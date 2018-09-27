Средняя оптовая цена на дизельное топливо по стране находится в пределах 188-189 тенге, проблем с наличием топлива в Казахстане нет. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Может, где-то в Астане и повысилась (цена на дизтопливо - прим.), но в среднем оптовая цена около 188-189 тенге по стране. Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны. Да, есть цены выше, но это на импортируемое дизтопливо из России. Это в основном в приграничных с Российской Федерацией регионах. В целом никаких проблем с наличием дизтоплива в стране нет", - заверил глава Минэнерго.
Министр сообщил, что прогнозы об удешевлении дизтоплива в ноябре сохранятся.
По данным пресс-службы министерства, в настоящее время все три нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме с ежесуточным производством дизельного топлива и последующей отгрузкой на внутренний рынок.
Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
Как неоригинально. Пора уже акимату креативщиков нанимать.
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
Vital: Тогда нанимайте репититоров по каз яз и плотно заставляйте их учить. Без языка они тут не выживут. Источник:www.ng.kz Блин, когда ж до всех дойдёт, что дело не в языке! А дело в...
Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.
Ваши вопросы редакции и сообществу
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ если ВЫ чтите и прошу блюдете мораль Прошу Вас ответить почему удалены мои ОСТАВЛЯЮ за собой право обратитьтся в суд за нарушение ВАМИ закона
Нет пандуса в новом ЦОНе на углу Тауелсиздик-Абая в Костанае
Был там в понедельник, при мне человека поднимали на подъемнике. В тот же день оплачивал услугу по регистрации недвижимости через Мультикассу, комиссия составила 100 тенге.