На день без холодной воды останутся два района в Костанае

Как сообщили в пресс-службе акима города, отключение холодной воды связано с проведением ремонтных работ на сетях в поселке Дружба.

Иллюстративное фото Vistanews.ru

На время проведение работ подача ХВС будет приостановлена в п. Дружба и п.Ударник. Отключат воду в 8.00 пятницы, 28 сентября, а возобновят подачу уже ночью - в 1.00 субботы, 29 сентября.