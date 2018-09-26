Запретить анонимные онлайн-платежи намерены в Казахстане

В Казахстане планируют запретить анонимные денежные переводы. По мнению министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, это поможет в борьбе с наркотиками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наркотики распространяются и по Интернету. Сейчас мы специально работаем. Есть поручение Администрации Президента. К нам поступило поручение и в Нацбанк, для того, чтобы QIWI-кошельки убрать", - заявил министр в кулуарах после заседания Мажилиса.

Он рассказал, что сейчас в Казахстане разрешается анонимно онлайн перечислять суммы до 10 МРП (около 24 тысяч тенге).

"Мы считаем, что это не правильно. Все счета должны исходить только с именами. Поэтому мы остановим анонимную торговлю в Интернете", - заверил Касымов.

По словам депутата Мажилиса Нурлана Абдирова, в Казахстане обнаружили 845 интернет-ресурсов, где рекламируются и распространяются наркотики. Министерство информации и коммуникаций заблокировало 529 сайтов подобного рода. Еще 12 каналов выявлено в Telegram.

"Они (наркодилеры - прим.) знают, что полицейских привлекают только когда с поличным ловят человека. Поэтому они по Telegram сообщают и потом ходят, разбрасывают в разных местах. И если мы выследим, то продавца мы не задержим, а возьмем потребителя. Это не совсем окончательная борьба. (...) Где-то на стенах пишут адреса сайтов", - добавил Касымов.