Фрилансерам пока не надо платить в ЕНПФ - Минтруда
Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова заявила, что фрилансерам пока не нужно делать пенсионные отчисления, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
В последние дни казахстанские фрилансеры столкнулись с трудностями при уплате обязательных пенсионных отчислений. Как сообщают пользователи социальных сетей, ответы на возникающие вопросы не могут дать ни в ЕНПФ, ни в Правительстве для граждан, ни в налоговой.
"После принятия закона дается время на принятие подзаконных актов. Мы постановление правительства разработали, внесли в правительство, в ближайшее время его примем. До его вступления в силу необходимости в уплате нет абсолютно", - заявила Абылкасымова в кулуарах Мажилиса.
2 июля 2018 года принят закон, согласно которому физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязали делать взносы в ЕНПФ.
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