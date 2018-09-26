Форум
elektron
Не обещайте деве юной
Victor Yang: В Канаде так во всех магазинах. Коллега туда уехал на ПМЖ, потом приезжал - рассказывал. Цена в зале - одна, на кассе ещё 10% налога добавляют.Источник:www.ng.kz elektron: Хотя...
26.09.18 23:22
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков? Источник:www.ng.kz Я не знаю где ты брал,но такая же дыня на складской 2 дня назад была 100-120.
26.09.18 23:14
таноми52
Пришла коза рогатая, молочная...
pandit: Галина Черная. "ЗАПИСКИ КОЗЫ" pandit: 11(!) варианта привязи-колышка, который коза пока не может победить Эволюция колышка для козы Источник:www.ng.kz Спасибо за хороший...
26.09.18 22:43
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков?Источник:www.ng.kz Оптом!
26.09.18 22:38
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф: Неплохо люди наворачивают,100-120 закупочная Источник:www.ng.kz А как закупают, это же не на складкой, а с грузовиков?
26.09.18 22:25
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Казахстане автоматизировали услугу по регистрации авторских прав

26 сентября 2018, 13:52 |  Государство

Заявления принимаются на веб-портале в электронной форме на платной основе, передает Informburo.kz.

В Казахстане автоматизировали услугу по регистрации авторских прав, сообщается на сайте Министерства юстиции РК.

В Закон "Об авторском праве и смежных правах" внесли изменения, которые исключают полномочия Министерства юстиции по осуществлению государственной регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом, говорится в сообщении.

Услуга "Внесение сведений и их изменений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом", теперь автоматизирована. С 24 сентября 2018 года её оказывает РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности" на платной основе.

На сайте предприятия указаны цены за услугу (без учёта НДС):

  • за внесение сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, – 6 190 тенге (для физических лиц), 309,50 тенге (для льготных категорий: участников ВОВ, инвалидов, оралманов, несовершеннолетних и так далее);
  • за внесение изменений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, – 1 407 тенге(для физических лиц), 70,35 тенге (для льготных категорий).

Заявления принимаются на веб-портале в электронной форме на казахском или русском языках. Узнать более подробную информацию об услуге можно по телефонам: 8 (7172) 62-15-15, 8 (7172) 62-15-16, 8 (7172) 62-15-08.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.09.18 20:14 Финалист Лиги Европы принес "Тоболу" победу над "Акжайыком"
26.09.18 19:00 Первый зампред «Нур Отана» отчитался в Костанае об исполнении поручений лидера партии
26.09.18 18:50 Запретить анонимные онлайн-платежи намерены в Казахстане
26.09.18 17:08 Заместителя акима Аркалыка оштрафовали за незаконное вмешательство в бизнес
26.09.18 16:51 Погода в последние дни сентября в Костанайской области - бабье лето в разгаре
26.09.18 16:11 Сборная Костанайской области по жекпе-жек вернулась с наградами с чемпионата РК
26.09.18 16:02 Въезд в Астану планируют сделать платным
26.09.18 15:04 "Кидался с ножом, убил, находится на свободе" - родственники убитого пенсионера боятся выходить на улицу из-за опасного соседства в Затобольске
26.09.18 13:10 Дефицит вакцин от гриппа наблюдается в Астане и Костанайской области
26.09.18 11:46 Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 2
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх