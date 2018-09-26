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elektron
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26.09.18 23:22
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков? Источник:www.ng.kz Я не знаю где ты брал,но такая же дыня на складской 2 дня назад была 100-120.
26.09.18 23:14
таноми52
Пришла коза рогатая, молочная...
pandit: Галина Черная. "ЗАПИСКИ КОЗЫ" pandit: 11(!) варианта привязи-колышка, который коза пока не может победить Эволюция колышка для козы Источник:www.ng.kz Спасибо за хороший...
26.09.18 22:43
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков?Источник:www.ng.kz Оптом!
26.09.18 22:38
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
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26.09.18 22:25
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Запретить анонимные онлайн-платежи намерены в Казахстане

26 сентября 2018, 18:50 |  Государство

В Казахстане планируют запретить анонимные денежные переводы. По мнению министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, это поможет в борьбе с наркотиками, передает корреспондент Tengrinews.kz

 

"Наркотики распространяются и по Интернету. Сейчас мы специально работаем. Есть поручение Администрации Президента. К нам поступило поручение и в Нацбанк, для того, чтобы QIWI-кошельки убрать", - заявил министр в кулуарах после заседания Мажилиса. 

Он рассказал, что сейчас в Казахстане разрешается анонимно онлайн перечислять суммы до 10 МРП (около 24 тысяч тенге).

"Мы считаем, что это не правильно. Все счета должны исходить только с именами. Поэтому мы остановим анонимную торговлю в Интернете", - заверил Касымов. 

По словам депутата Мажилиса Нурлана Абдирова, в Казахстане обнаружили 845 интернет-ресурсов, где рекламируются и распространяются наркотики. Министерство информации и коммуникаций заблокировало 529 сайтов подобного рода. Еще 12 каналов выявлено в Telegram.

"Они (наркодилеры - прим.) знают, что полицейских привлекают только когда с поличным ловят человека. Поэтому они по Telegram сообщают и потом ходят, разбрасывают в разных местах. И если мы выследим, то продавца мы не задержим, а возьмем потребителя. Это не совсем окончательная борьба. (...) Где-то на стенах пишут адреса сайтов", - добавил Касымов. 
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Запретить анонимные онлайн-платежи намерены в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2844
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.09.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однозначно ничего не смогут сделать
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§ alex_60
Re: Запретить анонимные онлайн-платежи намерены в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
борьба с ветряными мельницами.
а ведь те кто им такие идеи подкидывают,
еще и из казны гребут лопатой.
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