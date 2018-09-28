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antonK
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Трэвэл
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
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юля елиссева
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
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В Казахстане прогнозируют, что население страны к 2030 году вырастет до 21 млн человек

28 сентября 2018, 12:32 |  Государство

Это произойдёт, если уменьшится отток казахстанцев в Россию, передает Informburo.kz.

 

Население Казахстана к 2030 году при благоприятных условиях может вырасти до 21 млн человек, сообщил эксперт Центра исследований прикладной экономики Жаксыбек Кулекеев.

"Согласно нашим прогнозам, к 2030 году численность населения составит 20,6 млн человек. Эта цифра может увеличиться до 21 млн граждан. Сейчас в России остро обсуждается вопрос пенсионного возраста. Это снизит миграцию казахстанского населения в Россию. К 2030 году у нас может появиться город, где население составит 2 млн человек – это Алматы", – сказал Жаксыбек Кулекеев на парламентских слушаниях в Мажилисе.

Он прогнозирует, что в СКО и ВКО будет продолжаться отток населения, рост планируется в городах Астана, Шымкент, Мангистауской и Атырауской областях. Ещё больше казахстанцев переберутся из сёл в города. Доля горожан вырастет с текущих 57% до 60% к 2030 году.

"Женщин в стране больше. И эта пропорция сохранится в 2030 году. На 1000 женщин придётся 900 мужчин. Если в южных регионах соотношение женщин и мужчин пропорционально, то в приграничных с Россией регионах эта пропорция будет ниже. В Алматинской области на 1000 женщин приходится 840 мужчин, а в приграничных с Россией регионах – 890 мужчин", – рассказал Кулекеев.

Численность населения Казахстана в августе приблизилась к 18,3 млн человек.
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Комментарии к новости
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§ bugsy
Re: В Казахстане прогнозируют, что население страны к 2030 году...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 28.09.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже даже пенсионный возраст не останавливает отток населения.
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§ Victor Yang
Re: В Казахстане прогнозируют, что население страны к 2030 году...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10969
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.09.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас в России остро обсуждается вопрос пенсионного возраста. Это снизит миграцию казахстанского населения в Россию. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32450

Наивненько так. Разница в два года для мужчин - не особенно большая. А женщинам там с реформой всё равно меньше работать.
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§ 211
Re: В Казахстане прогнозируют, что население страны к 2030 году...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4755
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм.
А в каком нибудь 3000м году?
Каким образом это может нас сейчас осчастливить?
Сдается мне, большое население нашим властям вообще опасно..
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