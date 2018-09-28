Постановление облакимата об объединении рудненских больниц обжаловано в суд

Центр защиты прав потребителей Рудного считает документ, который санкционирует слияние в городе взрослой и детской больниц, а также перинатального центра, незаконным.

Рудненская детская больница /Фото из архива "НГ"

Иск, поданный в экономический суд, подкрепляет позицию коллектива детской больницы Рудного, который - единственный в области - открыто в прессе заявил о том, что не согласен с объединением. Что считает его нецелесообразным, в перспективе снижающим доступность медицинской помощи для детского населения. Общественное объединение «Центр защиты прав потребителей города Рудного» в данной ситуации выступает в интересах неограниченного круга лиц, получающих медицинские услуги. Ответчиками являются акимат Костанайской области и управление здравоохранения.

Истец оспаривает законность не только постановления № 284 от 19 июня 2018 года «О реорганизации КГП «Рудненская городская больница», но и Единого перспективного плана развития инфраструктуры больничных организаций Костанайской области до 2025 года, утверждённого резолюцией заместителя акима Костанайской области Марата Жундубаева. На основании именно этого плана в области активно идет процесс объединения лечебных учреждений.

В экономическом суде состоялась беседа сторон, к компромиссу они не пришли. Назначено время первого заседания.

Подавая иск, истец заявил о необходимости принять для его обеспечения такую меру, как приостановление действия оспариваемого постановления. Суд отказал, частная жалоба по этому поводу направлена в коллегию по гражданским делам областного суда.

Кроме того, общественное объединение обратилось с жалобами в прокуратуру Костанайской области, а также в Генеральную прокуратуру РК.

- Учитывая, что обращение по вопросу реорганизации рассматривалось управлением здравоохранения, а также неоднократно освещалось в СМИ, предлагаю тщательно рассмотреть доводы обращения, - говорится в ответе заместителя прокурора Костанайской области Марата АБИШЕВА, направленном заместителю акима области Марату Жундубаеву.