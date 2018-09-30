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Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро. Источник:www.ng.kz Я доллар считал на июнь месяц, курс евро в 2016г в июне был 374тнг. Ну и вообще валют много и ...
30.09.18 15:49
elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф: Ну так ,а если... То да согласен, знал бы прикуп, жил бы в сочи! ;-)
30.09.18 15:46
elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Упс, не в курсе был, что ссылки скидывать нельзя! 8-) Но можно просто через гугл набрать: "wall street euro tenge" В графике поставить "max" и проследить курс с 2008-го года ;-)
30.09.18 15:44
Rexyn
Учим казахский язык!
Есть такая штука, контекстом называется. И многозначность еще есть... В моем детстве тоже переводили как синий. А если посмотреть здесь, то в зависимости от того, что описывают, это слово еще начнет...
30.09.18 15:42
Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли Источник:www.ng.kz Ну так ,а если...Всегда нужно вовремя зайти и вовремя выйти. Я знаю кучу людей...
30.09.18 15:42
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В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто

30 сентября 2018, 14:26 |  Государство

Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев уточнил случаи, в которых полиция может остановить автовладельцев, пообещав бороться с остальными незаконными остановками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Фото Турар Казангапов © 

Сенатор Владимир Волков, обращаясь к представителям МВД, отметил, что остановки для проверки квитанций об уплате штрафов за нарушение ПДД незаконны.

"В соответствии с законом беспричинная остановка транспортных средств сотрудниками дорожно-патрульной полиции запрещена. Только в период ОПМ, о которых мы сообщаем заранее в СМИ и когда проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег, но они локально происходят. В других случаях наши сотрудники не имеют права останавливать", - заверил Тургумбаев.

Исключением является явное нарушение правил дорожного движения, очевидцем которого стал полицейский и которое зафиксировано на видео, отметил заместитель министра.

"По случаям, где имеются факты злоупотребления служебным положением, мы проводим негласные мероприятия, наши сотрудники садятся в гражданские машины, объезжают посты и проверяют режим работы. Принимаются очень жесткие меры, и командиров освобождаем, и сотрудников, само собой, вплоть до увольнения с должности. Этой позиции мы и дальше будем держаться. Поэтому никаких оправданий о проверке квитанций или чего-то еще (допускать - прим.), конечно, нельзя", - добавил Тургумбаев.

"Да, иногда мы с судисполнителями проводим рейдовые мероприятия по взысканию штрафов, но, опять же, об этих ОПМ мы сообщаем в СМИ, и они локально происходят в той или иной области, масштабно по всей республики не проводятся", - отметил он.
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* drakon
Re: В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14684
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё ни Разу не читал в НГ, сообщения
о проведении ОПМ, Полицией. Или НГ,
специально их не печатает.
Зам. Министра, врать - не может... :lol:
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