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elektron
Не обещайте деве юной
Victor Yang: В Канаде так во всех магазинах. Коллега туда уехал на ПМЖ, потом приезжал - рассказывал. Цена в зале - одна, на кассе ещё 10% налога добавляют.Источник:www.ng.kz elektron: Хотя...
26.09.18 23:22
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков? Источник:www.ng.kz Я не знаю где ты брал,но такая же дыня на складской 2 дня назад была 100-120.
26.09.18 23:14
таноми52
Пришла коза рогатая, молочная...
pandit: Галина Черная. "ЗАПИСКИ КОЗЫ" pandit: 11(!) варианта привязи-колышка, который коза пока не может победить Эволюция колышка для козы Источник:www.ng.kz Спасибо за хороший...
26.09.18 22:43
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков?Источник:www.ng.kz Оптом!
26.09.18 22:38
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: Неплохо люди наворачивают,100-120 закупочная Источник:www.ng.kz А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков?
26.09.18 22:25
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Погода в последние дни сентября в Костанайской области - бабье лето в разгаре

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

26 сентября 2018, 16:51 |  Общество

По прогнозам синоптиков, до конца этой недели можно будет радоваться теплу и не опасаться заморозков. Небольшие дожди временами могут пойти только в четверг и пятницу, выходные же будут безоблачными.

Фото Татьяны НАЗАРУК

- Ночные температуры во второй половине недели ожидаются в пределах 5-10 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем в четверг, 27 сентября, будет тепло и местами даже жарко - от 22 до 27 градусов. Пятница и суббота, 28-29 сентября, обещают быть более прохладными - 13-18 градусов. В воскресенье, последний день месяца, температура воздуха немного поднимется и достигнет 15-20 градусов.

Ветер до конца недели будет юго-западным, скорость его временами будет достигать 15-20 м/с.
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