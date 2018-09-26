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Добринцофф
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таноми52
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elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
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Флуд и оффтопик (часть 3)
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Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии

Евгений ШИБАРШИН

26 сентября 2018, 19:00 |  Общество

Сегодня, 26 сентября, актив областного филиала партии «Нур Отан» подвел промежуточные итоги своей работы по реализации инициатив председателя партии, президента РК Нурсултана Назарбаева по социальной модернизации Казахстана.

- Наша партия должна быть главным носителем ценностей модернизации и одновременно одним из ключевых движущих сил системных изменений, - отметил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен АШИМБАЕВ, приехавший в Костаная для участия в совещании.

Он рассказал о работе по проектам, которые выбрал «Нур Отан» для успешной реализации социальных инициатив, обозначенных своим лидером. В частности, свое место в процессе внедрения цифровизации партийцы видят в обучении граждан новым технологиям. Для этого в Казахстане уже создали более 500 IT-классов. Всего их будет 1 000. В том числе 20 центров - для людей старшего возраста. Для поддержки малого и среднего бизнеса создан единый информационной центр, через который можно узнать о наличии свободных земельных участков. Занимаются организации партии власти и проектами по реконструкции школьных столовых и спортплощадок, а также улучшением работы библиотек.

Важным направлением во внутрипартийной деятельности Ашимбаев назвал работу с резервом кадров. Признав, что до последнего времени она велась формально.

- Мы меняем подходы, - сказал он. – Мы хотим иметь реальный кадровый резерв, откуда будут выдвигаться люди в партийные списки маслихатов и мажилис, а также для назначения на административные должности в госорганах, включая акиматы и министерства.

В то же время заместитель председателя предостерег от повального приема в партию и призвал своих коллег оперативно реагировать на нужды населения, а при необходимости для решения проблем обращаться в центральный аппарат.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, возглавляющий региональный филиал партии, тут же попросил поддержки по нескольким вопросам. В частности, сообщил, что в Астане пока не находит понимания его предложение о переоборудовании под студенческие общежития брошенных зданий в Аркалыке и Рудном.

- Так будет дешевле, - пояснил аким области. - Мы готовы начать работы хоть завтра, но наши предложения не принимают.

Первый заместитель председателя партии дал поручения присутствующим на совещании сотрудникам центрального аппарата.

Фото Евгения ШИБАРШИНА
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§ 211
Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4744
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.09.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наша партия должна быть главным носителем ценностей модернизации и 

Нет, главный носитель и катализатор айти или как их там технологий, все таки Европа и какая то там Азия типа Южной Кореи и Тайваньчика..
Мы все таки по технологиям плетемся в самом хвосте, можно сказать в дырке мировой цифровизации..
В туалеты на улице с вырытыми вручную ямами до сих пор ходим там и вытираемся российской бумагой, вместо посещения биде с теплой водой, о чем это вы, о какой модернизации речь, если извините наши жж...пы в собственных фекалиях?
Замараны..

[Исправлено: 211, 26.09.2018 - 19:39]
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