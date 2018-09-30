Форум
Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро. Источник:www.ng.kz Я доллар считал на июнь месяц, курс евро в 2016г в июне был 374тнг. Ну и вообще валют много и ...
30.09.18 15:49
elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф: Ну так ,а если... То да согласен, знал бы прикуп, жил бы в сочи! ;-)
30.09.18 15:46
elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Упс, не в курсе был, что ссылки скидывать нельзя! 8-) Но можно просто через гугл набрать: "wall street euro tenge" В графике поставить "max" и проследить курс с 2008-го года ;-)
30.09.18 15:44
Rexyn
Учим казахский язык!
Есть такая штука, контекстом называется. И многозначность еще есть... В моем детстве тоже переводили как синий. А если посмотреть здесь, то в зависимости от того, что описывают, это слово еще начнет...
30.09.18 15:42
Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли Источник:www.ng.kz Ну так ,а если...Всегда нужно вовремя зайти и вовремя выйти. Я знаю кучу людей...
30.09.18 15:42
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов

30 сентября 2018, 09:24 |  Общество

Нацбанк Казахстана планирует разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты. Корреспондент Tengrinews.kz побеседовал с экспертами и выяснил, стоит ли вкладывать деньги в золото.

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾ pixabay.com

Фото pixabay.com 

У золота в качестве инструмента для инвестиций, как подчеркивают эксперты, есть плюсы и минусы. Оно может быть "тихой гаванью" для сохранения денег при скачущих курсах валют, но при этом его нельзя быстро продать.

"Самая ликвидная инвестиция - валюта. В любом обменнике можно продать или купить. А быстро продать слиток не получится, все непросто. Продажа - через привлечение спецкомиссии для оценки", - сказал экономист и доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим.

Второй минус "частных золотовалютных резервов" - хранить их надо либо в банковской ячейке, либо дома, в сейфе и под семью замками. Однако гарантий, что инвестор не лишится своего имущества  - нет. Его банально могут ограбить.  

"Слиток не положишь под подушку. Если держать дома, то система охраны сейфов должна быть очень надежной. Но даже в этом случае есть вероятность того, что грабители проберутся в дом, взломают "кубышку" и унесут ценный драгметалл. Можно хранить в банковской ячейке, но это дополнительные расходы на аренду ячеек. Этим летом мы лишились нескольких банков... Понятно, что, скорее всего, ваши деньги будут в сохранности в финучреждении, но относительный риск есть", -  считает эксперт.

Рассказал эксперт и о плюсах покупки золота. По данным специалиста, за последние пять лет максимально золото поднималось в цене до 1 300 долларов за тройскую унцию (международная мера веса драгметалла, равная примерно 31 грамму. - Авт.) Текущая цена - 1 198-1 200 долларов за унцию.

"Цена на золото достаточно стабильна. Когда есть сложности, особенно геополитического плана, то золото с точки зрения больших инвестиций - "тихая гавань". В него вкладывают деньги, чтобы переждать волнения на финансовых рынках. Если говорить о частных деньгах... Инвестиционное золото - золото в слитках, оно мягкое. Проба и качество металла высокие, и его даже  руками нельзя трогать, так как могут остаться царапины, что снизит стоимость бруска", - высказал свое мнение Ерлан Ибрагим.

Драгоценности, по мнению экономиста, скорее статус, чем инвестиция. Купленный за 10 тысяч долларов перстень с бриллиантом, как отмечается, не получится продать за эту же сумму. В лучшем случае в ломбарде дадут половину стоимости.   

"Если у вас есть 10-20 тысяч долларов, то золото - это не самая удачная инвестиция. Если накопления составляют за сотню тысяч долларов, то золото может быть одним из инструментов инвестирования. Что-то можете держать в тенге, что-то - в валюте, недвижимость, скорее всего, уже есть", - сказал Ерлан Ибрагим.

Эксперт также отмечает, что депозиты в валюте низкодоходны, в тенге - рискованны.

"Постоянные изменения и колебания курса подорвали веру в нацвалюту. Золото же в долгосрочной перспективе вряд ли будет дешеветь, а только дорожать. В качестве инвестиций для крупных компаний может быть инструментом для накопления капитала. А частные деньги - это частные деньги", - заключил экономист.

Рамазан Досов, эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), считает, что покупка золота имеет целесообразность, поскольку инвестор, скорее всего, не желает "складывать все яйца в одну корзину", а, наоборот, пытается инвестировать в различные инструменты.

"При этом у разных инвесторов будут различные мотивы - кто-то покупает для хеджирования (страхования) валютных рисков (так как золото торгуется в долларах), кто-то - в связи с ожиданиями роста цен на драгоценные металлы.

В то время как относительная легкость покупки-продажи золотых слитков определенно является преимуществом таковых вложений, нужно также понимать, что одномоментная разница между "входом" и "выходом" (покупка и сразу продажа) будет в убыток, то есть нужно учитывать горизонт подобных инвестиций. К примеру, Национальный Банк не регулирует процесс ценообразования по своим золотым слиткам и устанавливает цену на основании мировых, предоставляя возможность определять разницу между стоимостью покупки и продажи самим банкам. Хочу отметить, в сентябре стоимость одного грамма золота, покупаемого у НБРК, составляет порядка 14 тысяч тенге. Соответственно, мерный слиток в 10 граммов обойдется, примерно, в 140 тысяч тенге", - отметил Рамазан Досов. 

Председатель Нацбанка РК Данияр Акишев 27 сентября сообщил, что с мая 2017 года банки продали 175 килограммов золота в слитках. Можно приобрести бруски весом 10, 20, 50 и 100 граммов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.09.18 14:26 В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
30.09.18 12:29 Кто представит Казахстан на "Мисс Мира-2018"
30.09.18 10:51 Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек
29.09.18 21:20 ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Темиртау"
29.09.18 16:38 Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем
29.09.18 15:24 В Минтруда назвали глобальные вызовы, к которым должен адаптироваться рынок
29.09.18 14:19 800 тысяч казахстанцев получают зарплату в конвертах
29.09.18 13:20 На ярмарке в Костанае стандартным спросом пользовались яйца и бройлеры, нестандартным – мука и брокколи
29.09.18 12:46 Из-за страха уголовного преследования в Казахстане происходит отток анестезиологов
29.09.18 12:02 Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сабыр
Re: Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.09.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доллар-лучшее хранение,и это постоянно доказывает наше правительство) Не понимаю этих теньговых депозитов под 12%,если за ночь тенге,периодически,падает на 30-50%. И плюс что ты рискуешь еще и не снять когда хочешь с депозита тенге,как банк астана и др. Тогда вообще какой Смысл этих депозитов в тенге??
Профайл

* elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Хорошая идея однако!
Ещё 10-ть лет назад можно было за 7-8-мь теньге евро купить, а сегодня за 400 продать. :lol: Этоже более чем 40-кратное увеличение капитала 8-)
Профайл

* Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6189
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.09.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Доллар-лучшее хранение,и это постоянно доказывает наше правительство) Не понимаю этих теньговых депозитов под 12%,если за ночь тенге,периодически,падает на 30-50%. И плюс что ты рискуешь еще и не снять когда хочешь с депозита тенге,как банк астана и др. Тогда вообще какой Смысл этих депозитов в тенге??

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780655&topic_id=35702&forumid=1#780655

Объясняю,возьмём для примера 100000 долларов среднестатистический вклад казахстанца.
Отсчёт начнём с допустим с июня 2016г ,курс в это время 330тнг\доллар
Итак Сабыр свои 100000 зелёных положит на валютный депозит доходность 1%
Марик переведёт $100000 в тенге ,получиться 33млн и положит на депозит под 14% вместе с капитализацией получиться 14.9%
С июня 2016г по сентябрь 2018г получается 28месяцев
Воспользуемся депозитным калькулятором и увидим ,что Сабыр
за этот период получит процентами $2359.
А Марик заработает процентами 12662772 и общая сумма его депозита составит 45662772 теперь мы разделим 45662772 на сегодняшний курс 363тнг и получим 125792 доллара
Итого вывод Сабыр за 28 месяцев, храня деньги в долларах заработал $2359
Марик рискнул и заработал $25792 ,разница $23433 и это в твёрдой валюте.
А если учесть что недвижимость за этот период особо не подорожала то Марик на доход от своего тенгового депозита может купить ещё 4-5 квартир в Рудном,ну а Сабыр на свои $2359 ни одной.
Профайл

* elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро. 2018-ый 400 за евро (примерно 20%). А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли :lol:

[Исправлено: elektron, 30.09.2018 - 10:28]
Профайл

* elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:20
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6189
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.09.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780665&topic_id=35702&forumid=1#780665

Ну так ,а если.....Всегда нужно вовремя зайти и вовремя выйти.
Я знаю кучу людей которые даже в 2014 депозиты в тенге держали,когда уже очевидно было, что вот вот обвал случится.
Профайл

* elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс, не в курсе был, что ссылки скидывать нельзя! 8-)
Но можно просто через гугл набрать: "wall street euro tenge"
В графике поставить "max" и проследить курс с 2008-го года ;-)
Профайл

* elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну так ,а если.....

То да согласен, знал бы прикуп, жил бы в сочи! ;-)
Профайл

* Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6189
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.09.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35702&post_id=780667&order=0&viewmode=flat&pid=780666&forumid=1#780667

Я доллар считал на июнь месяц, курс евро в 2016г в июне был 374тнг.
Ну и вообще валют много и вариантов заработать или влететь то же ,но товарищ Сабыр писал именно про доллар ,поэтому и расчёты в $.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 3
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх