На сколько предлагают штрафовать за "деструктивную" одежду в Казахстане

Названы предполагаемые суммы штрафов за ношение одежды и атрибутов деструктивных религиозных течений. Соответствующие поправки выдвинул Сенат, возвращая в Мажилис законопроект по вопросам религиозной деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Законопроект, который запретит ношение определенного вида одежды и ограничит виды разрешенных бород, вызвал споры среди казахстанской общественности.

"Не на каждую бороду (будет введен запрет - прим.). Будут даны эскизы и характерные признаки", - ранее разъяснял проект закона Нурлан Ермекбаев, будучи министром по делам религий и гражданского общества.

Теперь Сенат внес в проект закона свои поправки, огласив размеры штрафов за нарушение норм.

Использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным религиозным течениям, повлекут предупреждение или штраф для физических лиц в размере 50 МРП, юридических лиц - в размере 100 МРП, что составляет 120 и 240 тысяч тенге соответственно. В целом проявление религиозного радикализма влечет предупреждение либо штраф для физических лиц в размере 50 МРП, юридических лиц - в размере 100 МРП.

Если госслужащий или любой работник организации, которая финансируется из госбюджета или Нацбанком, использует служебное положение в интересах религиозных объединений или станет принуждать кого-либо к участию в деятельности религиозных объединений, обрядах и обучении религии, то в качестве наказания сенаторы определили для него предупреждение либо штраф в размере 50 МРП. ПРи условии, что его действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

В поправках уточняется, что действия или бездействие, предусмотренное этими нововведениями, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф для физических лиц в размере 200 МРП (481 тысяча тенге), должностных лиц - в размере 300 (721 500 тенге), юридических лиц - в размере 500 МРП (1,2 миллиона тенге) с запрещением их деятельности.