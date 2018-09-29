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Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
А в чем тогда Виктор? Когда я ребенком приехал на целину. Наш гостеприймный дом посещало много гостей. Были среди них и русские. Все свободно общались на кахахском. Потом прибыл на целину Хрущ...
29.09.18 16:00
Sniper
Пенсии в Казахстане в январе 2019 года повысят на уровень инфляции плюс 2%
Ну ка хлопчики зацените мою пенсию казахстанскую. 103 тысячи теньге в месяц. Много это или мало? Только без оскорблений!!!
29.09.18 15:45
Victor Yang
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
pro100tak: А насчет переименований в РФ писал я уже Источник:www.ng.kz Так там ВОЗВРАЩАЮТ первоначальные названия. По этой логике на Айет, а Викторовка должна быть. pro100tak: возродить...
29.09.18 15:44
alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Сергей_я: казахи закапывают свой язык еще глубже с введением латиницы./quote] может это диверсанты или хакеры вражеские такое придумали?
29.09.18 15:15
alex_60
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
короче говоря, переименовывать, не мешки ворочать. при полном присутствии в акиматах, налоговых, полицейских. это не экономику поднимать. это неважно. главная цель- вокзал, чемодан. для половины...
29.09.18 15:13
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800 тысяч казахстанцев получают зарплату в конвертах

29 сентября 2018, 14:19 |  Государство

Мажилисмен предложил вывести этих людей из тени, передает Informburo.kz.

Около 800 тысяч казахстанцев получают зарплату в конвертах, сообщил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.

"Сегодня всё еще распространены зарплаты в конвертах, и эти работники на сегодня составляют огромную армию – почти 800 тысяч человек. Снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит в первую очередь формализовать этих людей и наряду с введением единого совокупного платежа окончательно решить вопрос вывода из тени самозанятого населения", – сказал Аманжан Жамалов на парламентских слушаниях в Мажилисе.

Он напомнил, что в Казахстане за последние 10 лет приняли пять программ занятости населения.

"За 2009-2017 годы на пять программ занятости только из бюджета выделили 850 млрд тенге, а какова эффективность этих расходов? Сколько людей трудоустроили? По отчётам акиматов и министерства труда только за 2017 год трудоустроили 450 тысяч человек. Такими темпами проблема безработных и самозанятых должна была быть давно решена. Но анализ показывает, что по итогам 2017 года краткосрочное профессиональное обучение завершили 68 тысяч человек, из них трудоустроили 39 тысяч. В общественных работах приняли участие 139 тысяч человек. На постоянные рабочие места трудоустроили всего порядка 50 тысяч человек", – рассказал депутат.
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