Минздрав ужесточает требования к студентам медицинских вузов

В медвузах Казахстана введут новый тест для проверки стрессоустойчивости будущих врачей, передает Informburo.kz.

Психометрическое тестирование станет одним из вступительных экзаменов в медицинские вузы Казахстана в 2019 году, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в Правительстве РК.

Новый экзамен будет введён для проверки стрессоустойчивости будущих врачей и выявления их способности к принятию рискованных решений, отметил министр.

"Тестирование направлено на выявление психологических способностей и склонностей будущего врача работать в сфере медицины. Мы ужесточаем требования к студентам медицинских вузов. Это мировая практика. На старших курсах студенты практически 24 часа работают, занимаются, дежурят. В целом объём знаний требуется огромный, поэтому мы должны прежде всего посмотреть психологические возможности абитуриента и его способность к работе с людьми, его такие качества как гуманность, коммуникативные способности и в целом его стрессоустойчивость и способность к большому физическому труду, принятию рискованных решений, поскольку всегда, когда врач ставит диагноз, – это не математическая формула, это его личное решение и принятие ответственности за больного, поэтому этот отбор очень важен", – сказал он.

По мнению министра, новый вид отбора позволит готовить в медвузах Казахстана высокопрофессиональные кадры и улучшит качество здравоохранения.

Также для ужесточения требований к студентам с 2019 будет введена обязательная внешняя оценка учащихся. Студенты будут оцениваться в течение учебы, и дипломы будут выдавать не исходя из желания вуза, а на основании результата внешней оценки, пояснил Елжан Биртанов.

"Если вузы дают плохие знания будет рассматриваться вопрос о лишении их лицензии. Мы уже в 2017 году подняли переходные баллы между курсами, и это увеличило отсев с 6-7 до 15%, то есть в двое больше мы стали отсеивать студентов. Всё это направлено для ужесточения требований к студентам, чтобы студенты у нас хорошо учились и выходили с хорошими знаниями", – подчеркнул он.

По словам главы Минздрава пилотное тестирование показало, что 95% учащихся проходят его успешно. Однако есть проблемы в практике, отметил он.

"Студенты начинают терять эти знания в ходе практики, поэтому в стране есть раз в пять лет сертификация медработников, мы в новом кодексе предлагаем сократить до трёх. Сегодня это только тестирование, мы ещё хотим чтоб это были практические навыки, чтобы медработники находились в соответствующем тонусе", – заключил министр.