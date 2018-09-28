Бегун из Костанайской области признан лучшим легкоатлетом мира
kazathletics.kz
В дни чемпионата мира среди ветеранов по легкой атлетике в Малаге казахстанский спортсмен Сергей Поликарпов назван лучшим легкоатлетом 2017 года в беге на длинные дистанции, сообщает kazathletics.kz.
Фото kazathletics.kz
Чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов состоялся в сентябре этого года в испанской Малаге. Во время официальных мероприятий, проходивших в дни этих соревнований, было объявлено, что казахстанский бегун Сергей Поликарпов признан лучшим легкоатлетом-ветераном мира 2017 года в беге на длинные дистанции.
Есть все основания причислить костанайца Сергея Поликарпова к категории самых именитых легкоатлетов-ветеранов. Он – многократный чемпион мира среди ветеранов в беге на 5000 и 10000 метров. Сергей Поликарпов на протяжении многих лет побеждает на крупнейших международных соревнованиях – чемпионатах мира, Всемирных играх среди ветеранов и других стартах. Например, на Всемирных играх 2013 года Поликарпов не только победил на своих «обязательных» дистанциях 5000 и 10000 метров, но и завоевал золото еще и в полумарафоне.
Не менее удачным для спортсмена из Костанайской области стал 2017 года, где помимо успехов на дорожке он был признан лучшим легкоатлетом мира в беге на длинные дистанции среди ветеранов. Сертификат именитому казахстанскому спортсмену будет вручен позднее.
Отметим, что 19 октября Сергею Поликарпову исполнится 60 лет.
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