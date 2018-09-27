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На день без холодной воды останутся два района в Костанае
27 сентября 2018, 11:00 | ЖКХ
Как сообщили в пресс-службе акима города, отключение холодной воды связано с проведением ремонтных работ на сетях в поселке Дружба.
Иллюстративное фото Vistanews.ru
На время проведение работ подача ХВС будет приостановлена в п. Дружба и п.Ударник. Отключат воду в 8.00 пятницы, 28 сентября, а возобновят подачу уже ночью - в 1.00 субботы, 29 сентября.
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