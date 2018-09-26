Заместителя акима Аркалыка оштрафовали за незаконное вмешательство в бизнес

Факт вмешательства в работу предпринимателей выявил департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области в ходе изучения материалов уголовных дел в отношении госслужащих. Об этом «НГ» сообщили сегодня, 26 сентября, в департаменте.





В сентябре 2017 года ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» заключило договор купли-продажи лома черных металлов с КОФ АО «Казвторчермет». Фирма перечислила деньги теплоэнергетической компании и приступила к работе.

- Однако в октябре заместитель акима Аркалыка Ирнат Мусин, курирующий и координирующий работу ГКП «АТЭК», зная о наличии заключенного договора, вмешался в деятельность КОФ АО «Казвторчермет», - говорится в сообщении департамента. - Он потребовал приостановить работы, дав незаконное указание руководству и сотрудникам службы охраны ГКП «АТЭК» не пропускать представителей КОФ АО «Казвторчермет» на свою территорию.

Действия Мусина привели к тому, что КОФ АО «Казвторчермет» понес убытки в размере 4 млн тенге. Их ГКП «АТЭК» обязалось выплатить по результатам заключения медиативного соглашения.

Департамент по делам госслужбы составил в отношении Мусина административный протокол по ст. 173 КоАП (незаконное вмешательство должностных лиц госорганов в деятельность предпринимателей).

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда Мусин был привлечен к административной ответственности и теперь должен выплатить штраф в размере 100 МРП (240 500 тенге).

В департаменте напоминают: если вы столкнулись с коррупцией со стороны должностных лиц, административными барьерами, искусственно создаваемыми госорганами, а также с фактами незаконного вмешательства в бизнес, то можете обратиться по адресу пр. Аль-Фараби, 95, офис 1010 или по телефонам 52-25-20, 39-11-20, а также на телефон доверия - 39-31-65.