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Бегун из Костанайской области признан лучшим легкоатлетом мира

kazathletics.kz

28 сентября 2018, 09:46 |  Спорт

В дни чемпионата мира среди ветеранов по легкой атлетике в Малаге казахстанский спортсмен Сергей Поликарпов назван лучшим легкоатлетом 2017 года в беге на длинные дистанции, сообщает kazathletics.kz.

Фото kazathletics.kz

Чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов состоялся в сентябре этого года в испанской Малаге. Во время официальных мероприятий, проходивших в дни этих соревнований, было объявлено, что казахстанский бегун Сергей Поликарпов признан лучшим легкоатлетом-ветераном мира 2017 года в беге на длинные дистанции.

Есть все основания причислить костанайца Сергея Поликарпова к категории самых именитых легкоатлетов-ветеранов. Он – многократный чемпион мира среди ветеранов в беге на 5000 и 10000 метров. Сергей Поликарпов на протяжении многих лет побеждает на крупнейших международных соревнованиях – чемпионатах мира, Всемирных играх среди ветеранов и других стартах. Например, на Всемирных играх 2013 года Поликарпов не только победил на своих «обязательных» дистанциях 5000 и 10000 метров, но и завоевал золото еще и в полумарафоне.

Не менее удачным для спортсмена из Костанайской области стал 2017 года, где помимо успехов на дорожке он был признан лучшим легкоатлетом мира в беге на длинные дистанции среди ветеранов. Сертификат именитому казахстанскому спортсмену будет вручен позднее.

Отметим, что 19 октября Сергею Поликарпову исполнится 60 лет.
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: Бегун из Костанайской области признан лучшим легкоатлетом...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.09.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже подумал, что статья про бегуна уровня нашего Кайрке, а тут старый пень (шутка). Мои искренние поздравления пенсу!!!
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