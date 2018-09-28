Депутат Мажилиса раскритиковала программу занятости населения в Казахстане

На трудоустройство населения выделяют много бюджетных средств, но число занятых не растёт годами, передает Informburo.kz.

С критикой в адрес государственной программы занятости населения выступила депутат Мажилиса Айгуль Нуркина.

"Прошло пять лет. Уровень безработицы стабилен и держится на уровне 4,9%, но показатель числа занятых – 8,6 млн человек – держится на одном уровне, несмотря на то, что за этот период число участников программ занятости составило более 1,5 млн человек и 837,5 тысячи человек трудоустроили на постоянные рабочие места через центры занятости. То есть при существенном увеличении показателей трудоустройства общие показатели занятости не изменились. Между тем результаты реализации госпрограмм должны быть адекватны вложенным бюджетным средствам", – сказала Айгуль Нуркина на парламентских слушаниях в Мажилисе.

С 2011 по 2018 годы только 70% из 1,8 млн участников программ содействия занятости трудоустроили на постоянные рабочие места. Большая часть мер и, соответственно, бюджетных средств направляется на создание временных рабочих мест. Сроки трудоустройства участников по этим направлениям от 6 до 12 месяцев.

По словам Нуркиной, из 2,1 млн самозанятого населения 95 тысяч человек живут на доходы ниже прожиточного минимума. 20% самозанятых получают доходы от 24 до 48 тысяч тенге в месяц, что в 3-6 раз ниже средней заработной платы по стране.

"В настоящее время Министерство труда и соцзащиты населения принимает меры по актуализации сведений в информационных базах данных. Сначала года из 2,7 млн человек, не имевших статуса в государственных базах данных, актуализирован статус 1,4 млн человек. 40% граждан актуализированы как наёмные работники, и всего 0,9% – в статусе индивидуального предпринимателя. Не актуализированы статусы 1,3 млн человек, в том числе непродуктивно самозанятых и незарегистрированных лиц. Но их фактический охват мерами содействия занятости на сегодня в среднем по стране составляет всего 7%", – рассказала она.

Мажилисвумен считает, что для выведения самозанятых из тени внедрения единого совокупного платежа недостаточно. Необходимо продумать целую систему административных и стимулирующих экономических мер для каждой целевой группы. Более того, необходимо разработать механизм стимулирования будущих плательщиков ЕСП для их перехода в статус предпринимателей.

Депутат заявила, что процесс формирования образовательного госзаказа оторван от реального спроса на кадры. Уровень и направления подготовки специалистов не соответствуют требованиям работодателей. В 2017 году незаполненными остались более 26 тысяч вакансий.

Она отметила, что необходимо увеличить охват студентов в рамках дуального обучения с гарантированием предприятиями трудоустройства выпускников. Создать систему ранней профилизации учеников средних школ.

"Важным является дальнейшее развитие электронной биржи труда. Однако портал пока не содержит информацию по рынку труда для каждой целевой группы населения. Помимо этого, биржа не содержит информацию об учебных заведениях, образовательных программах, требованиях к навыкам и знаниям, то есть не установлена связь с системой образования. Нужен единый информационный ресурс рынка труда и системы образования", – заключила она.