Глава Нацбанка - о курсе тенге, новых условиях для депозитов и пенсионных накоплений
Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев перечислил причины ослабления национальной валюты в последние месяцы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©
"Ослабление тенге было вызвано, в первую очередь, внешними факторами. Это общее укрепление доллара к валютам развивающихся стран вследствие повышения ставок ФРС (Федеральной резервной системой). Подробную статистику по основным валютам развивающихся стран мы приводим еженедельно на нашем сайте. С начала года те страны, которые более активно представлены в нашем товарообороте, например национальная валюта Турции - на 62 процента, нацвалюта Индии ослабла на 14 процентов, в Китае юань ослаб на 6 процентов", - сообщил Данияр Акишев.
Он добавил, что в развитых странах, таких как Австралия, Новая Зеландия, также ослабла нацвалюта - на 8,6 и 3 процента соответственно.
"Второй фактор, который также оказал негативное влияние и способствовал волатильности, - это объявление, а в будущем - ужесточение антироссийских санкций. На этом фоне ослабление российского рубля с начала года составило около 15 процентов. По нашим оценкам, ожидание будущих негативных событий на российском рынке имело, скорее, психологическое воздействие, так как фундаментальные факторы платежного баланса России свидетельствуют об отсутствии причин для ослабления российского рубля. Несмотря на то, что частичная корреляция тенге и рубля существует преимущественно на коротком горизонте времени, в долгосрочном периоде обменный курс тенге определяется состоянием всего платежного баланса Казахстана, который отражает действие всех факторов. Это цены на нефть, курсы валют стран торговых партнеров, особенности ведения бизнеса как в Казахстане, так и в соседних странах", - добавил Акишев.
Данияр Акишев также призвал казахстанцев воздержаться в случае отсутствия объективной необходимости от перевода активов из одной валюты в другую в период волатильности тенге, чтобы избежать рисков.
C 1 октября в Казахстане вместо единого уровня гарантирования по всем депозитам максимальные ставки по депозитам будут разными в зависимости от срока и вида вклада. Вкладчикам теперь доступны три категории вкладов в тенге с разным уровнем ликвидности и доходности.
"Если вкладчик готов открыть сберегательный депозит и не изымать с него деньги в течение всего срока, он получит не только самый высокий доход, но и самую большую защиту - 15 миллионов тенге. Другие виды вкладов предполагают более высокую ликвидность, то есть возможность досрочного изъятия, но по ним устанавливается меньшая ставка и более низкий уровень защиты - 10 миллионов тенге", - пояснил Акишев.
В свою очередь, предельная ставка по депозитам в валюте останется на уровне 1 процента.
Объем депозитов на конец августа 2018 года составил 17,7 триллиона тенге. За 8 месяцев этого года депозиты в национальной валюте увеличились на 4,1 процента и достигли 9,5 триллиона тенге, в иностранной сократились на 2,5 процента, до 8,1 триллиона тенге. Уровень долларизации депозитов в августе составил 46 процентов, в начале года - 47,7 процента.
Вкладчик будет самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую будет передавать свои пенсионные накопления, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев. При этом, согласно разработанной Нацбанком концепции, ЕНПФ по-прежнему будет единым учётным центром и администратором всех пенсионных счетов, передает informburo.kz. Такие предложения сейчас обсуждаются с Правительством РК.
"У вкладчика должен быть выбор, – считает глава Нацбанка. – Мы хорошо управляем деньгами, мы гордимся этим. Но на этом рынке должна быть конкуренция. Вкладчик сам должен выбирать компанию и инвестиционную стратегию".
Данияр Акишев напомнил, что часть пенсионных активов уже передана внешнему управляющему Aviva Investors по мандату "Глобальные облигации развивающихся рынков". По остальным мандатам идёт передача пенсионных активов либо объявлен тендер на выбор внешних управляющих.
Национальный банк изменил стратегическое распределение валютного портфеля ЕНПФ, и теперь средства вкладчиков могут быть инвестированы в различные индексные фонды, в том числе и внешние.
В апреле 2018 года в портфеле ЕНПФ появились активы во внешнем управлении. Первой внешней управляющей компанией стала британская компания Aviva Investors Global Services Limited, которой передали 220 млн долларов (72 млрд тенге).
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 190
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Уважаемая Юля. Спорить с людьми у которых мнения навязывают за деньги - БЕЗПОЛЕЗНО
Постановление облакимата об объединении рудненских больниц обжаловано в суд
211: Недавно ты назвала собственную гражданскую позицию провокацией.. С чего это мнение у тебя бултыхается то в одну то в другую струю? Источник:www.ng.kz Игнор! Очередной бред!
На сколько предлагают штрафовать за "деструктивную" одежду в Казахстане
еще голые щиколотки зимой в запрет добавить нужно)
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang: Лучшее - для кого? И чем оно лучшее? Источник:www.ng.kz Ну хотя бы для себя... не надоело видеть во всем только негатив и бубнеть как бабки на базаре? Живите здесь и сейчас.
Слушания по переименованию села, округа и района пройдут в селе Тарановское
Victor Yang: В новом названии первая буква другая - специфическая А. На языке нетитульных неавтохтонов, все равно будет писаться как Айет. Следовательно, как ни крути, Луномясовка! Отныне...