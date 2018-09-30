Юрий БОНДАРЕНКО: У семи нянек

Помнится, в давние советские годы в случае, если что-то явно было не так, а безхозяйственность то тут, то там являла себя в не слишком-то прикрытом виде, частенько говаривали: «Хозяина нет! Все общее – это все равно, что ничейное». И вот наступили времена, да что-там времена - целая эра вожделенного вроде бы капитализма.

И что мы видим? Хозяев развелось как микробов. Куда ни глянь – всюду хозяин или, хотя бы, хозяйчик, иначе говоря - сам себе голова. Да так, что у нас, обычных потребителей благ нынешней цивилизации, просто голова кругом.

Скажем, срубили дорогое вам дерево. Прежде бы сказали: «И куда это власти смотрят?!» А сегодня: «Причем здесь власти? Обращайтесь к такой-то матери - организации».

Или меняют по всему центру плитку. Кто-то в восторге. А кто-то: "Да что ж это творят! Сколько есть мест, где явно еще приличную, готовую служить нам, меняют, прямо зарывают деньги в землю. И как это контрастирует с тем же говорящим «плакатом» напротив почтамта и прокуратуры, где постоянно призывают помочь больным. Скольким детям и взрослым на эти же деньги можно было бы оказать помощь?" Но и тут тупик: деньги-то совсем разные, и отвечают за их добычу и трату совершенно разные инстанции!

Да и в больных ли только дело? Казалось бы, элементарное обеспечение жизни города – дело властей. И тут уж, если что, претензии прямо к ним. Скажем, целое лето в ряде домов в самом центре города не было горячей воды. Но тут намешано столько всего: и тепловики, и газовики… и все ведь самостийные – так что толком не поймешь, что к чему.

А уж с холодной водой и вовсе темный лес. У нас вот в одном из центральных домов города вроде бы поменяли насос. И что вы думаете? Вода в верхние этажи стала впервые поступать по графику, то есть, не в течение круглых суток. Но ладно бы еще график! Так ведь объявили отключение холодной воды по всему городу. Слышавшие и читавшие об этом знатоки уверяли, что отключат с трех ночи. Но прихожу домой из магазина накануне, после семи вечера, и воды уже нет. А ведь это как раз те часы, когда кто-то или мыться собирается, или запасается впрок.

И, опять-таки, если б вода только в трубах поражала нас сюрпризами. Так ведь захожу в привычный магазин - «полторашка» «Люкса» за один вечер подскочила в цене чуть не на 30 тенге. Что до парикмахерских, то чуть ли не каждая новая стрижка награждает новыми ценами. Прямо по Маяковскому: «Лет до ста расти нам без старости!». А уж о товаре и его рекламе и говорить-то нечего. Прихожу вот за электрочайником. Обаятельный продавец авторитетно убеждает, что это производство Австрии. Гляжу – цена и впрямь европейская. Так отчего же не взять толковую вещь, пусть и дороже? Но говаривала же когда-то бабушка: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Покупаю, приношу домой и жена, вооружившись очками и лупой, вразумляет меня, что принес я чистейший Китай, и даже запах кипяченой воды не «от Евросоюза». Разве что цена европейская.

И так, куда ни кинь – везде суверенный хозяин. Вроде бы здесь только и разгуляться творчеству и личной инициативе. Да только я, экономически не слишком просвещенный, что-то никак не могу разобраться: кто же за что отвечает. А вы можете?