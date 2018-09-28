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таноми52
Постановление облакимата об объединении рудненских больниц обжаловано в суд
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Трэвэл
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Постановление облакимата об объединении рудненских больниц обжаловано в суд

Галина КАТКОВА

28 сентября 2018, 11:35 |  Общество

Центр защиты прав потребителей Рудного считает документ, который санкционирует слияние в городе взрослой и детской больниц, а также перинатального центра, незаконным.

Рудненская детская больница /Фото из архива "НГ"

Иск, поданный в экономический суд, подкрепляет позицию коллектива детской больницы Рудного, который - единственный в области - открыто в прессе заявил о том, что не согласен с объединением. Что считает его нецелесообразным, в перспективе снижающим доступность медицинской помощи для детского населения. Общественное объединение «Центр защиты прав потребителей города Рудного» в данной ситуации выступает в интересах неограниченного круга лиц, получающих медицинские услуги. Ответчиками являются акимат Костанайской области и управление здравоохранения.

Истец оспаривает законность не только постановления № 284 от 19 июня 2018 года «О реорганизации КГП «Рудненская городская больница», но и Единого перспективного плана развития инфраструктуры больничных организаций Костанайской области до 2025 года, утверждённого резолюцией заместителя акима Костанайской области Марата Жундубаева. На основании именно этого плана в области активно идет процесс объединения лечебных учреждений.

В экономическом суде состоялась беседа сторон, к компромиссу они не пришли. Назначено время первого заседания.

Подавая иск, истец заявил о необходимости принять для его обеспечения такую меру, как приостановление действия оспариваемого постановления. Суд отказал, частная жалоба по этому поводу направлена в коллегию по гражданским делам областного суда.

Кроме того, общественное объединение обратилось с жалобами в прокуратуру Костанайской области, а также в Генеральную прокуратуру РК.

- Учитывая, что обращение по вопросу реорганизации рассматривалось управлением здравоохранения, а также неоднократно освещалось в СМИ, предлагаю тщательно рассмотреть доводы обращения, - говорится в ответе заместителя прокурора Костанайской области Марата АБИШЕВА, направленном заместителю акима области Марату Жундубаеву.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.09.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чем суть объедения? Экономия? Ну если не будет ее - то зам.аким должен понести материальную ответственность за расходы
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§ таноми52
Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.09.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественное объединение «Центр защиты прав потребителей города Рудного» в данной ситуации выступает в интересах неограниченного круга лиц, получающих медицинские услуги. Ответчиками являются акимат Костанайской области и управление здравоохранения.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32446

Впервые встречаюсь с такой активной общественной организацией!Удачи им!
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§ 211
Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4755
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Впервые встречаюсь с такой активной общественной организацией!Удачи им!

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32446

Недавно ты назвала собственную гражданскую позицию провокацией..
С чего это мнение у тебя бултыхается то в одну то в другую струю?
Стыдно за вас тут находящихся и трясущихся..
А отстаивают свои права во многих местах и добиваются их..
Даже если и не добъются, но урок будет какой то..
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§ таноми52
Re: Постановление облакимата об объединении рудненских больниц...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.09.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Недавно ты назвала собственную гражданскую позицию провокацией..
С чего это мнение у тебя бултыхается то в одну то в другую струю?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32446#780405



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