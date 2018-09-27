Проблем с дизтопливом нет - Бозумбаев

Средняя оптовая цена на дизельное топливо по стране находится в пределах 188-189 тенге, проблем с наличием топлива в Казахстане нет. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Может, где-то в Астане и повысилась (цена на дизтопливо - прим.), но в среднем оптовая цена около 188-189 тенге по стране. Я каждое утро получаю оперативную информацию со всех заправок нашей страны. Да, есть цены выше, но это на импортируемое дизтопливо из России. Это в основном в приграничных с Российской Федерацией регионах. В целом никаких проблем с наличием дизтоплива в стране нет", - заверил глава Минэнерго.

Министр сообщил, что прогнозы об удешевлении дизтоплива в ноябре сохранятся.

По данным пресс-службы министерства, в настоящее время все три нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме с ежесуточным производством дизельного топлива и последующей отгрузкой на внутренний рынок.