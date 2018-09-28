В Казахстане прогнозируют, что население страны к 2030 году вырастет до 21 млн человек

Это произойдёт, если уменьшится отток казахстанцев в Россию, передает Informburo.kz.

Население Казахстана к 2030 году при благоприятных условиях может вырасти до 21 млн человек, сообщил эксперт Центра исследований прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев.

"Согласно нашим прогнозам, к 2030 году численность населения составит 20,6 млн человек. Эта цифра может увеличиться до 21 млн граждан. Сейчас в России остро обсуждается вопрос пенсионного возраста. Это снизит миграцию казахстанского населения в Россию. К 2030 году у нас может появиться город, где население составит 2 млн человек – это Алматы", – сказал Жаксыбек Кулекеев на парламентских слушаниях в Мажилисе.

Он прогнозирует, что в СКО и ВКО будет продолжаться отток населения, рост планируется в городах Астана, Шымкент, Мангистауской и Атырауской областях. Ещё больше казахстанцев переберутся из сёл в города. Доля горожан вырастет с текущих 57% до 60% к 2030 году.

"Женщин в стране больше. И эта пропорция сохранится в 2030 году. На 1000 женщин придётся 900 мужчин. Если в южных регионах соотношение женщин и мужчин пропорционально, то в приграничных с Россией регионах эта пропорция будет ниже. В Алматинской области на 1000 женщин приходится 840 мужчин, а в приграничных с Россией регионах – 890 мужчин", – рассказал Кулекеев.

Численность населения Казахстана в августе приблизилась к 18,3 млн человек.