Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек
Помнится, в давние советские годы в случае, если что-то явно было не так, а безхозяйственность то тут, то там являла себя в не слишком-то прикрытом виде, частенько говаривали: «Хозяина нет! Все общее – это все равно, что ничейное». И вот наступили времена, да что-там времена - целая эра вожделенного вроде бы капитализма.
И что мы видим? Хозяев развелось как микробов. Куда ни глянь – всюду хозяин или, хотя бы, хозяйчик, иначе говоря - сам себе голова. Да так, что у нас, обычных потребителей благ нынешней цивилизации, просто голова кругом.
Скажем, срубили дорогое вам дерево. Прежде бы сказали: «И куда это власти смотрят?!» А сегодня: «Причем здесь власти? Обращайтесь к такой-то матери - организации».
Или меняют по всему центру плитку. Кто-то в восторге. А кто-то: "Да что ж это творят! Сколько есть мест, где явно еще приличную, готовую служить нам, меняют, прямо зарывают деньги в землю. И как это контрастирует с тем же говорящим «плакатом» напротив почтамта и прокуратуры, где постоянно призывают помочь больным. Скольким детям и взрослым на эти же деньги можно было бы оказать помощь?" Но и тут тупик: деньги-то совсем разные, и отвечают за их добычу и трату совершенно разные инстанции!
Да и в больных ли только дело? Казалось бы, элементарное обеспечение жизни города – дело властей. И тут уж, если что, претензии прямо к ним. Скажем, целое лето в ряде домов в самом центре города не было горячей воды. Но тут намешано столько всего: и тепловики, и газовики… и все ведь самостийные – так что толком не поймешь, что к чему.
А уж с холодной водой и вовсе темный лес. У нас вот в одном из центральных домов города вроде бы поменяли насос. И что вы думаете? Вода в верхние этажи стала впервые поступать по графику, то есть, не в течение круглых суток. Но ладно бы еще график! Так ведь объявили отключение холодной воды по всему городу. Слышавшие и читавшие об этом знатоки уверяли, что отключат с трех ночи. Но прихожу домой из магазина накануне, после семи вечера, и воды уже нет. А ведь это как раз те часы, когда кто-то или мыться собирается, или запасается впрок.
И, опять-таки, если б вода только в трубах поражала нас сюрпризами. Так ведь захожу в привычный магазин - «полторашка» «Люкса» за один вечер подскочила в цене чуть не на 30 тенге. Что до парикмахерских, то чуть ли не каждая новая стрижка награждает новыми ценами. Прямо по Маяковскому: «Лет до ста расти нам без старости!». А уж о товаре и его рекламе и говорить-то нечего. Прихожу вот за электрочайником. Обаятельный продавец авторитетно убеждает, что это производство Австрии. Гляжу – цена и впрямь европейская. Так отчего же не взять толковую вещь, пусть и дороже? Но говаривала же когда-то бабушка: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Покупаю, приношу домой и жена, вооружившись очками и лупой, вразумляет меня, что принес я чистейший Китай, и даже запах кипяченой воды не «от Евросоюза». Разве что цена европейская.
И так, куда ни кинь – везде суверенный хозяин. Вроде бы здесь только и разгуляться творчеству и личной инициативе. Да только я, экономически не слишком просвещенный, что-то никак не могу разобраться: кто же за что отвечает. А вы можете?
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 3
Всего: 94
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро. Источник:www.ng.kz Я доллар считал на июнь месяц, курс евро в 2016г в июне был 374тнг. Ну и вообще валют много и ...
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф: Ну так ,а если... То да согласен, знал бы прикуп, жил бы в сочи! ;-)
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Упс, не в курсе был, что ссылки скидывать нельзя! 8-) Но можно просто через гугл набрать: "wall street euro tenge" В графике поставить "max" и проследить курс с 2008-го года ;-)
Учим казахский язык!
Есть такая штука, контекстом называется. И многозначность еще есть... В моем детстве тоже переводили как синий. А если посмотреть здесь, то в зависимости от того, что описывают, это слово еще начнет...
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли Источник:www.ng.kz Ну так ,а если...Всегда нужно вовремя зайти и вовремя выйти. Я знаю кучу людей...