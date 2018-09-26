В Казахстане автоматизировали услугу по регистрации авторских прав

Заявления принимаются на веб-портале в электронной форме на платной основе, передает Informburo.kz.

В Казахстане автоматизировали услугу по регистрации авторских прав, сообщается на сайте Министерства юстиции РК.

В Закон "Об авторском праве и смежных правах" внесли изменения, которые исключают полномочия Министерства юстиции по осуществлению государственной регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом, говорится в сообщении.

Услуга "Внесение сведений и их изменений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом", теперь автоматизирована. С 24 сентября 2018 года её оказывает РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" на платной основе.

На сайте предприятия указаны цены за услугу (без учёта НДС):

за внесение сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, – 6 190 тенге (для физических лиц), 309,50 тенге (для льготных категорий: участников ВОВ, инвалидов, оралманов, несовершеннолетних и так далее);

за внесение изменений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, – 1 407 тенге(для физических лиц), 70,35 тенге (для льготных категорий).

Заявления принимаются на веб-портале в электронной форме на казахском или русском языках. Узнать более подробную информацию об услуге можно по телефонам: 8 (7172) 62-15-15, 8 (7172) 62-15-16, 8 (7172) 62-15-08.