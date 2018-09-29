В Минтруда назвали глобальные вызовы, к которым должен адаптироваться рынок

До 2025 года в стране создадут более 1 млн новых рабочих мест. Однако многие казахстанцы могут потерять работу из-за технологической модернизации, передает Informburo.kz.

Как казахстанский рынок труда будет адаптироваться к глобальным вызовам, рассказала министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова на парламентских слушаниях.

По её словам, первый глобальный вызов связан с цифровизацией и автоматизацией производства. По оценке международных организаций, порядка 140 млн рабочих мест на производствах, которые имеют рутинный характер, могут исчезнуть до 2025 года. Ожидается появление новых занятий и профессий, связанных с технологическими переменами.

Большую часть рабочих мест ожидает частичная автоматизация или усложнение – всё это изменит требования к навыкам и квалификации рабочей силы, отметила министр.

Второй вызов связан с демографическими изменениями. Во всём мире наблюдается рост численности и активности населения старше 60 лет. На рынках труда повышается инклюзивность рабочей силы. Растёт экономическая активность женщин и лиц с ограниченными возможностями, сказала Мадина Абылкасымова.

Третий вызов связан с развитием новых форм трудовых отношений, таких как частичная и гибкая занятость, совместная работа, работа из дома, годовой объём часов. Развивается гиг-экономика (экономика свободного заработка), которая проявляется в увеличении количества фрилансеров.

По прогнозам Минтруда, ожидается, что численность рабочей силы к 2025 году увеличится на 8% и составит 9,8 млн человек. Ежегодно на рынок труда будет выходить порядка 300 тысяч представителей молодёжи.

"При достижении параметров "Стратегического плана – 2025" по росту экономики и производительности труда, мы ожидаем, что в период до 2025 года будет создано более 1 млн новых рабочих мест. При этом вырастет доля средне- и высококвалифицированных рабочих мест и сократится спрос на низкоквалифицированный труд. Вместе с тем развитие рынка труда будет сдерживать недостаточное создание рабочих мест частным сектором, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Потребует повышение уровня навыков и компетенций рабочей силы. Ожидается неизбежное высвобождение трудовых ресурсов в результате технологической модернизации", – отметила Мадина Абылкасымова.

Министр рассказала о том, какую работу проводит министерство с учётом перечисленных вызовов.

Одна из первостепенных целей – развитие Национальной системы прогнозирования потребности в кадрах. Для её улучшения будет обеспечена связь прогнозирования рынка труда с системой прогнозирования социально-экономического развития, порядок взаимодействия госорганов на центральном и местном уровне для формирования образовательного заказа, сообщила министр.

Также получит развитие Национальная система квалификаций, которая обеспечивает соответствие квалификации трудовых ресурсов потребностям рынка труда.

"На сегодня на основе Европейской рамки квалификации принята Национальная рамка квалификаций, определяющая восемь уровней квалификаций. Это позволит обеспечить официальное признание квалификаций казахстанских работников в странах Европейского союза", – сказала Мадина Абылкасымова.

С января 2018 года введён в действие новый более детализированный классификатор занятий, который содержит 12 тысяч профессий и должностей.

В настоящее время существует 106 профстандартов (в 2016 году – 36, в 2018 году – 70), в 2019-2020 годах планируется разработать 480 профстандартов и 38 отраслевых рамок квалификаций.

Министр указала на проблемы недостаточного качества разрабатываемых рамок квалификаций и профессиональных стандартов, формального участия работодателей и госорганов, а также отсутствия квалифицированных экспертов.

"Для дальнейшего развития системы квалификации министерством с привлечением международных экспертов разрабатывается Дорожная карта по развитию НСК до 2020 года. В рамках неё планируется разработка Концепции развития системы квалификации и создание независимого национального органа по квалификациям", – отметила Мадина Абылкасымова.

Третье направление – это управление перетоками трудовых ресурсов в результате технологической модернизации. Совместно с регионами ведётся работа по заключению Дорожных карт по управляемому перетоку работников с крупных предприятий.

С начала 2018 года Дорожные карты заключили с 512 крупными предприятиями (из 660), с общей численностью работников 775 тысяч человек.

Более 100 предприятий планируют модернизацию производства, что повлечёт высвобождение порядка 5,3 тысячи сотрудников. В рамках Дорожных карт в текущем году планируется внутри предприятий трудоустроить 1,5 тысячи работников с переподготовкой на учебных центрах при предприятиях, сообщила министр.

Важным фактором роста конкурентоспособности рынка труда является устранение дефицита квалификаций и привлечение иностранных талантов.

В 2017 году внедрялись новые подходы в системе квотирования и выдаче рабочих разрешений для иностранцев. Для самостоятельного трудоустройства в приоритетных секторах по востребованным профессиям упростили доступ квалифицированным иностранным специалистам.

В 2019 году Минтруда планирует разработать законопроект по регулированию миграционных процессов, который направлен на дальнейшее совершенствование механизма привлечения иностранной рабочей силы.

Кроме того, будет усилена работа по координации создания рабочих мест как в частном секторе, в том числе по проектам МСБ, так и по государственным и отраслевым программам, инвестиционным проектам.

Для этого разработаны новые подходы и методология мониторинга с созданием информационной базы по рабочим местам.