Сборная Костанайской области по жекпе-жек вернулась с наградами с чемпионата РК

Чемпионат РК по национальному виду единоборств жекпе-жек проходил в Павлодаре 13-16 сентября. Этот турнир был отборочным на чемпионаты Азии и мира. Костанайскую область представили 11 спортсменов, 6 из них стали призерами.

Сборная Костанайской области на чемпионате РК в Павлодаре / Фото из личного архива Рауфа АЛИЕВА





В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов, в том числе 5 чемпионов мира: Арман Ашимов, который недавно стал чемпионом профессионального промоушена ММА М1 Global, Мирас Улыкпанов - чемпион Азии и мира из Актюбинска, Багдат Жубаныш, ставший недавно чемпионом Азии и мира.

Рауф Алиев «Моя коронка - нокаут, это же стараюсь привить ученикам» / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

- Очень большая, сильная конкуренция была на турнире, выступали только лучшие из всех 14 областей Казахстана, Tobet team, «Ахмат» - павлодарский филиал клуба из Грозного, - прокомментировал «НГ» президент областной федерации смешанных единоборств и боевых искусств и областной федерации национального спорта «Жекпе-Жек» Рауф АЛИЕВ. - Чемпионом от нашей области в весовой категории 70 кг стал Ербол Муканов, он тренер федерации жекпе-жек из Аркалыка. Ербол выполнил норматив мастера спорта, вошел в сборную Казахстана, прошел отбор на чемпионат мира, думаю, будем выступать. Долго мы шли к этому, готовили его, потому что он очень хотел стать мастером спорта, ведь это звание дается на всю жизнь. На прошедшем Кубке РК Ербол проиграл, но там немного были непонятки с судьями, раньше времени бой остановили. В этот раз он хотел доказать, что была допущена ошибка, и все бои выиграл досрочно нокаутом, бои порой длились не более 10 секунд. Вообще, моя коронка - это нокаут, это же я пытаюсь привить и своим ученикам. С первого же удара, который Ербол наносил, противники оказывались в нокауте. Он провел 3 боя, а в финале его соперник не вышел с ним на бой.

Еще 5 спортсменов из Костанайской области стали бронзовыми призерами чемпионата РК, все они выполнили норматив к. м. с. Выступали почти все тренеры федерации жекпе-жек Костанайской области: Данияр Файзолла из п. Октябрьский Костанайского района, Эльдар Рахимжан из п. Лаврентьевка Аулиекольского района, Нугман Абдикалыков, тренер детской группы из Костаная.

Свою оценку выступлению костанайцев на чемпионате РК Рауф Алиев озвучил корреспонденту «НГ» прямо на тренировке, которую он провел в школе бокса им. Мирошниченко.

- Так, все отработали? Надеваем перчатки, -обратился он к воспитанникам.

Ученики Рауфа Алиева внимательно слушают наставника и копируют его движения / Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Во время нашей беседы, в двухминутных перерывах, Рауф Мухтарович успевал раздавать задания ученикам, объяснять правильное исполнение приемов и ударов - просто, доступно и непринужденно. Чувствуется старая школа, все внимательно слушают, тем временем наставник старается каждому уделить внимание, ведь каждый ученик ему по-своему дорог. И это видно - если что-либо не получается у его учеников, Алиев старается сделать все, чтобы воспитанник освоил тот или иной аспект боя. Благодаря чувству юмора тренера и тактичности тренировки, можно сказать, проходят в семейном кругу. Казалось бы, люди приходят друг друга бить, бросать, проводить болевые приемы. Но в первую очередь собратья по команде приходят для того, чтобы сделать друг друга лучше, сильнее, точнее, они подтягивают друг друга в борьбе или стойке, общаются, приобщают к тренировкам своих младших братьев. Ведь, как известно, в здоровом теле - здоровый дух.

- Чемпионат Азии предположительно ожидается в ноябре, а чемпионат мира - в декабре, - сообщил «НГ» Рауф Алиев. - Но пока это ориентировочно, позже мы сможем уточнить информацию. 7 октября будем проводить открытый чемпионат Костаная по жекпе-жек, посвящен он будет Дню учителя. Чемпионат будет проходить среди детей, юношей и юниоров до 18 лет. Участие могут принять все желающие, но заявлены они должны быть только от какого-либо клуба. К нам приедут бойцы из Астаны, Актобе, билеты они уже купили.

Сейчас в Костанае тренировки по жекпе-жек проходят в четырех спортзалах: в ДК профсоюзов, «Динамо», СК «Титан» и основной состав - в школе бокса им. Александра Мирошниченко.