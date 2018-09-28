Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке

Традиционный месячник санитарной очистки начался в Костанае сегодня, 28 сентября, общегородским субботником. Сотрудники городского акимата вышли на уборку улицы Пушкина в 14:30. Акима областного центра Базыла Жакупова на субботнике не было, так как он находится в командировке.

- Мы поделили город на 20 частей, - сообщил журналистам заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - За ними закреплены госслужащие, депутаты, сотрудники различных учреждений. Мы также призываем всех жителей, чтобы они приняли участие в субботнике. В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.

Как отметил Нургалиев, жители частных домов должны сами благоустраивать прилегающую к их жилью территорию в радиусе 5 метров. Если эти территории не будут облагорожены, последует предупреждение, потом - штраф. За чистоту прилегающих территорий возле многоэтажных домов отвечают ПКСК. Все несанкционированные свалки также будут вывезены.

- Также по традиции мы принимаем заявки от школьных, дошкольных и других государственных учреждений на бесплатный вывоз мусора по номеру 109, - сообщил Нургалиев. - И еще за время субботника государственные организации на своих территориях высадят более 3 000 саженцев кленов, тополей и других пород деревьев.

В городском акимате подчеркнули, что эффект от субботников есть, город становится чище, свалок - все меньше. Субботники будут проходить каждую пятницу с 14.30.