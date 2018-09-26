Погода в последние дни сентября в Костанайской области - бабье лето в разгаре

По прогнозам синоптиков, до конца этой недели можно будет радоваться теплу и не опасаться заморозков. Небольшие дожди временами могут пойти только в четверг и пятницу, выходные же будут безоблачными.

Фото Татьяны НАЗАРУК



- Ночные температуры во второй половине недели ожидаются в пределах 5-10 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем в четверг, 27 сентября, будет тепло и местами даже жарко - от 22 до 27 градусов. Пятница и суббота, 28-29 сентября, обещают быть более прохладными - 13-18 градусов. В воскресенье, последний день месяца, температура воздуха немного поднимется и достигнет 15-20 градусов.

Ветер до конца недели будет юго-западным, скорость его временами будет достигать 15-20 м/с.