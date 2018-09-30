Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов

Нацбанк Казахстана планирует разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты. Корреспондент Tengrinews.kz побеседовал с экспертами и выяснил, стоит ли вкладывать деньги в золото.

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У золота в качестве инструмента для инвестиций, как подчеркивают эксперты, есть плюсы и минусы. Оно может быть "тихой гаванью" для сохранения денег при скачущих курсах валют, но при этом его нельзя быстро продать.

"Самая ликвидная инвестиция - валюта. В любом обменнике можно продать или купить. А быстро продать слиток не получится, все непросто. Продажа - через привлечение спецкомиссии для оценки", - сказал экономист и доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим.

Второй минус "частных золотовалютных резервов" - хранить их надо либо в банковской ячейке, либо дома, в сейфе и под семью замками. Однако гарантий, что инвестор не лишится своего имущества - нет. Его банально могут ограбить.

"Слиток не положишь под подушку. Если держать дома, то система охраны сейфов должна быть очень надежной. Но даже в этом случае есть вероятность того, что грабители проберутся в дом, взломают "кубышку" и унесут ценный драгметалл. Можно хранить в банковской ячейке, но это дополнительные расходы на аренду ячеек. Этим летом мы лишились нескольких банков... Понятно, что, скорее всего, ваши деньги будут в сохранности в финучреждении, но относительный риск есть", - считает эксперт.

Рассказал эксперт и о плюсах покупки золота. По данным специалиста, за последние пять лет максимально золото поднималось в цене до 1 300 долларов за тройскую унцию (международная мера веса драгметалла, равная примерно 31 грамму. - Авт.) Текущая цена - 1 198-1 200 долларов за унцию.

"Цена на золото достаточно стабильна. Когда есть сложности, особенно геополитического плана, то золото с точки зрения больших инвестиций - "тихая гавань". В него вкладывают деньги, чтобы переждать волнения на финансовых рынках. Если говорить о частных деньгах... Инвестиционное золото - золото в слитках, оно мягкое. Проба и качество металла высокие, и его даже руками нельзя трогать, так как могут остаться царапины, что снизит стоимость бруска", - высказал свое мнение Ерлан Ибрагим.

Драгоценности, по мнению экономиста, скорее статус, чем инвестиция. Купленный за 10 тысяч долларов перстень с бриллиантом, как отмечается, не получится продать за эту же сумму. В лучшем случае в ломбарде дадут половину стоимости.

"Если у вас есть 10-20 тысяч долларов, то золото - это не самая удачная инвестиция. Если накопления составляют за сотню тысяч долларов, то золото может быть одним из инструментов инвестирования. Что-то можете держать в тенге, что-то - в валюте, недвижимость, скорее всего, уже есть", - сказал Ерлан Ибрагим.

Эксперт также отмечает, что депозиты в валюте низкодоходны, в тенге - рискованны.

"Постоянные изменения и колебания курса подорвали веру в нацвалюту. Золото же в долгосрочной перспективе вряд ли будет дешеветь, а только дорожать. В качестве инвестиций для крупных компаний может быть инструментом для накопления капитала. А частные деньги - это частные деньги", - заключил экономист.

Рамазан Досов, эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), считает, что покупка золота имеет целесообразность, поскольку инвестор, скорее всего, не желает "складывать все яйца в одну корзину", а, наоборот, пытается инвестировать в различные инструменты.

"При этом у разных инвесторов будут различные мотивы - кто-то покупает для хеджирования (страхования) валютных рисков (так как золото торгуется в долларах), кто-то - в связи с ожиданиями роста цен на драгоценные металлы.

В то время как относительная легкость покупки-продажи золотых слитков определенно является преимуществом таковых вложений, нужно также понимать, что одномоментная разница между "входом" и "выходом" (покупка и сразу продажа) будет в убыток, то есть нужно учитывать горизонт подобных инвестиций. К примеру, Национальный Банк не регулирует процесс ценообразования по своим золотым слиткам и устанавливает цену на основании мировых, предоставляя возможность определять разницу между стоимостью покупки и продажи самим банкам. Хочу отметить, в сентябре стоимость одного грамма золота, покупаемого у НБРК, составляет порядка 14 тысяч тенге. Соответственно, мерный слиток в 10 граммов обойдется, примерно, в 140 тысяч тенге", - отметил Рамазан Досов.

Председатель Нацбанка РК Данияр Акишев 27 сентября сообщил, что с мая 2017 года банки продали 175 килограммов золота в слитках. Можно приобрести бруски весом 10, 20, 50 и 100 граммов.