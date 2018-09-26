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elektron
Не обещайте деве юной
Victor Yang: В Канаде так во всех магазинах. Коллега туда уехал на ПМЖ, потом приезжал - рассказывал. Цена в зале - одна, на кассе ещё 10% налога добавляют.Источник:www.ng.kz elektron: Хотя...
26.09.18 23:22
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков? Источник:www.ng.kz Я не знаю где ты брал,но такая же дыня на складской 2 дня назад была 100-120.
26.09.18 23:14
таноми52
Пришла коза рогатая, молочная...
pandit: Галина Черная. "ЗАПИСКИ КОЗЫ" pandit: 11(!) варианта привязи-колышка, который коза пока не может победить Эволюция колышка для козы Источник:www.ng.kz Спасибо за хороший...
26.09.18 22:43
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков?Источник:www.ng.kz Оптом!
26.09.18 22:38
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: Неплохо люди наворачивают,100-120 закупочная Источник:www.ng.kz А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков?
26.09.18 22:25
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Заместителя акима Аркалыка оштрафовали за незаконное вмешательство в бизнес

Татьяна НАЗАРУК

26 сентября 2018, 17:08 |  Государство

Факт вмешательства в работу предпринимателей выявил департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области в ходе изучения материалов уголовных дел в отношении госслужащих. Об этом «НГ» сообщили сегодня, 26 сентября, в департаменте.


В сентябре 2017 года ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» заключило договор купли-продажи лома черных металлов с КОФ АО «Казвторчермет». Фирма перечислила деньги теплоэнергетической компании и приступила к работе.

- Однако в октябре заместитель акима Аркалыка Ирнат Мусин, курирующий и координирующий работу ГКП «АТЭК», зная о наличии заключенного договора, вмешался в деятельность КОФ АО «Казвторчермет», - говорится в сообщении департамента. - Он потребовал приостановить работы, дав незаконное указание руководству и сотрудникам службы охраны ГКП «АТЭК» не пропускать представителей КОФ АО «Казвторчермет» на свою территорию.

Действия Мусина привели к тому, что КОФ АО «Казвторчермет» понес убытки в размере 4 млн тенге. Их ГКП «АТЭК» обязалось выплатить по результатам заключения медиативного соглашения.

Департамент по делам госслужбы составил в отношении Мусина административный протокол по ст. 173 КоАП (незаконное вмешательство должностных лиц госорганов в деятельность предпринимателей).

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда Мусин был привлечен к административной ответственности и теперь должен выплатить штраф в размере 100 МРП (240 500 тенге).

В департаменте напоминают: если вы столкнулись с коррупцией со стороны должностных лиц, административными барьерами, искусственно создаваемыми госорганами, а также с фактами незаконного вмешательства в бизнес, то можете обратиться по адресу пр. Аль-Фараби, 95, офис 1010 или по телефонам 52-25-20, 39-11-20, а также на телефон доверия - 39-31-65.
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§ drakon
Re: Заместителя акима Аркалыка оштрафовали за незаконное...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14654
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто будет платить 4 лимона Чермету?... :-o
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