Постановление облакимата об объединении рудненских больниц обжаловано в суд
Галина КАТКОВА
Центр защиты прав потребителей Рудного считает документ, который санкционирует слияние в городе взрослой и детской больниц, а также перинатального центра, незаконным.
Рудненская детская больница /Фото из архива "НГ"
Иск, поданный в экономический суд, подкрепляет позицию коллектива детской больницы Рудного, который - единственный в области - открыто в прессе заявил о том, что не согласен с объединением. Что считает его нецелесообразным, в перспективе снижающим доступность медицинской помощи для детского населения. Общественное объединение «Центр защиты прав потребителей города Рудного» в данной ситуации выступает в интересах неограниченного круга лиц, получающих медицинские услуги. Ответчиками являются акимат Костанайской области и управление здравоохранения.
Истец оспаривает законность не только постановления № 284 от 19 июня 2018 года «О реорганизации КГП «Рудненская городская больница», но и Единого перспективного плана развития инфраструктуры больничных организаций Костанайской области до 2025 года, утверждённого резолюцией заместителя акима Костанайской области Марата Жундубаева. На основании именно этого плана в области активно идет процесс объединения лечебных учреждений.
В экономическом суде состоялась беседа сторон, к компромиссу они не пришли. Назначено время первого заседания.
Подавая иск, истец заявил о необходимости принять для его обеспечения такую меру, как приостановление действия оспариваемого постановления. Суд отказал, частная жалоба по этому поводу направлена в коллегию по гражданским делам областного суда.
Кроме того, общественное объединение обратилось с жалобами в прокуратуру Костанайской области, а также в Генеральную прокуратуру РК.
- Учитывая, что обращение по вопросу реорганизации рассматривалось управлением здравоохранения, а также неоднократно освещалось в СМИ, предлагаю тщательно рассмотреть доводы обращения, - говорится в ответе заместителя прокурора Костанайской области Марата АБИШЕВА, направленном заместителю акима области Марату Жундубаеву.
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