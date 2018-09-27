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Казахстан и Россия договорились не вводить запрет на поставки мяса

27 сентября 2018, 16:33 |  Государство

Казахстан и Россия дали время друг другу до осени 2019 года на завершение процедур по интеграции двух систем по контролю за поставками продукции животноводства, передает Informburo.kz.

Казахстан и Россия договорились отложить запрет на поставки продукции животноводства до октября 2019 года, сообщил заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Турсын Кабдулданов.

"Казахстанская сторона готова интегрироваться и завершить эти процедуры полностью в мае 2019 года. Российская сторона планирует завершение этих мероприятий в октябре 2019 года. До октября 2019 года вопросы ограничения экспорта или импорта животных и животноводческой продукции не рассматриваются", – сказал Турсын Кабдулданов на брифинге в пресс-центре Министерства сельского хозяйства РК.

26 сентября глава "Россельхознадзора" Сергей Данкверт заявил, что тотального запрета на продукцию животноводства из Казахстана может не быть. Он положительно оценил реакцию казахстанской стороны на угрозу ограничения поставок продукции животноводства из Казахстана.

"Россельхознадзор" и казахстанские специалисты 26 сентября в Москве подписали межведомственное соглашение об этапах интеграции информационных систем двух стран. Соглашение представляет собой план обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между компонентом "Меркурий" российской информационной системы в области ветеринарии "Ветис" (РФ) и Единой автоматизированной системой управления АПК Казахстана (ЕАСУ АПК).

Сейчас казахстанские документы не позволяют точно определить место происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции. Таким образом продукция представляет риск для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны.

Ранее в МСХ РК заявили, что считают претензии "Россельхознадзора" безосновательными, и для урегулирования ситуации направили в Россию специалистов. В Минсельхозе тоже есть претензии к оформлению продукции, ввозимой из РФ.

Речь идёт об отсутствии 32-значного кода ветеринарного сертификата товара, без которого нельзя проверить подлинность документов на товары в российской информационной системе "Меркурий". В связи с чем МСХ также рассматривает возможность введения ограничений на поставки продукции из РФ.
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