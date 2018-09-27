Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
Некоторые из этих нарушений влияют на безопасность полетов. Об этом сообщила пресс-служба Главной транспортной прокуратуры после проверки субъектов малой авиации. Эта проверка проходила с привлечением сотрудников Комитета гражданской авиации и независимых специалистов (авиаторов).
Фото предоставлено Главной транспортной прокуратурой
Авиакомпаниями, эксплуатирующими воздушные суда «АН-2» на территории Алматинской и Костанайской областях, не проводились плановые виды работ по техническому обслуживанию и ремонту их планера, двигателя и воздушного винта, занижались налеты часов в целях экономии на ремонте авиатехники.
- Во время проверки выяснилось, что техобслуживание воздушных судов Костанайской области проводилось специалистами, не имеющими соответствующего допуска уполномоченного государственного органа, - сообщил старший прокурор Костанайской транспортной прокуратуры Талгат АХАНОВ. - А пилоты выполняли полеты свыше установленной нормы рабочего и полетного времени.
Алматинской авиакомпанией эксплуатировались агрегаты и комплектующие изделия воздушных судов, аутентичность которых не подтверждена. Более того, пилоты авиакомпании в этой области выполняли полеты без прохождения обязательного предполетного медосмотра.
Помимо этих двух регионов, нарушения были обнаружены и в Карагандинской области. Здесь воздушные суда «FK14 Polaris», задействованные в учебно-тренировочных полетах, эксплуатировались с нетиповыми воздушными винтами.
Во время проверки было выявлено 53 факта использования подложных документов о проведении капитального ремонта планера (1 ед.), двигателя (2 ед.) и винта (50 ед) воздушных судов при прохождении процедуры сертификации.
Главная транспортная прокуратура направила в Министерство по инвестициям и развитию представление об устранении нарушений законности.
Материалы об использовании подложных документов направлены в органы внутренних дел на транспорте для проведения досудебного расследования.
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