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Финалист Лиги Европы принес "Тоболу" победу над "Акжайыком"
26 сентября 2018, 20:14 | Спорт
Он провел без замен 25 матчей в текущем сезоне КПЛ.
Футболисты "Акжайыка" проиграли костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 26 сентября, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 0:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Победный гол "Тобола" на 81-й минуте забил капитан сборной Грузии Джаба Канкава. Для 32-летнего хавбека, который отыграл без замен все 25 матчей КПЛ, этот мяч стал третьим в сезоне. В "Тобол" Канкава перешел в начале года, а известен он по выступлениям за "Днепр", с которым в 2015 году играл в финале Лиги Европы.
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