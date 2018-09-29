Из-за страха уголовного преследования в Казахстане происходит отток анестезиологов

Также дефицитными специальностями в области медицины являются акушер-гинекологи, терапевты и психиатры, передает Informburo.kz.

"Дефицит медицинских кадров в Казахстане составляет 5% от количества штатных должностей. Наибольшая нехватка специалистов по специальностям: акушер-гинекологи, терапевты, психиатры и анестезиологи-реаниматологи", - сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в Правительстве РК.

Врачи, по словам министра, уходят из профессии из-за страха уголовного преследования и большой морально-психологической нагрузки.

"Работа анестезиологов и реаниматологов зависит в первую очередь от успешности лечения критически тяжёлых больных. Дефицит этих специалистов связан с несоизмеримой мотивацией людей работать и нагрузки с рисками, которые они несут. Наиболее часто подвергаются уголовному, административному преследованию анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и педиатры, и люди не хотят брать те риски, которые должны брать по сути своей профессии на себя, во многом они говорят о негативном отношении в обществе к ним", – отметил он.

Также отток кадров происходит из-за общественной критики, считает министр.

"Мы создаём порочный круг: чем больше мы критикуем, тем больше у нас отток кадров. Вопрос и в зарплате тоже, но это не первый фактор, который мне мои коллеги-врачи называют. Первое – это высокая морально-психологическая нагрузка, поэтому дорожная карта будет направлена на решение этих проблем, их защиты и материального стимулирования", – добавил он.

Как отметил Елжан Биртанов, в министерстве уже ведут расчёты по возможности повышения зарплаты.

"Хотелось бы довести зарплату медработников, которая должна составлять в 2,5 раза выше средней по экономике, как в странах ОСЭР, пока у нас 85%. До конца 2019 года мы планируем довести до 110%, далее до 150% и так поэтапно увеличивать", – сказал он.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в Алматинской, Костанайской областях, СКО, Мангыстау и в Астане, уточнил министр.

"Сейчас у нас в стране работает около 240 тысяч медицинских работников – это 70 тысяч врачей и 170 тысяч средних медицинских работников, медсестёр. При этом 20% врачей трудятся в частном секторе, порядка 12% медсестер также трудятся в частном секторе. Дефицит составляет порядка 5% от количества штатных должностей, это 2800 свободных вакансий. Конечно, в целом, это не много, но очень серьёзных дисбаланс между городом и селом и наибольший дефицит отмечается в поликлиниках и в сельской местности", – отметил Елжан Биртанов.

Министр отметил, что для покрытия дефицита в Казахстане ежегодно выпускаются тысячи студентов-медиков. Только в 2018 году при дефиците 2800 человек было выпущено почти 6000 выпускников, из них тех, кто закончил интернатуру и может работать врачами общей практики хирургами, терапевтами в поликлиниках и узких специалистов резидентов порядка 1500 тысяч.

"Выпускаем мы в три раза больше, чем есть дефицит и проблема в том, что в основном выпускники идут на рынок и на рынке предпочитают в основном частные клиники и конечно с нежеланием идут в сельскую местность и именно поликлиники. Поэтому что делается – это увеличивается доля именно государственных грантов за счет местных исполнительных органов сегодня их 15 процентов, а люди учатся по грантам акимов и обязаны отработать именно в том регионе, откуда они приехали", – заключил он.