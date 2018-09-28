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GREENSOLDIER
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Уважаемая Юля. Спорить с людьми у которых мнения навязывают за деньги - БЕЗПОЛЕЗНО
28.09.18 14:58
таноми52
Постановление облакимата об объединении рудненских больниц обжаловано в суд
211: Недавно ты назвала собственную гражданскую позицию провокацией.. С чего это мнение у тебя бултыхается то в одну то в другую струю? Источник:www.ng.kz Игнор! Очередной бред!
28.09.18 14:56
antonK
На сколько предлагают штрафовать за "деструктивную" одежду в Казахстане
еще голые щиколотки зимой в запрет добавить нужно)
28.09.18 14:55
Трэвэл
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang: Лучшее - для кого? И чем оно лучшее? Источник:www.ng.kz Ну хотя бы для себя... не надоело видеть во всем только негатив и бубнеть как бабки на базаре? Живите здесь и сейчас.
28.09.18 14:51
юля елиссева
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang: В новом названии первая буква другая - специфическая А. На языке нетитульных неавтохтонов, все равно будет писаться как Айет. Следовательно, как ни крути, Луномясовка! Отныне...
28.09.18 14:42
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Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское

Ольга ЛИХОГРАЙ

28 сентября 2018, 11:10 |  Общество

В воскресенье, 30 сентября, в селе Тарановское пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.

Фото с сайта taran-musey.kz

- Слушания пройдут в 11 утра в Доме культуры села Тарановское, - подтвердил «НГ» руководитель аппарата акима Тарановского района Нурлыбек КАКИМЖАНОВ. - В них примут участие представители местного сообщества и СМИ. Все желающие жители области могут приехать на слушания.

На вопрос о том, кому принадлежала инициатива переименовать село, округ и район, Нурлыбек Какимжанов ответить не смог, сообщив, что этот «вопрос не в его компетенции». Заместитель акима Тарановского района Назгуль Манасова, в чьей компетенции, как нам сообщили находится этот вопрос, разговаривать по телефону отказалась.

В районной газете «Маяк» вместе с объявлением о проведении публичных слушаниях вышла статья руководителя отдела культуры и развития языка Тарановского района Светланы КУЛЬЖАНОВОЙ о том, что по географическим меркам Тарановский район расположен на берегу рек Тобол и Аят (прежнее названия Айет).

- Где вода, там жизнь, - пишет Кульжанова. - Поэтому всегда люди заселялись на берегу рек и озер. Мудрое решение наших предков обосноваться на берегу реки - неспроста. Они верили, что река своим течением забирает все плохое и своим потоком оправдает их помыслы и надежды на лучшую жизнь. Пришло время вернуть исконное название.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10969
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.09.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пришло время вернуть исконное название. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445?1538111826


Первоначальное название - Викторовка.
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§ Sniper
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Викторовка.

почему вдруг Викторовка, а не Ивановка ? Есть же предварительное решение областной ономастической комиссии.
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§ Сергей_я
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2591
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.09.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Где вода, там жизнь, - пишет Кульжанова. - Поэтому всегда люди заселялись на берегу рек и озер. Мудрое решение наших предков обосноваться на берегу реки - неспроста. Они верили, что река своим течением забирает все плохое и своим потоком оправдает их помыслы и надежды на лучшую жизнь. Пришло время вернуть исконное название.

Надо же как задвинула. Прям поэтесса. А на деле небось пару слов связать не может.

Цитата:
На вопрос о том, кому принадлежала инициатива переименовать село, округ и район, Нурлыбек Какимжанов ответить не смог, сообщив, что этот «вопрос не в его компетенции»

да потому что это идиотизм чистой воды, поэтому и вопросы не в его компетенции.
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* drakon
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел бы побывать, на этом собрании.
Ничего не получится... :lol:
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* drakon
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

в район Беймбета Майлина.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780340&topic_id=35681&forumid=1#780340

А как это писать - на Английском? Хочу
послать открытки - С Рождеством! Поздравить... :lol:
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§ Сергей_я
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2591
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.09.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А как это писать - на Английском? Хочу
послать открытки - С Рождеством! Позд

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780341&topic_id=35681&forumid=1#780341

https://translit.net/ вот так можно
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§ Сергей_я
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2591
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.09.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хотел бы побывать, на этом собрании.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35681&post_id=780342&order=0&viewmode=flat&pid=780341&forumid=1#780342

да собрание это так для галочки. Даже если там 300 человек будет против а 2-3 подсадных - за, все равно переименуют. В этом сила "инициативной группы"
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§ юля елиссева
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.09.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коли в Кустанае улицу Тарана переименовали в Тауелсиздик, то и Тарановку, по логике надо переименовать в Тауелсиздиковку, а район в Тауелсиздиковский!
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§ юля елиссева
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.09.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Айет вообще странное название. Ай - это Луна, ет - это мясо. Луномясовка какая-то получается!
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* yudjin
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5538
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.09.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, а ономасты гр...ные не дремлют... как и предполагал, активизировались осенью, чтобы к пиру незалежности рапортовать не о реальных достижениях и фактическом благополучии людей и расцвете села, а о переименовании.

Цитата:
На вопрос о том, кому принадлежала инициатива переименовать село, округ и район, Нурлыбек Какимжанов ответить не смог, сообщив, что этот «вопрос не в его компетенции»

бэээ...мээээ.... А у нас власть вообще имеет компетенцию?
А якобы инициативная группа, как это делается, чисто формальная... навязанная акиматом и идеи всё идут не от нищего народа, а от баев из астаны.

Помнится, на слушаниях 5.12.2016 в акимате города чиновники и депутаты говорили, что есть село и район с именем ЗЕМЛЯКА ТАРАНА... достаточно и их трогать не будут!
Во как.. быстро всё забывается у двуличных людишек?
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§ Trueman4400
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 28.09.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо сказать, что одной улицы Майлина в Костанае, конечно мало, для масштаба его личности. Он родился в этом районе, стал автором многих произведений. Полный сборник его трудов аж в четырех томах! Его арест, потом реабилитация. Он и память о нем заслуживает, чтобы в его честь назывался этот район.
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§ 211
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4755
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.09.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они верили, что река своим течением забирает все плохое и своим потоком оправдает их помыслы и надежды на лучшую жизнь. Пришло время вернуть исконное название.


Хех..
Ну она загнула то..
Воду как не называй, она и останется водой и болезни и все такое лечить будет так же..
Пора бы научиться говорить правду прямо в глаза и не отводя взгляда, Таран такой то такой то, кровопийца, коммунист и тому подобное и тд и тп, не важно, исходя из сегодняшней политической ситуации..
И люди к вам потянутся..
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* drakon
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14671
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, в моём детстве уже переименовывали
Тарановский в Тобольский район.
Затем всё вернулось назад... :lol: :oops: :-o
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§ таноми52
Re: Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.09.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вопрос о том, кому принадлежала инициатива переименовать село, округ и район, Нурлыбек Какимжанов ответить не смог, сообщив, что этот «вопрос не в его компетенции». Заместитель акима Тарановского района Назгуль Манасова, в чьей компетенции, как нам сообщили находится этот вопрос, разговаривать по телефону отказалась.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32445#780344

Знаменательный ответ! Что они ещё могут нам сказать, если обладают здравым смыслом?
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* yudjin
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5538
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.09.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну она загнула то..

сектантка ёптить... нурлыкунка

Цитата:
211:
не важно, исходя из сегодняшней политической ситуации..


ой бай, Мереке Заканович, я не узнаю вас в гриме?
А у таких чиновниц куда ветер туда дым... лишь бы лишь бы усидеть.
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