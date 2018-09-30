В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев уточнил случаи, в которых полиция может остановить автовладельцев, пообещав бороться с остальными незаконными остановками, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©
Сенатор Владимир Волков, обращаясь к представителям МВД, отметил, что остановки для проверки квитанций об уплате штрафов за нарушение ПДД незаконны.
"В соответствии с законом беспричинная остановка транспортных средств сотрудниками дорожно-патрульной полиции запрещена. Только в период ОПМ, о которых мы сообщаем заранее в СМИ и когда проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег, но они локально происходят. В других случаях наши сотрудники не имеют права останавливать", - заверил Тургумбаев.
Исключением является явное нарушение правил дорожного движения, очевидцем которого стал полицейский и которое зафиксировано на видео, отметил заместитель министра.
"По случаям, где имеются факты злоупотребления служебным положением, мы проводим негласные мероприятия, наши сотрудники садятся в гражданские машины, объезжают посты и проверяют режим работы. Принимаются очень жесткие меры, и командиров освобождаем, и сотрудников, само собой, вплоть до увольнения с должности. Этой позиции мы и дальше будем держаться. Поэтому никаких оправданий о проверке квитанций или чего-то еще (допускать - прим.), конечно, нельзя", - добавил Тургумбаев.
"Да, иногда мы с судисполнителями проводим рейдовые мероприятия по взысканию штрафов, но, опять же, об этих ОПМ мы сообщаем в СМИ, и они локально происходят в той или иной области, масштабно по всей республики не проводятся", - отметил он.
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