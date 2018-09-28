Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова заявила, что фрилансерам пока не нужно делать пенсионные отчисления, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В последние дни казахстанские фрилансеры столкнулись с трудностями при уплате обязательных пенсионных отчислений. Как сообщают пользователи социальных сетей, ответы на возникающие вопросы не могут дать ни в ЕНПФ, ни в Правительстве для граждан, ни в налоговой.

"После принятия закона дается время на принятие подзаконных актов. Мы постановление правительства разработали, внесли в правительство, в ближайшее время его примем. До его вступления в силу необходимости в уплате нет абсолютно", - заявила Абылкасымова в кулуарах Мажилиса.

2 июля 2018 года принят закон, согласно которому физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязали делать взносы в ЕНПФ.