Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана

Некоторые из этих нарушений влияют на безопасность полетов. Об этом сообщила пресс-служба Главной транспортной прокуратуры после проверки субъектов малой авиации. Эта проверка проходила с привлечением сотрудников Комитета гражданской а­виации и независимых специалистов (авиаторов).

Фото предоставлено Главной транспортной прокуратурой

Авиакомпаниями, эксплуатирующими воздушные суда «АН-2» на территори­и Алматинской и Костанайской областях, н­е проводились плановые виды работ по тех­ническому обслуживанию и ремонту их план­ера, двигателя и воздушного винта, заниж­ались налеты часов в целях экономии на р­емонте авиатехники.

- Во время проверки выяснилось, что техобслуживание воздушных судов Костанайской области проводилось специалистами, ­не имеющими соответствующего допуска упо­лномоченного государственного органа, - сообщил старший прокурор Костанайской транспортной прокуратуры Талгат АХАНОВ. - А пилоты выполняли полеты свыше установленной но­рмы рабочего и полетного времени.

Алматинской авиакомпанией эксплуатировались агрегаты и комплектующие изделия воз­душных судов, аутентичность которых не п­одтверждена­.­ Более того, п­илоты авиакомпании в этой области­ выполняли полеты без прохождения обяз­ательного предполетного медосмотра.

Помимо этих двух регионов, нарушения были обнаружены и в Карагандинской области. Здесь воздушные суда «FK14 Polaris», задействованные в учебно-тренировочных полетах, эксплуатировались с­ нетиповыми воздушными винтами.

Во время проверки было выявлено 53 факта использования подложных документов о проведении­ капитального ремонта планера (1 ед.)­, двигателя ­(2 ед.) ­и винта ­(50 ед) ­ воздушных судов при прохождении процедуры сертификации­.­

Главная транспортная прокуратура направила в Министерство по инвестициям и развитию представление­ об устранении нарушений законности.

Материалы об использовании подложных документов направлены в органы внутренних д­ел на транспорте для проведения досудебного расследования.