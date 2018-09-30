Форум
Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: Не учли рост курса валюты к 1%. 2016 примерно 320-330-за евро. Источник:www.ng.kz Я доллар считал на июнь месяц, курс евро в 2016г в июне был 374тнг. Ну и вообще валют много и ...
30.09.18 15:49
elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Добринцофф: Ну так ,а если... То да согласен, знал бы прикуп, жил бы в сочи! ;-)
30.09.18 15:46
elektron
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
Упс, не в курсе был, что ссылки скидывать нельзя! 8-) Но можно просто через гугл набрать: "wall street euro tenge" В графике поставить "max" и проследить курс с 2008-го года ;-)
30.09.18 15:44
Rexyn
Учим казахский язык!
Есть такая штука, контекстом называется. И многозначность еще есть... В моем детстве тоже переводили как синий. А если посмотреть здесь, то в зависимости от того, что описывают, это слово еще начнет...
30.09.18 15:42
Добринцофф
Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
elektron: А если взять 2012, так во все в два разница будет. И 14% тут и близко не стояли Источник:www.ng.kz Ну так ,а если...Всегда нужно вовремя зайти и вовремя выйти. Я знаю кучу людей...
30.09.18 15:42
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек

Прежде бы сказали: «И куда это власти смотрят?!» А сегодня: «Причем здесь власти? Обращайтесь к такой-то матери - организации»
30 сентября 2018, 10:51 |  Мнения

Помнится, в давние советские годы в случае, если что-то явно было не так, а безхозяйственность то тут, то там являла себя в не слишком-то прикрытом виде, частенько говаривали: «Хозяина нет! Все общее – это все равно, что ничейное». И вот наступили времена, да что-там времена - целая эра вожделенного вроде бы капитализма.

И что мы видим? Хозяев развелось как микробов. Куда ни глянь – всюду хозяин или, хотя бы, хозяйчик, иначе говоря - сам себе голова. Да так, что у нас, обычных потребителей благ нынешней цивилизации, просто голова кругом.

Скажем, срубили дорогое вам дерево. Прежде бы сказали: «И куда это власти смотрят?!» А сегодня: «Причем здесь власти? Обращайтесь к такой-то матери - организации».

Или меняют по всему центру плитку. Кто-то в восторге. А кто-то: "Да что ж это творят! Сколько есть мест, где явно еще приличную, готовую служить нам, меняют, прямо зарывают деньги в землю. И как это контрастирует с тем же говорящим «плакатом» напротив почтамта и прокуратуры, где постоянно призывают помочь больным. Скольким детям и взрослым на эти же деньги можно было бы оказать помощь?" Но и тут тупик: деньги-то совсем разные, и отвечают за их добычу и трату совершенно разные инстанции!

Да и в больных ли только дело? Казалось бы, элементарное обеспечение жизни города – дело властей. И тут уж, если что, претензии прямо к ним. Скажем, целое лето в ряде домов в самом центре города не было горячей воды. Но тут намешано столько всего: и тепловики, и газовики… и все ведь самостийные – так что толком не поймешь, что к чему.

А уж с холодной водой и вовсе темный лес. У нас вот в одном из центральных домов города вроде бы поменяли насос. И что вы думаете? Вода в верхние этажи стала впервые поступать по графику, то есть, не в течение круглых суток. Но ладно бы еще график! Так ведь объявили отключение холодной воды по всему городу. Слышавшие и читавшие об этом знатоки уверяли, что отключат с трех ночи. Но прихожу домой из магазина накануне, после семи вечера, и воды уже нет. А ведь это как раз те часы, когда кто-то или мыться собирается, или запасается впрок.

И, опять-таки, если б вода только в трубах поражала нас сюрпризами. Так ведь захожу в привычный магазин - «полторашка» «Люкса» за один вечер подскочила в цене чуть не на 30 тенге. Что до парикмахерских, то чуть ли не каждая новая стрижка награждает новыми ценами. Прямо по Маяковскому: «Лет до ста расти нам без старости!». А уж о товаре и его рекламе и говорить-то нечего. Прихожу вот за электрочайником. Обаятельный продавец авторитетно убеждает, что это производство Австрии. Гляжу – цена и впрямь европейская. Так отчего же не взять толковую вещь, пусть и дороже? Но говаривала же когда-то бабушка: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Покупаю, приношу домой и жена, вооружившись очками и лупой, вразумляет меня, что принес я чистейший Китай, и даже запах кипяченой воды не «от Евросоюза». Разве что цена европейская.

И так, куда ни кинь – везде суверенный хозяин. Вроде бы здесь только и разгуляться творчеству и личной инициативе. Да только я, экономически не слишком просвещенный, что-то никак не могу разобраться: кто же за что отвечает. А вы можете?
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.09.18 14:26 В каких случаях полиция не имеет права останавливать авто
30.09.18 12:29 Кто представит Казахстан на "Мисс Мира-2018"
30.09.18 09:24 Стоит ли казахстанцам покупать золотые слитки - мнения экспертов
29.09.18 21:20 ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Темиртау"
29.09.18 16:38 Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем
29.09.18 15:24 В Минтруда назвали глобальные вызовы, к которым должен адаптироваться рынок
29.09.18 14:19 800 тысяч казахстанцев получают зарплату в конвертах
29.09.18 13:20 На ярмарке в Костанае стандартным спросом пользовались яйца и бройлеры, нестандартным – мука и брокколи
29.09.18 12:46 Из-за страха уголовного преследования в Казахстане происходит отток анестезиологов
29.09.18 12:02 Аркадий ДЕНИСОВ: Вовсе не пустяк

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2849
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.09.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за колесо в рудном стоимостью триста лямов такая буча в соцсетях, оказывается чтобы хотя бы вернуть вложенное надо каждому рудничанину прокатиться на нем пять раз , что сомнительно даже представить
Профайл Посетить вебсайт

§ 211
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4792
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.09.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы тов. Бондаренко, когда это самое строили, ответили ли хоть за что то?
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 3
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх