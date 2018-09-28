Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское

В воскресенье, 30 сентября, в селе Тарановское пройдут публичные слушания по инициативе о переименовании села Тарановское в село Айет, Тарановского сельского округа в Айетский сельский округ, а Тарановский район - в район Беймбета Майлина.

Фото с сайта taran-musey.kz

- Слушания пройдут в 11 утра в Доме культуры села Тарановское, - подтвердил «НГ» руководитель аппарата акима Тарановского района Нурлыбек КАКИМЖАНОВ. - В них примут участие представители местного сообщества и СМИ. Все желающие жители области могут приехать на слушания.

На вопрос о том, кому принадлежала инициатива переименовать село, округ и район, Нурлыбек Какимжанов ответить не смог, сообщив, что этот «вопрос не в его компетенции». Заместитель акима Тарановского района Назгуль Манасова, в чьей компетенции, как нам сообщили находится этот вопрос, разговаривать по телефону отказалась.

В районной газете «Маяк» вместе с объявлением о проведении публичных слушаниях вышла статья руководителя отдела культуры и развития языка Тарановского района Светланы КУЛЬЖАНОВОЙ о том, что по географическим меркам Тарановский район расположен на берегу рек Тобол и Аят (прежнее названия Айет).

- Где вода, там жизнь, - пишет Кульжанова. - Поэтому всегда люди заселялись на берегу рек и озер. Мудрое решение наших предков обосноваться на берегу реки - неспроста. Они верили, что река своим течением забирает все плохое и своим потоком оправдает их помыслы и надежды на лучшую жизнь. Пришло время вернуть исконное название.