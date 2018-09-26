Финалист Лиги Европы принес "Тоболу" победу над "Акжайыком"

Он провел без замен 25 матчей в текущем сезоне КПЛ.





Футболисты "Акжайыка" проиграли костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 26 сентября, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 0:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь



Победный гол "Тобола" на 81-й минуте забил капитан сборной Грузии Джаба Канкава. Для 32-летнего хавбека, который отыграл без замен все 25 матчей КПЛ, этот мяч стал третьим в сезоне. В "Тобол" Канкава перешел в начале года, а известен он по выступлениям за "Днепр", с которым в 2015 году играл в финале Лиги Европы.

