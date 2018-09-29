800 тысяч казахстанцев получают зарплату в конвертах
Мажилисмен предложил вывести этих людей из тени, передает Informburo.kz.
Около 800 тысяч казахстанцев получают зарплату в конвертах, сообщил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.
"Сегодня всё еще распространены зарплаты в конвертах, и эти работники на сегодня составляют огромную армию – почти 800 тысяч человек. Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит в первую очередь формализовать этих людей и наряду с введением единого совокупного платежа окончательно решить вопрос вывода из тени самозанятого населения", – сказал Аманжан Жамалов на парламентских слушаниях в Мажилисе.
Он напомнил, что в Казахстане за последние 10 лет приняли пять программ занятости населения.
"За 2009-2017 годы на пять программ занятости только из бюджета выделили 850 млрд тенге, а какова эффективность этих расходов? Сколько людей трудоустроили? По отчётам акиматов и министерства труда только за 2017 год трудоустроили 450 тысяч человек. Такими темпами проблема безработных и самозанятых должна была быть давно решена. Но анализ показывает, что по итогам 2017 года краткосрочное профессиональное обучение завершили 68 тысяч человек, из них трудоустроили 39 тысяч. В общественных работах приняли участие 139 тысяч человек. На постоянные рабочие места трудоустроили всего порядка 50 тысяч человек", – рассказал депутат.
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