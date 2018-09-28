Глава Нацбанка - о курсе тенге, новых условиях для депозитов и пенсионных накоплений

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев перечислил причины ослабления национальной валюты в последние месяцы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Ослабление тенге было вызвано, в первую очередь, внешними факторами. Это общее укрепление доллара к валютам развивающихся стран вследствие повышения ставок ФРС (Федеральной резервной системой). Подробную статистику по основным валютам развивающихся стран мы приводим еженедельно на нашем сайте. С начала года те страны, которые более активно представлены в нашем товарообороте, например национальная валюта Турции - на 62 процента, нацвалюта Индии ослабла на 14 процентов, в Китае юань ослаб на 6 процентов", - сообщил Данияр Акишев.

Он добавил, что в развитых странах, таких как Австралия, Новая Зеландия, также ослабла нацвалюта - на 8,6 и 3 процента соответственно.

"Второй фактор, который также оказал негативное влияние и способствовал волатильности, - это объявление, а в будущем - ужесточение антироссийских санкций. На этом фоне ослабление российского рубля с начала года составило около 15 процентов. По нашим оценкам, ожидание будущих негативных событий на российском рынке имело, скорее, психологическое воздействие, так как фундаментальные факторы платежного баланса России свидетельствуют об отсутствии причин для ослабления российского рубля. Несмотря на то, что частичная корреляция тенге и рубля существует преимущественно на коротком горизонте времени, в долгосрочном периоде обменный курс тенге определяется состоянием всего платежного баланса Казахстана, который отражает действие всех факторов. Это цены на нефть, курсы валют стран торговых партнеров, особенности ведения бизнеса как в Казахстане, так и в соседних странах", - добавил Акишев.

Данияр Акишев также призвал казахстанцев воздержаться в случае отсутствия объективной необходимости от перевода активов из одной валюты в другую в период волатильности тенге, чтобы избежать рисков.

C 1 октября в Казахстане вместо единого уровня гарантирования по всем депозитам максимальные ставки по депозитам будут разными в зависимости от срока и вида вклада. Вкладчикам теперь доступны три категории вкладов в тенге с разным уровнем ликвидности и доходности.

"Если вкладчик готов открыть сберегательный депозит и не изымать с него деньги в течение всего срока, он получит не только самый высокий доход, но и самую большую защиту - 15 миллионов тенге. Другие виды вкладов предполагают более высокую ликвидность, то есть возможность досрочного изъятия, но по ним устанавливается меньшая ставка и более низкий уровень защиты - 10 миллионов тенге", - пояснил Акишев.

В свою очередь, предельная ставка по депозитам в валюте останется на уровне 1 процента.

Объем депозитов на конец августа 2018 года составил 17,7 триллиона тенге. За 8 месяцев этого года депозиты в национальной валюте увеличились на 4,1 процента и достигли 9,5 триллиона тенге, в иностранной сократились на 2,5 процента, до 8,1 триллиона тенге. Уровень долларизации депозитов в августе составил 46 процентов, в начале года - 47,7 процента.