:www.ng.kz Ну я думаю это не только мне одному интересно и не только на западе, но и самим жителям и гражданам... 8-) 211: Ты задавал ровно...
28.09.18 19:39
drakon
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве. Источник:www.ng.kz Гога: Как...
28.09.18 19:39
Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Не дороговато ли ?* *Брусчатка Прямоугольник 1 700 тг/кв.м В наличии 29.06.18* - это в Караганде. *Брусчатка из гранита 5 500 тг/кв.м В наличии 26.09.18* - а это в Астане.
28.09.18 19:33
211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron: Тогда правда сного вопрос? кому и зачем Источник:www.ng.kz Все то вам там на Западе интересно.. Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и? Как то помогло...
28.09.18 19:29
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Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке

Ольга ЛИХОГРАЙ

28 сентября 2018, 17:04 |  ЖКХ

Традиционный месячник санитарной очистки начался в Костанае сегодня, 28 сентября, общегородским субботником. Сотрудники городского акимата вышли на уборку улицы Пушкина в 14:30. Акима областного центра Базыла Жакупова на субботнике не было, так как он находится в командировке.

- Мы поделили город на 20 частей, - сообщил журналистам заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - За ними закреплены госслужащие, депутаты, сотрудники различных учреждений. Мы также призываем всех жителей, чтобы они приняли участие в субботнике. В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.

Как отметил Нургалиев, жители частных домов должны сами благоустраивать прилегающую к их жилью территорию в радиусе 5 метров. Если эти территории не будут облагорожены, последует предупреждение, потом - штраф. За чистоту прилегающих территорий возле многоэтажных домов отвечают ПКСК. Все несанкционированные свалки также будут вывезены.

- Также по традиции мы принимаем заявки от школьных, дошкольных и других государственных учреждений на бесплатный вывоз мусора по номеру 109, - сообщил Нургалиев. - И еще за время субботника государственные организации на своих территориях высадят более 3 000 саженцев кленов, тополей и других пород деревьев.

В городском акимате подчеркнули, что эффект от субботников есть, город становится чище, свалок - все меньше. Субботники будут проходить каждую пятницу с 14.30.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сколько уже можно говорить - такими граблями НЕЛЬЗЯ убирать листву !! Как уже донести это вредителям природы !
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§ 211
Re: Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4766
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но почему то городишко как был в Г, так и остается и после в полном Г., даже после субботников..
Может нужно уже на рыночные механизмы переходить и начать платить за уборку настоящими деньгами, а не тем жалким пособием в прожиточный минимум пары дней в месяц?
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§ drakon
Re: Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14673
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32458

Цитата:
Гога:
Как уже донести это вредителям природы !

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32458

Вот - обращайся, в МПС... :lol:
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§ elektron
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1990
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780455&topic_id=35690&forumid=1&1538142809

Вот ещё один повод, для создания новой бюджетной организации! ;-)
На всех нефти не хватит! :-o
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§ Гога
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 20:07
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