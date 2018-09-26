Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии

Сегодня, 26 сентября, актив областного филиала партии «Нур Отан» подвел промежуточные итоги своей работы по реализации инициатив председателя партии, президента РК Нурсултана Назарбаева по социальной модернизации Казахстана.

- Наша партия должна быть главным носителем ценностей модернизации и одновременно одним из ключевых движущих сил системных изменений, - отметил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен АШИМБАЕВ, приехавший в Костаная для участия в совещании.

Он рассказал о работе по проектам, которые выбрал «Нур Отан» для успешной реализации социальных инициатив, обозначенных своим лидером. В частности, свое место в процессе внедрения цифровизации партийцы видят в обучении граждан новым технологиям. Для этого в Казахстане уже создали более 500 IT-классов. Всего их будет 1 000. В том числе 20 центров - для людей старшего возраста. Для поддержки малого и среднего бизнеса создан единый информационной центр, через который можно узнать о наличии свободных земельных участков. Занимаются организации партии власти и проектами по реконструкции школьных столовых и спортплощадок, а также улучшением работы библиотек.

Важным направлением во внутрипартийной деятельности Ашимбаев назвал работу с резервом кадров. Признав, что до последнего времени она велась формально.

- Мы меняем подходы, - сказал он. – Мы хотим иметь реальный кадровый резерв, откуда будут выдвигаться люди в партийные списки маслихатов и мажилис, а также для назначения на административные должности в госорганах, включая акиматы и министерства.

В то же время заместитель председателя предостерег от повального приема в партию и призвал своих коллег оперативно реагировать на нужды населения, а при необходимости для решения проблем обращаться в центральный аппарат.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, возглавляющий региональный филиал партии, тут же попросил поддержки по нескольким вопросам. В частности, сообщил, что в Астане пока не находит понимания его предложение о переоборудовании под студенческие общежития брошенных зданий в Аркалыке и Рудном.

- Так будет дешевле, - пояснил аким области. - Мы готовы начать работы хоть завтра, но наши предложения не принимают.

Первый заместитель председателя партии дал поручения присутствующим на совещании сотрудникам центрального аппарата.

Фото Евгения ШИБАРШИНА