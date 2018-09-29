Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем
Казахстанцы, имеющие плохую кредитную историю, испытывают большие трудности с оформлением кредита или ипотеки. О том, как исправить ситуацию и вернуть доверие банков, - в материале Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Когда человек оформляет на себя первый кредит, на его имя в Первом кредитном бюро открывается кредитная история, где будут храниться все данные о том, насколько добросовестно гражданин возвращает заемные деньги. По этой истории банки видят, насколько человек платежеспособен и ответственен. Особенно это важно при оформлении беззалоговых кредитов и ипотеки на долгий срок, к примеру по программе "7-20-25".
"Кредитная история - это обобщенная информация обо всех кредитах казахстанцев и дисциплине их погашения. Она, согласно законодательству, хранится в течение десяти лет после даты получения последней информации о субъекте кредитной истории. Ни почистить, ни удалить ее нельзя", - рассказала директор по развитию бизнеса ТОО "Первое кредитное бюро" Асем Нургалиева.
Даже после того как вы оплатите и закроете кредит, история о допущенных просрочках сохранится, и у банков останется право не доверять вам новый заем.
"Если у вас плохая кредитная история из-за ранее допущенных просрочек, единственный путь улучшить это - начать постепенно формировать новые положительные записи в кредитной истории, при этом информация обо всех займах остается", - отметила Нургалиева.
По ее словам, в кредитной истории нельзя исправить количество дней просрочки. Если по кредиту были просрочки, то в отчете будет информация о том, в каком месяце, на какую сумму и какое количество дней была просрочка. И если эти сведения о просрочке являются достоверными, то ни удалению, ни обновлению, ни корректировке они не подлежат.
"По закону история о кредите хранится в течение 10 лет после его погашения. Но банки все равно к каждому клиенту будут подходить индивидуально, даже с плохой кредитной историей. Финансовый орган может сделать послабление, если у вас есть, к примеру, до 30 дней просрочки. Если, конечно, человек год или полгода не платил, ему, скорее всего, откажут все банки", - пояснил экономист Арман Байганов.
Если по какой-то причине у вас в отчете указана неверная информация о кредитах, то ее можно оспорить. Заявления граждан принимают как Первое кредитное бюро, так и банки, которые ошиблись при передаче ваших данных.
Отметим, что персональный кредитный отчет можно получить по удостоверению личности в отделениях ЦОНа, Казпочты или в офисе Первого кредитного бюро, либо онлайн с помощью ЭЦП.
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Плохая кредитная история. Что делать, если банк не дает заем
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