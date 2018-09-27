Форум
Dron
Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
Как неоригинально. Пора уже акимату креативщиков нанимать.
27.09.18 15:04
таноми52
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
Vital: Тогда нанимайте репититоров по каз яз и плотно заставляйте их учить. Без языка они тут не выживут. Источник:www.ng.kz Блин, когда ж до всех дойдёт, что дело не в языке! А дело в...
27.09.18 15:03
Sniper
Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.
27.09.18 14:47
GREENSOLDIER
Ваши вопросы редакции и сообществу
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ если ВЫ чтите и прошу блюдете мораль Прошу Вас ответить почему удалены мои ОСТАВЛЯЮ за собой право обратитьтся в суд за нарушение ВАМИ закона
27.09.18 14:45
Азеке
Нет пандуса в новом ЦОНе на углу Тауелсиздик-Абая в Костанае
Был там в понедельник, при мне человека поднимали на подъемнике. В тот же день оплачивал услугу по регистрации недвижимости через Мультикассу, комиссия составила 100 тенге.
27.09.18 14:34
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев

27 сентября 2018, 08:35 |  Государство

Средняя оптовая цена на дизельное топливо по стране находится в пределах 188-189 тенге, проблем с наличием топлива в Казахстане нет. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Может, где-то в Астане и повысилась (цена на дизтопливо - прим.), но в среднем оптовая цена около 188-189 тенге по стране. Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны. Да, есть цены выше, но это на импортируемое дизтопливо из России. Это в основном в приграничных с Российской Федерацией регионах. В целом никаких проблем с наличием дизтоплива в стране нет", - заверил глава Минэнерго.

Министр сообщил, что прогнозы об удешевлении дизтоплива в ноябре сохранятся. 

По данным пресс-службы министерства, в настоящее время все три нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме с ежесуточным производством дизельного топлива и последующей отгрузкой на внутренний рынок.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.09.18 13:26 Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
27.09.18 12:59 Одна из клиник Костаная отказалась от бесплатного обслуживания населения
27.09.18 11:34 Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
27.09.18 11:00 На день без холодной воды останутся два района в Костанае
27.09.18 09:40 Евгений ШИБАРШИН: Пропагандистский скачок
26.09.18 20:14 Финалист Лиги Европы принес "Тоболу" победу над "Акжайыком"
26.09.18 19:00 Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии
26.09.18 18:50 Запретить анонимные онлайн-платежи намерены в Казахстане
26.09.18 17:08 Заместителя акима Аркалыка оштрафовали за незаконное вмешательство в бизнес
26.09.18 16:51 Погода в последние дни сентября в Костанайской области - бабье лето в разгаре

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Мишаня
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.09.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поднажмите чуток, в РФ на АЗС 44 в среднем. Немного осталось! Только качество неплохо бы тоже поднажать :-)
Профайл

§ Добринцофф
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6185
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.09.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32429

Проблема не с дизтопливом,а сценой на него.

Цитата:
Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32429

Сообщаю из Кустаная ,специально для министра,на Мунае 210,Эталон 215,на Гелиосе за наличку не продают только по картам или талонам и это всё летняя,а через месяц у нас зима наступает будем с зимней бодяжить ,та уже 240-260 всё норм.проблем нет.

[Исправлено: Добринцофф, 27.09.2018 - 09:06]
Профайл

§ pro100tak
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.09.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да если бы он рулил еще заправками, а не только информацией. Собственно во всех отраслях так. Цены бы таким министрам не было...
Профайл

§ Мишаня
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.09.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сообщаю из Кустаная ,специально для министра,на Мунае 210,Эталон 215

Так министр откорячился - Цитата:
Да, есть цены выше, но это на импортируемое дизтопливо из России. Это в основном в приграничных с Российской Федерацией регионах
Так что все честно!
Профайл

§ Lex
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.09.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в советском кино: "какая омерзительная рожа". Только болтать да отмывать способны.
Профайл

§ Vital
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.09.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

В некоторых ваших центральных регионов дт уже по 48руб. Это из за вас в нашей НЕЗАВИСИМОЙ и ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ стране ростут цены на топливо. Вы давайте там разбиритесь уже с вашими нефте- магнатами:))))
П.с Седня в астане на флагмане страны казмунайгаз 189 теньге . А в костанайской обл 193.
Профайл

§ alex_60
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны///


в январе было 3328 азс в кз.
и он со всех получает оперативную информацию.
и что дальше?
что делает он на основе этой информации.
думаю ничего.
комментирует только.
адский труд.
Профайл

§ alex_60
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рс
два заместителя Бозумбаева, вице министры, и директор департамента
министерства энергетики в марте и июне 2018 года арестованы по коррупционным статьям.
а он как как ни в чем ни бывало.
сидит в своем кресле.
и комментирует.
Профайл

* Sniper
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да и причем тут энергетика и цены на дизтопливо? Тоже самое, что сельхознаука и д/садики. Сравнение неудачное. Было уже такое в этом безумном государстве)))))
Профайл

§ Vital
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6195
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.09.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О.. только что увидел уже 196 казмунайгаз. Каждый день подымают цены
Профайл

§ alex_60
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Да и причем тут энергетика и цены на дизтопливо?


это кому вопрос?
Бозумбаеву, который министр энергетики?
то есть с ваших слов он к ценам на дизтоплива не имеет отношение?
а зачем он тогда на всю страну.
про дизтопливо.
//Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело...///
Профайл

* Sniper
Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.09.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
который министр энергетики

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=780181&topic_id=35661&forumid=1#780181

должны быть министры нефтянной промышленности)))) и топливной промышленности))) причем тут мои любимые трансформаторы и весь этот бардак???
Профайл

§ Сыкымы
Re: Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что делает он на основе этой информации.
думаю ничего.
комментирует только.
адский труд.

в каждом деле, в каждой дырке должен быть свой профессианальный камминтатар 8-)
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 224
Пользователей: 7
Всего: 231

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх