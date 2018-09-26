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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: вылечил??? ))) Вирус "ЛЮБОВЬ" - не лечится... :lol:
26.09.18 13:36
211
Назначен помощник акима Костанайской области по вопросам военной безопасности и обороны
olegggon: так вперед, начинай рыть противотанковый ров от Рудного до Костаная, противогаз не забудь одеть. 😄 Источник:www.ng.kz За страну, да хоть сейчас..
26.09.18 13:36
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: каким то вирусом. вылечил??? )))
26.09.18 13:33
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Танюха!!! Первая моя Любовь,одноклассница. Затем - Библиотекарь,Тарановской ЦРБ. Видать - заразила ты меня, каким то вирусом. До сих пор - Люблю тебя... :oops:
26.09.18 13:18
Sniper
Журналистку убили в Астане
Sniper: Пик приездов пришелся на 60 годы. Еще в 70 годы приезжали по поздней разнарядке )))) Источник:www.ng.kz Люди приезжали каждый год, но количество населения в поселке не увеличивалось....
26.09.18 13:08
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Дефицит вакцин от гриппа наблюдается в Астане и Костанайской области

26 сентября 2018, 13:10 |  Общество

Главный санитарный врач Казахстана рассказал, что впервые в этом году наблюдается уменьшение отказов населения от вакцинации, передает Informburo.kz.

В Астане и Костанайской области наблюдается недостаточное количество вакцин и лекарств против гриппа. В эти регионы дополнительно организовали закупку препаратов, рассказал главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

"Мы со своей стороны своевременно провели конкурс на закупку вакцин, но в Астане и Костанайской области было недостаточно. Сейчас в Астане уже решили вопрос, дополнительно закупили 50 тысяч доз, к тем 30, которые уже имеются. Другим регионам мы тоже рекомендуем дозаказать. В Костанайской области 57 тысяч доз, но мы просим докупить", – сказал Жандарбек Бекшин.

Для охвата вакцинацией против гриппа на бюджетные средства закупили и уже доставили в регионы 1,6 млн доз российской вакцины "Гриппол +", которая содержит антигены штампов против гриппа А (H1N1), А(H3N2) и гриппа типа B.

Главный санитарный врач Казахстана отметил, что для оказания специализированной помощи по республике создан резерв противогриппозных препаратов, где есть запас в 50 тысяч упаковок "Тамифлю" и 10 000 препарата "Реленза". Однако по сообщению управления здравоохранения Костанайской области, в их регионе очень острая нехватка препарата "Реленза". По области имеется всего 20 упаковок лекарства в больнице Аркалыка.

В период подготовки к эпидсезону изменится график работы поликлиник и служб скорой медицинской помощи. В большинстве медорганизаций рабочий день будет продлён и на выходные, а также увеличено число автомобилей, которые будут оказывать помощь заболевшим.

"Поликлиники будут работать до 20:00 и в выходные тоже будут вести приём дежурные врачи. По станциям скорой медпомощи будет увеличено число единиц автотранспорта, которые будут оказывать помощь на дому и в ночное время. Наша задача, чтобы тяжёлые больные с острыми респираторными вирусами, в первую очередь с гриппом не распространяли инфекцию, а максимально получали помощь на дому", – добавил он.

Он отметил, что была проведена большая разъяснительная работа по отказам населения от вакцинации и ситуация сейчас уже стабилизировалась.

"Можно сказать, что в этом году мы достигли максимального числа вакцинированных. Если в 2016 году 250 человек, которые отказались от вакцинации, изменили своё мнение и произошёл своего рода реверс. Сейчас только за 8 месяцев 2018 года поменяли своё мнение и провакцинировались 2220 человек. Если количество отказников с каждым годом возрастала, то в этом году это число впервые имеет тенденцию к уменьшению. Эти цифры показывают, что мы проводим большую просветительскую работу", – рассказал Бекшин.

По его словам, вакцина от гриппа безопасна, так как она даёт наименьший удельный вес осложнений.

"Многие страны практикуют вакцинирование просто на улицах, в переходах метро и так далее. Это говорит о том, что на сегодня вакцина от гриппа безопасна. Ещё если раньше мы делали вакцины шприцами, то сейчас индивидуальным шприц-доза. И поэтому практически на сегодня риска от вакцинации от гриппа нет", – подчеркнул он.

Первые случаи регистрации заражения врачи ожидают в конце октября и в ноябре, а пик заболеваемости начнётся после завершения зимних каникул, примерно в середине января 2019 года. В связи с этим на данный момент по стране зарезервировано около пяти тысяч койко-мест и определены организации, которые будут перепрофилированы на приём больных при тяжёлых случаях гриппа и ОРВИ.

Генеральный директор РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Канат Балыкбаев сообщил, что для исследования и диагностики гриппа и ОРВИ подготовлены все вирусологические лаборатории центра.

"С 1 октября 2018 года по всей стране стартует лабораторный мониторинг за циркуляцией гриппа и других ОРВИ. Мониторинг с представлением данных по лабораторным исследованиям будет проводиться еженедельно со сборами штаммов вируса гриппа для дальнейшего изучения биологических свойств вируса и определения чувствительности к противовирусным препаратам", – подчеркнул Канат Балыкбаев.

Ранее Жандарбек Бекшин сообщил, что в новом эпидемиологическом сезоне казахстанцам угрожают три штамма гриппа: А (H1N1) – "Мичиган", А (H3N2) – "Сингапур", сулящие тяжёлые осложнения, и штамм B.

Для борьбы с новыми формами заболевания в Казахстане закупили голландскую вакцину "Инфлювак" и порядка 1,5 млн доз российского "Гриппола" на сумму свыше миллиарда тенге

В 2017 году на борьбу с гриппом в Казахстане приобрели 1 млн 475 тысяч доз российской вакцины "Гриппол" на сумму свыше 1,2 млрд тенге.
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