Форум
elektron
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
drakon: В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве.Источник:www.ng.kz Вот ещё...
28.09.18 19:55
elektron
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211: Все то вам там на Западе интересно..Источник:www.ng.kz Ну я думаю это не только мне одному интересно и не только на западе, но и самим жителям и гражданам... 8-) 211: Ты задавал ровно...
28.09.18 19:39
drakon
Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
В этом году будет создана специальная группа из сотрудников местной полицейской службы, которая будет наблюдать за тем, как соблюдается норма о благоустройстве. Источник:www.ng.kz Гога: Как...
28.09.18 19:39
Гога
Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
Не дороговато ли ?* *Брусчатка Прямоугольник 1 700 тг/кв.м В наличии 29.06.18* - это в Караганде. *Брусчатка из гранита 5 500 тг/кв.м В наличии 26.09.18* - а это в Астане.
28.09.18 19:33
211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
elektron: Тогда правда сного вопрос? кому и зачем Источник:www.ng.kz Все то вам там на Западе интересно.. Ты задавал ровно такой же вопрос, когда переименовывали улицу Тарана и? Как то помогло...
28.09.18 19:29
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда

28 сентября 2018, 15:08 |  Государство

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова заявила, что фрилансерам пока не нужно делать пенсионные отчисления, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð»Ð°Ð¶ Â©Tengrinews.kz

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz 

В последние дни казахстанские фрилансеры столкнулись с трудностями при уплате обязательных пенсионных отчислений. Как сообщают пользователи социальных сетей, ответы на возникающие вопросы не могут дать ни в ЕНПФ, ни в Правительстве для граждан, ни в налоговой.

"После принятия закона дается время на принятие подзаконных актов. Мы постановление правительства разработали, внесли в правительство, в ближайшее время его примем. До его вступления в силу необходимости в уплате нет абсолютно", - заявила Абылкасымова в кулуарах Мажилиса.

2 июля 2018 года принят закон, согласно которому физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязали делать взносы в ЕНПФ.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.09.18 17:50 Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень инфляции плюс 2%
28.09.18 17:07 Начало октября в Костанайской области пройдет под влиянием антициклона
28.09.18 17:05 Брусчатку возле здания Русского драмтеатра Костаная заменят и подсветят
28.09.18 17:04 Более 3 000 деревьев высадят в Костанае в рамках месячника по санитарной очистке
28.09.18 16:24 Минздрав ужесточает требования к студентам медицинских вузов
28.09.18 14:14 Депутат Мажилиса раскритиковала программу занятости населения в Казахстане
28.09.18 13:36 Школы, детские сады и медучреждения начнут подключать к отоплению с 1 октября в Костанае
28.09.18 12:32 В Казахстане прогнозируют, что население страны к 2030 году вырастет до 21 млн человек
28.09.18 11:35 Постановление облакимата об объединении рудненских больниц обжаловано в суд
28.09.18 11:10 Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4766
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фри кому?
А по русски можно пжолуста?
Профайл

§ elektron
Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1990
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фрилансерыЦитата:
211:
Фри кому?А по русски можно пжолуста?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780427&topic_id=35687&forumid=1#780427

Что не понимать? Во как оно то! А представь всё будет на казахском или английском....
Перевод "свободный художник" или что то типа того...
Цитата и вики: "Фрила́нсер (англ. freelancer, также свободный художник[1]) — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика» (lance — рыцарское копье)[2][3]), но употреблялся и ранее, по крайней мере с самого начала XIX века.

Фрилансер чаще всего сам предлагает свои услуги — на специализированных онлайн-ресурсах, через газетные объявления или пользуясь «сарафанным радио», то есть личными связями. Фриланс особенно распространён в таких областях деятельности, как журналистика (и другие формы деятельности, связанные с написанием текстов), юриспруденция, компьютерное программирование, архитектура, дизайн во всех его проявлениях (реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и т. д.), перевод, фото- и видеосъёмка, разного рода экспертная и консультационная деятельность. Однако фриланс также сильно распространён в строительной области. Фирмам-подрядчикам выгоднее нанимать работников на сезон, нежели содержать рабочий штат."
:lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10971
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.09.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как вообще нужно регистрироваться фрилансеру? Тупо ИП или какая-то отдельная статья существует? Если ИП, то как в патенте род деятельности указывать?
Профайл

§ elektron
Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1990
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
патенте род деятельности указывать?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35687&post_id=780432&order=0&viewmode=flat&pid=780427&forumid=1#780432

Менеджер универсальный наверное! :lol:
Профайл

§ 211
Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4766
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Перевод "свободный художник" или

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780435&topic_id=35687&forumid=1&1538138853

Ну русским языком и надо писать, или по казахски..
Я не учил западные языки, и фильм Айвенго смотрел давно очень.
Так бы и назвали, творческие люди, работники шоу бизнеса или как там еще их..
Фрики наконец..
Профайл

§ Гога
Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.18 - 19:58
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 160
Пользователей: 1
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх