В воскресенье, 30 сентября, в селе Тарановское пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.
Фото с сайта taran-musey.kz
- Слушания пройдут в 11 утра в Доме культуры села Тарановское, - подтвердил «НГ» руководитель аппарата акима Тарановского района Нурлыбек КАКИМЖАНОВ. - В них примут участие представители местного сообщества и СМИ. Все желающие жители области могут приехать на слушания.
На вопрос о том, кому принадлежала инициатива переименовать село, округ и район, Нурлыбек Какимжанов ответить не смог, сообщив, что этот «вопрос не в его компетенции». Заместитель акима Тарановского района Назгуль Манасова, в чьей компетенции, как нам сообщили находится этот вопрос, разговаривать по телефону отказалась.
В районной газете «Маяк» вместе с объявлением о проведении публичных слушаниях вышла статья руководителя отдела культуры и развития языка Тарановского района Светланы КУЛЬЖАНОВОЙ о том, что по географическим меркам Тарановский район расположен на берегу рек Тобол и Аят (прежнее названия Айет).
- Где вода, там жизнь, - пишет Кульжанова. - Поэтому всегда люди заселялись на берегу рек и озер. Мудрое решение наших предков обосноваться на берегу реки - неспроста. Они верили, что река своим течением забирает все плохое и своим потоком оправдает их помыслы и надежды на лучшую жизнь. Пришло время вернуть исконное название.
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Уважаемая Юля. Спорить с людьми у которых мнения навязывают за деньги - БЕЗПОЛЕЗНО
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211: Недавно ты назвала собственную гражданскую позицию провокацией.. С чего это мнение у тебя бултыхается то в одну то в другую струю? Источник:www.ng.kz Игнор! Очередной бред!
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Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang: Лучшее - для кого? И чем оно лучшее? Источник:www.ng.kz Ну хотя бы для себя... не надоело видеть во всем только негатив и бубнеть как бабки на базаре? Живите здесь и сейчас.
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang: В новом названии первая буква другая - специфическая А. На языке нетитульных неавтохтонов, все равно будет писаться как Айет. Следовательно, как ни крути, Луномясовка! Отныне...